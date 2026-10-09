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Ông Trump tuyên bố ai không gọi AI là “siêu trí tuệ” là “kẻ thù”

Thứ Sáu, 06:07, 09/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/10 tiếp tục chiến dịch đổi cách gọi trí tuệ nhân tạo, khi tuyên bố Nhà Trắng sẽ coi những người không sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ” (SI) mà ông ưa thích thay cho “trí tuệ nhân tạo” (AI) là “kẻ thù”.

Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ viết rằng Nhà Trắng coi bất kỳ ai dùng cụm từ “trí tuệ nhân tạo” thay vì thuật ngữ mới “siêu trí tuệ” là “kẻ thù”. Tuyên bố này được đưa ra một tuần sau khi ông ký sắc lệnh hành pháp đổi cách gọi AI thành “siêu trí tuệ” trong các văn bản và hoạt động truyền thông của chính quyền.

Động thái đổi tên nằm trong nỗ lực của ông Trump nhằm tái định vị công nghệ này theo hướng tích cực hơn, trong bối cảnh AI đang chịu sự giám sát ngày càng lớn từ các nhà lập pháp và chuyên gia. Nhiều ý kiến kêu gọi chính phủ thiết lập các hàng rào an toàn chặt chẽ hơn, nhất là sau các vụ hệ thống AI tự động truy cập trái phép một số website chính phủ tại nhiều nơi trên thế giới.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông Trump nhìn chung phản đối việc siết quản lý AI quá mức. Ông nhiều lần gặp các lãnh đạo công nghệ tại Nhà Trắng và cho rằng công nghệ này có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, an ninh quốc gia và cạnh tranh công nghệ của Mỹ. Theo ông, cụm từ “siêu trí tuệ” phản ánh chính xác hơn năng lực của công nghệ này.

Nhà Trắng cũng đã cập nhật trang web về AI, thay thế các cụm từ liên quan đến AI bằng SI (Super Intelligence), dù tên miền trang web vẫn là ai.gov. Một số lãnh đạo công nghệ cũng bắt đầu sử dụng thuật ngữ mới. Tỷ phú Elon Musk cho biết sẽ đổi tên công ty SpaceXAI thành SpaceXSI.

Tuy nhiên, nỗ lực đổi tên này có thể gặp trở ngại lớn vì thuật ngữ AI hiện đã được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. Hầu hết các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới như Apple, Open AI hay Google), Meta đều đặt tên sản phẩm, dịch vụ hoặc chiến lược công nghệ của mình gắn với cụm từ AI. Vì vậy, việc Nhà Trắng muốn thay thế AI bằng “siêu trí tuệ” SI hiện đi ngược lại cách gọi đã trở thành chuẩn phổ biến trong ngành công nghệ toàn cầu.

Tuy nhiên, việc đổi tên là một phần trong xu hướng rộng hơn của ông Trump nhằm đặt lại tên hoặc tái định nghĩa một số khái niệm trong thời gian cầm quyền. Trước đó, ông từng thúc đẩy gọi Vịnh Mexico là “Vịnh Mỹ” và hồ Ontario là “hồ Mỹ” gây nhiều tranh cãi.

Quang Trung/VOV-Washington
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