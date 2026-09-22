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Nhân vật số 2 của Phủ Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố từ chức

Thứ Ba, 05:53, 22/09/2026
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VOV.VN - Chính trường Hàn Quốc tiếp tục cho thấy những dấu hiệu bất ổn xung quanh cải tổ Nội các cùng những bê bối của một số quan chức và chính trị gia.

Tối qua, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo Chánh văn phòng Kang Hoon-sik - quan chức cấp cao thứ hai trong cơ quan này, đã tuyên bố từ chức. Giữa lúc tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae Myung giảm mạnh và xảy ra hàng loạt vụ bê bối liên quan đến các ứng cử viên Nội các, quyết định này ông Kang - người đang nắm giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban nhân sự của Văn phòng Tổng thống, được cho là để nhận trách nhiệm về tình trạng bất ổn nêu trên.

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Chánh văn phòng Kang Hoon-sik (phải) và Tổng thống Lee Jae Myung cùng dự một hội nghị tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm 21-9. Ảnh: Yonhap

Trong cuộc cải tổ Nội các hồi cuối tháng 8 vừa qua, 2 trong số 6 ứng cử viên được đề cử đã từ chối vị trí của mình. Ứng cử viên cho chức vụ Bộ trưởng Tư pháp đã từ chức vào ngày 19/9, sau những cáo buộc nhận hối lộ từ một công ty phát triển phương pháp điều trị COVID-19 và sử dụng ảnh hưởng của mình để tác động đến chính quyền.

Trước đó, vào ngày 13/9, ứng cử viên cho chức vụ Bộ trưởng Bình đẳng giới và Gia đình cũng đã từ chức sau những lời chỉ trích ngày càng gay gắt về ý định giữ lại ghế đại diện theo tỷ lệ của mình trong Quốc hội.

Liên quan việc từ chức của ông Kang, Tổng thống Lee Jae Myung đã bày tỏ sự cảm thông tại cuộc họp với các phụ tá cấp cao, khi nói rằng: "Tôi chưa thể đưa ra quyết định nhưng tất cả mọi người, bao gồm cả ông Kang Hoon-sik, đã làm việc rất miệt mài, cần mẫn trong một thời gian dài".

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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