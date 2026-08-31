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Số người thiệt mạng do lũ quét ở Nepal tăng mạnh

Thứ Hai, 16:40, 31/08/2026
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VOV.VN - Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số người chết trong trận lũ quét và sạt lở tại biên giới Nepal - Trung Quốc là 919, trong khi số người mất tích được báo cáo là 4.793 người.

Tại Nepal, ​​Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia xác nhận, số người mất tích ở nước này đã tăng mạnh, từ 2.502 người lên 4.247 người, trong đó có 592 người nước ngoài. Trong khi, số người thiệt mạng được Nepal xác nhận là 903 người.

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Số người thiệt mạng do lũ quét ở Nepal tăng mạnh. Ảnh: Reuters

Hiệp hội các nhà sản xuất điện độc lập của Nepal (IPPAN) hiện đã công bố danh sách chi tiết 898 người mất tích tại các dự án thủy điện bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, tính đến ngày 29/8. Trong đó, dự án thủy điện Thượng Trishuli-1 có số người mất tích cao nhất là 576. Trong khi cơ quan phòng chống thiên tai của quốc gia hôm nay cho biết, ít nhất 933 công nhân vẫn đang mất tích tại các dự án.

Theo Bộ trưởng Năng lượng, Tài nguyên nước và Thủy lợi Nepal, một nỗ lực quy mô lớn đang được tiến hành để khoan sâu vào một số đường hầm của các nhà máy thủy điện Trishuli 3A và 3B. Ước tính có tới 100 công nhân mắc kẹt trong nhà máy thủy điện Trishuli 3A, một trong 27 cơ sở bị hư hại hoặc phá hủy. Hiện lực lượng cứu hộ cũng đã bắt đầu “đu dây” vào bên trong khu vực đường hầm để xác định vị trí các công nhân có thể đang mắc kẹt bên trong.

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Nepal đối mặt “lũ thông tin giả” sau thảm họa

VOV.VN - Trong khi các lực lượng cứu hộ Nepal vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng, một vấn đề khác cũng đang gây khó khăn cho công tác cứu trợ khi xuất hiện hàng loạt video và hình ảnh giả về thảm họa đang lan nhanh trên mạng xã hội.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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