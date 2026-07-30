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Động đất Kumamoto 2026 có khả năng chỉ là khởi đầu của chuỗi địa chấn nguy hiểm

Thứ Năm, 05:17, 30/07/2026
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VOV.VN - Trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra chiều 28/7 tại tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushyu – miền Nam Nhật Bản, tiếp tục thu hút sự quan tâm sâu sắc của giới chuyên môn Nhật Bản, kèm theo những dự báo đầy lo ngại. 


Các chuyên gia địa chấn học ứng dụng Nhật Bản dẫn số liệu quan trắc của các trận động đất đã từng xảy ra trong quá khứ, tại khu vực Kumamoto để dự báo trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra chiều 28/7 chưa phải là cuối cùng.

Dong dat kumamoto 2026 co kha nang chi la khoi dau cua chuoi dia chan nguy hiem hinh anh 1
Trận động đất năm 2016 làm thành cổ Kumamoto hư hại nghiêm trọng, đến nay vẫn chưa thể khắc phục

Theo các phân tích chuyên môn, trận động đất lần này có nhiều yếu tố có thể tham chiếu từ loạt hoạt động địa chấn xảy ra tại Kumamoto vào năm 2016, trong đó trận đầu tiên xuất hiện ngày 14/4 chỉ mạnh 6,5 độ, nhưng chỉ chưa đầy 2 ngày sau, đã xảy ra trận động đất thứ 2 mạnh 7,3 độ và trận thứ 2 mới được coi là “động đất chính thức”. Điều đáng chú ý là tâm chấn của động đất lần này chỉ cách tâm chấn của động đất ngày 16/4/2016 chưa đầy 20km.

Các chuyên gia còn nhấn mạnh ảnh hưởng của những đới đứt gãy động đang tồn tại trong khu vực. “Tại khu vực gần tâm chấn lần này đang tồn tại 2 đới đứt gãy động là Futagawa và Hinagu. Nhìn từ 2 trận động đất 6,5 độ và 7,3 độ của năm 2016, không thể phủ nhận khả năng sẽ tiếp tục xảy ra động đất mạnh trên 6 độ richter do các đới đứt gãy động này gây ra. Điều này có khả năng xảy ra trong 2 - 3 ngày tới và chúng ta cần hết sức chú ý đề phòng”, ông Kiyomoto Masashi, chuyên gia động đất - sóng thần của Cơ quan khí tượng Nhật Bản phân tích.

Dong dat kumamoto 2026 co kha nang chi la khoi dau cua chuoi dia chan nguy hiem hinh anh 2
Ông Kiyomoto Masashi, chuyên gia động đất – sóng thần của Cơ quan khí tượng Nhật Bản - Ảnh Jiji Press

Thực tế đang chứng minh cho nhận định đầy lo ngại này của giới chuyên môn. Chỉ trong vòng 24h, tính từ 16h27 ngày 28/7 - thời điểm xảy ra động đất, đã phát sinh thêm hơn 200 trận động đất hậu phát lớn nhỏ. Mặc dù chưa bằng con số hơn 4.400 rung chấn của năm 2016, nhưng đây cũng được coi là những dấu hiệu không lạc quan về nguy cơ tiếp tục xảy ra động đất mạnh trong vài ngày tới.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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