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Nhật Bản công bố tổ hợp điều khiển của tàu thám hiểm Mặt Trăng sao Hỏa

Chủ Nhật, 10:34, 27/09/2026
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VOV.VN - Tổ hợp điều khiển tàu thám hiểm Mặt Trăng sao Hỏa "MMX" của Nhật Bản đã được công bố tại Viện nghiên cứu khoa học vũ trụ của Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA).

Trước khi phóng tàu thám hiểm Mặt Trăng Sao Hỏa MMX, Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) vừa cho công bố Tổ hợp điều khiển của tàu này tại Viện nghiên cứu khoa học vũ trụ ở thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa. Tổ hợp này được xây dựng mới và được trang bị các màn hình để theo dõi dữ liệu nhận được từ MMX khi bay trong không gian sau khi phóng.

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MMX tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima. (Ảnh NHK)

Khoảng 50 kỹ sư và nhà khoa học sẽ làm nhiệm vụ tại đây, nhằm đảm bảo các thiết bị của MMX hoạt động chính xác. Ông Kawakatsu Yasuhiro, Giám đốc dự án của JAXA, cho biết:

"Nhiệm vụ cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Tàu thám hiểm đang trong tình trạng hoàn hảo, và chúng tôi rất nóng lòng chờ đợi ngày phóng".

MMX được Nhật Bản được phát triển với chi phí lên tới 55,3 tỷ JPY (tương đương khoảng 350 triệu USD), nhằm mục tiêu trở thành tàu thám hiểm đầu tiên trên thế giới hạ cánh xuống Phobos - một trong những Mặt Trăng của Sao Hỏa, thu thập các mẫu vật và mang về Trái Đất vào năm 2031.

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Tổ hợp điều khiển của MMX. (Ảnh NHK)

Tàu dự kiến ​​ sẽ được phóng vào ngày 20/10 tới, bằng tên lửa H3 - một loại tên lửa đẩy cũng do chính Nhật Bản chế tạo. Cuộc thám hiểm chưa từng có trên thế giới này hiện đang thu hút sự chú ý của cộng đồng khoa học quốc tế.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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