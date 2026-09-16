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Nhật Bản điều tra nguyên nhân vụ UAV trinh sát mất tích

Thứ Tư, 10:43, 16/09/2026
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VOV.VN - Liên quan vụ máy bay trinh sát không người lái (UAV) của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản mất liên lạc ngày 15/9, các cơ quan chức năng nước này xác định UAV đã rơi xuống biển và bắt đầu thu hồi các mảnh vỡ, đồng thời điều tra nguyên nhân sự cố.

Theo báo cáo mới nhất của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản, UAV trinh sát Global Hawk cất cánh từ căn cứ không quân Misawa vào khoảng 10h20 ngày 15/9 và biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 13h cùng ngày, khi đang bay trên vùng biển cách tỉnh Tottori khoảng 50 km. Liên lạc giữa UAV và trung tâm điều khiển mặt đất bị gián đoạn đột ngột.

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Global Hawk của Mỹ tại Căn cứ Misawa - Nhật Bản. Ảnh: Không quân Mỹ

Trong quá trình tìm kiếm bằng máy bay và tàu của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, lực lượng chức năng phát hiện các mảnh vỡ của UAV trên vùng biển gần khu vực máy bay mất liên lạc, qua đó xác định phương tiện này đã rơi xuống biển. Các điều tra viên đã được cử đến hiện trường. Hoạt động tìm kiếm trong khu vực vẫn tiếp tục song song với quá trình điều tra nguyên nhân sự cố.

Do UAV này không được trang bị hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay, các cơ quan chức năng Nhật Bản dự kiến phân tích dữ liệu liên lạc giữa UAV và thiết bị điều khiển tại trung tâm chỉ huy mặt đất để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Chiếc UAV dự kiến sẽ được trục vớt sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất.

UAV trinh sát Global Hawk được Nhật Bản mua từ Mỹ vào năm tài chính 2015, với giá khoảng 17 tỷ yen (khoảng 120 triệu USD) mỗi chiếc, nhằm tăng cường khả năng giám sát trên phạm vi rộng trong thời gian dài. Nhật Bản hiện vận hành 3 UAV loại này, tính cả chiếc vừa bị rơi. Vì vậy, sự cố lần này được đánh giá là tổn thất đáng kể đối với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Global Hawk từng gặp một số sự cố trong quá trình quân đội Mỹ vận hành. Theo Không quân Mỹ, các vụ việc xảy ra vào các năm 2017, 2018 và 2021, đều ở bên ngoài Nhật Bản. Trong các trường hợp này, UAV bị rơi do sự cố hoặc được chủ động cho rơi nhằm tránh gây thương vong về người.

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UAV trinh sát của Nhật Bản mất tích

VOV.VN - Một máy bay trinh sát không người lái (UAV) của Nhật Bản đã mất liên lạc với mặt đất. Sau đó, mảnh vỡ được cho là của một thiết bị bay đã được tìm thấy trên biển.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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