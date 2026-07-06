Nhật Bản đối mặt “hiểm họa kép” khi bão mạnh sắp đổ bộ

Do ảnh hưởng của một khối khí mùa mưa hoạt động mạnh, cùng với những hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra khi các dải mây mưa tích điện nối tiếp nhau xuất hiện, gây ra những trận mưa cực lớn ở mức độ thiên tai nghiêm trọng trong thời gian dài tại các khu vực phía Nam Nhật Bản.

Trong khi mưa lớn vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi, Nhật Bản lại chuẩn bị đón nhận cơn bão số 9 khiến nhiều khu vực đối mặt với nguy cơ thiên tai có thể xảy ra. Ảnh: Jiji Press

Tính đến trước 5h sáng nay (06/07, theo giờ địa phương), lượng mưa đo được tại nhiều khu vực ở phía Bắc Kyushu và vùng Chugoku đạt 30 mm trong vòng một giờ. Dự kiến trong những giờ tới, khối khí lạnh mùa mưa sẽ duy trì trạng thái đứng yên, mang theo lượng mưa lớn đến nhiều khu vực phía Tây và Nam Nhật Bản. Đặc biệt, có nguy cơ xảy ra mưa rất lớn cục bộ với lượng mưa lên đến 50 mm/giờ, kèm theo dông bão, ở phía Bắc Kyushu.

Dự báo trong 24 giờ sau đó tính đến sáng ngày mai (07/07), lượng mưa ở các khu vực phía Bắc Kyushu có thể lên tới 80 mm/giờ. Do lượng mưa kéo dài trong suốt nhiều ngày qua, mặt đất ở nhiều khu vực, đặc biệt là phía Bắc Kyushu, được xác nhận đã trở nên không ổn định. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân hết sức cảnh giác trước nguy cơ sạt lở đất, tình trạng ngập lụt ở các vùng trũng thấp, cũng như mực nước sông dâng cao, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác trước nguy cơ xảy ra sét đánh, gió giật mạnh và lốc xoáy…

Trước đó, vào hôm qua (05/07), chính quyền các tỉnh Kumamoto, Saga, Fukuoka, Oita… đã phải ban bố cảnh báo thiên tai nguy hiểm ở cấp độ 4 - cấp nghiêm trọng thứ 2 trong thang cảnh báo 5 cấp của Nhật Bản, đồng thời yêu cầu hàng trăm nghìn người dân sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Trong khi tình hình mưa lũ vẫn đang tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp, Nhật Bản lại chuẩn bị phải đón nhận “hiểm họa kép” khi một cơn bão khác (bão số 9) - được dự báo là cơn bão lớn và có cường độ mạnh, đang di chuyển theo hướng phía Tây trên biển phía Nam Nhật Bản. Từ ngày 09/07 trở đi, tại các khu vực thuộc Okinawa và Amami, dự kiến ​​sẽ có biển động dữ dội, tình trạng thời tiết xấu, mưa lớn… sẽ tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang khuyến cáo người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ và dọc đường đi của cơn bão số 9 cần liên tục theo dõi các bản tin khẩn cấp để chủ động sơ tán nhằm đảm bảo an toàn.