Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, mưa lớn ở mức kỷ lục đã trút xuống hàng loạt các địa phương của nước này, như thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima, thành phố Kitaibaraki, tỉnh Ibaraki, thị trấn Kyonan, tỉnh Chiba… Đáng chú ý, lượng mưa trong 24 giờ qua tính đến 8h sáng tại Izu Oshima lên tới 550 mm - vượt xa lượng mưa trung bình của cả tháng 9, trong khi sân bay Niijima ghi nhận ở mức 454 mm - mức cao nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thu thập dữ liệu thống kê vào năm 2003.

Nhật Bản ghi nhận mưa lớn kỷ lục. Ảnh: FNN

Sáng sớm 7/9, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng đã ban hành “Cảnh báo sạt lở đất cấp độ 5” - cấp cao nhất trong thang cảnh báo của Nhật Bản, đối với làng Niijima thuộc quần đảo Izu (Tokyo). Cùng với đó, các cảnh báo mưa lớn cấp độ 4/5 cũng được ban hành đối với nhiều địa phương khác của Nhật Bản, như thành phố Chiba, thành phố Takahagi thuộc tỉnh Ibaraki, thành phố Iwaki thuộc tỉnh Fukushima, tỉnh Kanagawa, tỉnh Chiba…, đồng thời kêu gọi người dân sơ tán ngay lập tức, kiểm tra các tuyến đường di chuyển an toàn, tránh xa các khu vực vách đá hoặc sông suối, thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo an toàn tính mạng.

Trong một thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội vào khoảng 5h20 phút sáng nay, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh: “Có thể sẽ xảy ra thảm họa thiên tai, như sạt lở đất, lũ lụt… Tính mạng của người dân đang gặp nguy hiểm. Vì vậy, mọi người dân hãy thực hiện theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, ngay lập tức đảm bảo an toàn cho bản thân, cần ưu tiên những hành động có thể tự cứu sống bản thân, như di chuyển đến những nơi an toàn…”, đồng thời thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết phòng chống thiên tai mới nhất.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng khẳng định, Chính phủ đang thực hiện các biện pháp quản lý khủng hoảng với sự phối hợp chặt chẽ cùng các chính quyền địa phương thông qua “Văn phòng liên lạc của Phủ Thủ tướng”.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, hàng loạt các quận trung tâm của Tokyo, như Chiyoda, Taito, Shinagawa, Ota, Setagaya…, đã phải đóng cửa tạm thời tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở. Trong khi đó, Sở Giáo dục thành phố Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Saitama, Chiba…, cũng quyết định đóng cửa tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trực thuộc thành phố. Mưa lớn cũng khiến hệ thống giao thông tại Nhật Bản bị tê liệt, nhiều tuyến tàu ​​cao tốc Shinkansen, các tuyến tàu địa phương, một số tuyến đường bộ cao tốc trong khu vực đô thị Tokyo…, cũng phải tạm ngừng hoạt động.

Theo thông tin mới nhất, tính đến sáng nay, đã có một số phương tiện giao thông bị ngập úng trong đường hầm ở thành phố Iwaki, một người đã được giải cứu khỏi một trong những chiếc xe ô tô bị ngập và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh.