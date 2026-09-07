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Cải chính

Cải tổ Nội các và những ý đồ chiến lược mới của Thủ tướng Nhật Bản

Thứ Hai, 06:56, 07/09/2026
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VOV.VN - Thực hiện các quyền hợp hiến của mình, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang triển khai các bước hướng tới việc cải tổ bộ máy lãnh đạo của đảng cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP) và Chính phủ với nhiều ý đồ chính trị mới.

Các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho hay Thủ tướng Takaichi Sanae đang cân nhắc việc cải tổ bộ máy lãnh đạo của đảng cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP) và Nội các trong các ngày từ 16 đến 18/9 và bước đi đầu tiên là việc bắt tay điều phối hướng tới việc duy trì vị trí hiện tại của Tổng thư ký LDP Suzuki Shunichi.

Theo các nhà phân tích chính trị, Phó chủ tịch LDP Taro Aso và Chánh Văn phòng Nội các Kihara Minoru cũng có khả năng ​​sẽ giữ nguyên vị trí, do Thủ tướng Takaichi đặt mục tiêu duy trì cấu trúc cốt lõi của chính quyền và củng cố nền tảng ủng hộ để chuẩn bị cho việc tái đắc cử trong cuộc bầu cử Chủ tịch đảng vào mùa Thu năm sau.

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Nội các hiện nay của Thủ tướng Takaichi Sanae. Ảnh Phủ Thủ tướng Nhật Bản

Đặc biệt, trong nội bộ LDP, có quan điểm cho rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro, Bộ trưởng Nội vụ Hayashi Yoshimasa, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách Kobayashi Takayuki và Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu là những ứng cử viên cho chức vụ thủ tướng trong thời kỳ "hậu Takaichi" và Thủ tướng Takaichi sẽ tiếp tục dành sự “ưu ái” cho các nhân sự này.

Một sự khác biệt nữa là đảng Duy Tân (Ishin no Kai) trong liên minh cầm quyền cũng có kế hoạch đưa thành viên của mình vào các vị trí trong Nội các. Ông Yoshimura Hirofumi – Chủ tịch Duy Tân cho biết, ông muốn "thảo luận với Thủ tướng và quyết định về các chức vụ, nhằm hiện thực hóa thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh".

Thủ tướng Takaichi cũng đang xem xét bổ nhiệm cả các chức vụ thứ trưởng và thư ký quốc hội, trong khoảng thời gian từ 16 đến 18/9. Tuy nhiên, về lần cải tổ này, trong nội bộ LDP vẫn có ý kiến cho rằng "không cần thiết phải có những thay đổi lớn" do tỷ lệ ủng hộ nội các vẫn vững chắc và nếu có biến động liên quan đề đề án cải cách thuế, lịch trình cải tổ nội các có thể sẽ bị hoãn đến cuối tháng 9 này, sau khi Thủ tướng Takaichi tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc tại Mỹ.

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Nhật Bản thúc đẩy chuyển đổi năng lực quốc phòng

VOV.VN - Thực hiện chiến lược an ninh - quốc phòng trong thời kỳ mới, Nhật Bản đang triển khai đồng loạt nhiều bước đi nhanh và cụ thể. Trong đó, có việc thích ứng với "phương thức chiến tranh mới", đảm bảo khả năng ứng phó bền vững.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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