Nhật Bản kêu gọi tăng cường hợp tác châu Á để đảm bảo nguồn cung dầu

Thứ Ba, 15:17, 31/03/2026
VOV.VN - Sáng 31/3 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai với các bộ trưởng Nội các liên quan để thảo luận về tác động của tình hình ở Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh sẽ “xem xét hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau với các nước châu Á” để đảm bảo nguồn cung dầu ổn định. 

Tại cuộc họp, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bày tỏ ý định xem xét hợp tác với các quốc gia châu Á để hỗ trợ lẫn nhau trong việc đảm bảo nguồn cung các sản phẩm từ dầu mỏ và bảo vệ chuỗi cung ứng, trong bối cảnh lo ngại tình trạng thiếu hụt dầu thô tại các nước láng giềng có thể ảnh hưởng gián tiếp đến nguồn cung hàng hóa của Nhật Bản; khẳng định cam kết đảm bảo các hoạt động kinh tế của các công ty Nhật Bản đang hoạt động tại châu Á không bị gián đoạn; đồng thời tái cam kết đảm bảo nguồn cung cấp ổn định đối với các thiết bị vật tư y tế và nhiên liệu sử dụng nhựa - những sản phẩm vốn đang gặp nhiều khó khăn do tình hình căng thẳng ở Trung Đông.

nhat ban keu goi tang cuong hop tac chau A de dam bao nguon cung dau hinh anh 1
Để ứng phó với tình hình căng thẳng ở Trung Đông, Chính phủ Nhật Bản cũng đã xả kho dự trữ dầu chiến lược quốc gia để đảm bảo nguồn cung. Ảnh: Jiji Press.

Trong một tuyên bố, nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh: “Cho đến nay, không có trở ngại nào cho việc cung cấp các sản phẩm dùng cho y tế như thiết bị, găng tay và quần áo bảo hộ… Nhật Bản sẽ tiếp tục có những cơ chế hợp tác, hỗ trợ tổng thể dành cho các nước châu Á trong việc cung cấp các sản phẩm thiết yếu”.

Trong khi đó, để đảm bảo triển khai hiệu quả các chính sách này, Chính phủ Nhật Bản cũng thành lập một nhóm công tác đặc biệt, gồm lãnh đạo của các bộ liên quan để đảm bảo nguồn cung thiết yếu trong nước ổn định. Nhóm này sẽ do Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) - ông Akazawa Ryosei đứng đầu.

Ngày 30/3, ông Akazawa Ryosei đã được Thủ tướng Takaichi bổ nhiệm làm Bộ trưởng Phụ trách Đảm bảo nguồn cung thiết yếu ứng phó với tình hình ở Trung Đông, có chức năng kiểm tra tình hình cung ứng các sản phẩm dầu và các sản phẩm nhựa cần thiết, nhất là trong lĩnh vực chạy thận nhân tạo và chăm sóc điều dưỡng…, tổng hợp thông tin chuỗi cung ứng và đề xuất với Chính phủ các chính sách ứng phó cụ thể.

Trước đó, để ứng phó với tình hình căng thẳng ở Trung Đông, Nhật Bản cũng đã xả kho dự trữ dầu chiến lược quốc gia (khoảng 80 triệu thùng) để ổn định thị trường năng lượng trong nước khi tuyến đường vận tải qua Eo biển Hormuz bị ảnh hưởng.

he_thong_ten_lua_dat_doi_ham_dang_thuc_12_cua_nhat_ban_-_anh_bo_quoc_phong_nhat_ban.jpeg

Nhật Bản bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa tầm xa

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, bắt đầu từ hôm nay (31/3), nước này sẽ bắt đầu triển khai tên lửa tầm xa cho Lực lượng Phòng vệ tại các căn cứ quân sự ở tỉnh Kumamoto và Shizuoka. Mục tiêu nhằm tăng cường khả năng đối phó các mục tiêu của đối phương.

Ngọc Huân, Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Nhật Bản Nhật Bản đảm bảo nguồn cung an ninh năng lượng Nhật Bản chuỗi cung ứng Nhật Bản khủng hoảng Trung Đông
Trung Quốc áp dụng biện pháp trừng phạt đối với nghị sĩ Nhật Bản Furuya Keiji
Trung Quốc áp dụng biện pháp trừng phạt đối với nghị sĩ Nhật Bản Furuya Keiji

VOV.VN - Ngày 30/3, Trung Quốc đã quyết định áp dụng các biện pháp đối phó đối với ông Furuya Keiji, nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản, do những cáo buộc vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc” và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Trung Quốc áp dụng biện pháp trừng phạt đối với nghị sĩ Nhật Bản Furuya Keiji

Trung Quốc áp dụng biện pháp trừng phạt đối với nghị sĩ Nhật Bản Furuya Keiji

VOV.VN - Ngày 30/3, Trung Quốc đã quyết định áp dụng các biện pháp đối phó đối với ông Furuya Keiji, nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản, do những cáo buộc vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc” và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Lực lượng tinh nhuệ của Mỹ đồn trú tại Nhật Bản đã đến Trung Đông
Lực lượng tinh nhuệ của Mỹ đồn trú tại Nhật Bản đã đến Trung Đông

VOV.VN - Theo các nguồn tin quân sự - quốc phòng của Nhật Bản và Hàn Quốc, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ vừa xác nhận một bộ phận của quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản đã có mặt tại Trung Đông theo đúng kế hoạch.

Lực lượng tinh nhuệ của Mỹ đồn trú tại Nhật Bản đã đến Trung Đông

Lực lượng tinh nhuệ của Mỹ đồn trú tại Nhật Bản đã đến Trung Đông

VOV.VN - Theo các nguồn tin quân sự - quốc phòng của Nhật Bản và Hàn Quốc, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ vừa xác nhận một bộ phận của quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản đã có mặt tại Trung Đông theo đúng kế hoạch.

Nhật Bản sẽ xử lý nghiêm khắc sỹ quan xâm nhập Đại sứ quán Trung Quốc
Nhật Bản sẽ xử lý nghiêm khắc sỹ quan xâm nhập Đại sứ quán Trung Quốc

VOV.VN - Người đứng đầu ngành quốc phòng Nhật Bản đã chính thức lên tiếng về việc một trung úy thuộc Lực lượng Phòng vệ bị bắt giữ với cáo buộc đột nhập trái phép vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản hôm 24/3 vừa qua.

Nhật Bản sẽ xử lý nghiêm khắc sỹ quan xâm nhập Đại sứ quán Trung Quốc

Nhật Bản sẽ xử lý nghiêm khắc sỹ quan xâm nhập Đại sứ quán Trung Quốc

VOV.VN - Người đứng đầu ngành quốc phòng Nhật Bản đã chính thức lên tiếng về việc một trung úy thuộc Lực lượng Phòng vệ bị bắt giữ với cáo buộc đột nhập trái phép vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản hôm 24/3 vừa qua.

