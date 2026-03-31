Nhật Bản kêu gọi tăng cường hợp tác châu Á để đảm bảo nguồn cung dầu

Tại cuộc họp, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bày tỏ ý định xem xét hợp tác với các quốc gia châu Á để hỗ trợ lẫn nhau trong việc đảm bảo nguồn cung các sản phẩm từ dầu mỏ và bảo vệ chuỗi cung ứng, trong bối cảnh lo ngại tình trạng thiếu hụt dầu thô tại các nước láng giềng có thể ảnh hưởng gián tiếp đến nguồn cung hàng hóa của Nhật Bản; khẳng định cam kết đảm bảo các hoạt động kinh tế của các công ty Nhật Bản đang hoạt động tại châu Á không bị gián đoạn; đồng thời tái cam kết đảm bảo nguồn cung cấp ổn định đối với các thiết bị vật tư y tế và nhiên liệu sử dụng nhựa - những sản phẩm vốn đang gặp nhiều khó khăn do tình hình căng thẳng ở Trung Đông.

Để ứng phó với tình hình căng thẳng ở Trung Đông, Chính phủ Nhật Bản cũng đã xả kho dự trữ dầu chiến lược quốc gia để đảm bảo nguồn cung. Ảnh: Jiji Press.

Trong một tuyên bố, nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh: “Cho đến nay, không có trở ngại nào cho việc cung cấp các sản phẩm dùng cho y tế như thiết bị, găng tay và quần áo bảo hộ… Nhật Bản sẽ tiếp tục có những cơ chế hợp tác, hỗ trợ tổng thể dành cho các nước châu Á trong việc cung cấp các sản phẩm thiết yếu”.

Trong khi đó, để đảm bảo triển khai hiệu quả các chính sách này, Chính phủ Nhật Bản cũng thành lập một nhóm công tác đặc biệt, gồm lãnh đạo của các bộ liên quan để đảm bảo nguồn cung thiết yếu trong nước ổn định. Nhóm này sẽ do Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) - ông Akazawa Ryosei đứng đầu.

Ngày 30/3, ông Akazawa Ryosei đã được Thủ tướng Takaichi bổ nhiệm làm Bộ trưởng Phụ trách Đảm bảo nguồn cung thiết yếu ứng phó với tình hình ở Trung Đông, có chức năng kiểm tra tình hình cung ứng các sản phẩm dầu và các sản phẩm nhựa cần thiết, nhất là trong lĩnh vực chạy thận nhân tạo và chăm sóc điều dưỡng…, tổng hợp thông tin chuỗi cung ứng và đề xuất với Chính phủ các chính sách ứng phó cụ thể.

Trước đó, để ứng phó với tình hình căng thẳng ở Trung Đông, Nhật Bản cũng đã xả kho dự trữ dầu chiến lược quốc gia (khoảng 80 triệu thùng) để ổn định thị trường năng lượng trong nước khi tuyến đường vận tải qua Eo biển Hormuz bị ảnh hưởng.