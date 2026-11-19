Trận động đất đầu tiên xảy ra vào lúc 2h22 sáng 19/11, theo giờ địa phương. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, trận động đất này mạnh khoảng 5 độ, độ sâu tâm chấn khoảng 10km. Do ảnh hưởng của động đất, không chỉ tỉnh Kumamoto, mà cả các địa phương lân cận như Miyazaki, Kagoshima... cũng phải chịu những rung chấn mạnh.

Bản đồ phân bố rung chấn do NHK đăng tải

Tiếp đó, vào lúc 9h38, một trận động đất khác mạnh 3,6 độ cũng xảy ra tại Kumamoto, với độ sâu tâm chấn cũng chỉ khoảng 10km. Cơ quan khí tượng Nhật Bản nhận định, 2 trận động đất này có khả năng liên quan đến trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra chiều 28/7, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại Kumamoto, đồng thời đang thu thập, phân tích thông tin địa chấn học theo hướng trên.

Hai trận động đất liên tiếp này đang ảnh hưởng trực tiếp tới hàng vạn hộ dân. Ngay sau khi xảy ra trận động đất đầu tiên, chính quyền thành phố Minamata, thuộc tỉnh Kumamoto, đã phải phát lệnh sơ tán đối với toàn bộ 11.126 hộ dân nội thành, theo đó, 22.133 cư dân thành phố được yêu cầu đi lánh nạn. Ngoài ra, thị trấn Tsunagi cũng yêu cầu toàn bộ người cao tuổi đang sống trong thị trấn sơ tán đến nơi an toàn.

Nhận được thông tin về trận động đất nêu trên, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, mặc dù đang công du Trung Quốc để dự hội nghị thượng đỉnh APEC, cũng gửi thông điệp kêu gọi người dân đề cao cảnh giác. Trong khi đó, Cơ quan khí tượng Nhật Bản khuyến cáo cư dân trong khu vực ảnh hưởng chú ý đề phòng động đất mạnh xảy ra trong vòng 1 tuần tới.