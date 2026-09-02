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SCO 2026 thông qua Tuyên bố Bishkek, quyết sách hợp tác mới

Thứ Tư, 07:17, 02/09/2026
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VOV.VN - Ngày 1/9, tại Bishkek, Kyrgyzstan, Hội nghị thượng đỉnh SCO kết thúc, thông qua Tuyên bố Bishkek nhân 25 năm thành lập tổ chức cùng nhiều văn kiện, quyết sách mới về hợp tác và các vấn đề quốc tế, khu vực.

Về an ninh, các nước thành viên nhất trí tiếp tục củng cố cơ chế phối hợp ứng phó với những thách thức và mối đe dọa mới. Hội nghị thông qua các quy định liên quan đến Trung tâm chung ứng phó với các thách thức và mối đe dọa an ninh, bao gồm Trung tâm An ninh thông tin và Trung tâm chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, cũng như cơ chế hoạt động của Trung tâm chống ma túy SCO.

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Lãnh đạo các nước tham dự SCO 2026

Các nhà lãnh đạo cũng tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố, đồng thời ủng hộ việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quốc phòng, trong đó có triển khai lộ trình tăng cường hợp tác quân sự và tiếp tục tổ chức các hoạt động thực tiễn như cuộc diễn tập “Sứ mệnh hòa bình”.

Trong lĩnh vực kinh tế, các nước SCO tái khẳng định mục tiêu triển khai Chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030, thúc đẩy thương mại, đầu tư, bảo đảm ổn định các chuỗi sản xuất và cung ứng, đồng thời phát triển các tuyến vận tải quốc tế, hành lang logistics và kết nối đa phương thức.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc tiếp tục tăng tỷ trọng sử dụng đồng tiền quốc gia trong thanh toán giữa các nước thành viên. Hội nghị cũng ghi nhận tiến triển trong quá trình nghiên cứu thành lập Ngân hàng Phát triển SCO.

Các nước thành viên cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác năng lượng theo Chiến lược hợp tác năng lượng SCO đến năm 2030; mở rộng phối hợp trong công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh.

Tuyên bố Bishkek đồng thời tái khẳng định quan điểm xây dựng một trật tự thế giới đa cực, dân chủ và công bằng hơn, phản đối các cách tiếp cận mang tính đối đầu, cũng như các biện pháp cưỡng chế đơn phương.

Các nước thành viên nhấn mạnh SCO không phải là một liên minh quân sự-chính trị và không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia hay tổ chức quốc tế nào, đồng thời tiếp tục hoạt động dựa trên các nguyên tắc cởi mở, không can thiệp, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Hội nghị cũng quyết định điều chỉnh cơ chế hợp tác với bên ngoài bằng việc thiết lập một quy chế đối tác SCO thống nhất dành cho các quốc gia quan sát viên và đối tác đối thoại hiện nay, nhằm mở rộng và đơn giản hóa hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế quan tâm đến SCO.

Sau nhiệm kỳ Chủ tịch giai đoạn 2025-2026 của Kyrgyzstan với chủ đề “25 năm SCO: cùng hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng bền vững”, Pakistan sẽ tiếp nhận chức vụ này. Hội nghị thượng đỉnh SCO tiếp theo dự kiến được tổ chức tại Pakistan vào năm 2027.

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Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh

VOV.VN - Đêm 1/9, sau gần 48h dừng giao tranh, lực lượng Mỹ đã tấn công trở lại vào Iran. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đáp trả bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ Mỹ tại khu vực.

Hương Trà/VOV-Moscow
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