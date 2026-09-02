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Ba Lan ưu tiên công nghiệp quốc phòng trong nước

Thứ Tư, 07:01, 02/09/2026
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VOV.VN - Ba Lan đang tăng đầu tư cho các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và đối tác Trung Âu nhằm giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp vũ khí bên ngoài, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng nội địa.

Theo dữ liệu của Cơ quan Vũ khí do Reuters phân tích, chi tiêu của Ba Lan cho mua sắm quốc phòng từ các công ty trong nước, bao gồm cả các liên doanh với doanh nghiệp Trung Âu, đã tăng gần gấp 4 lần kể từ năm 2022, lên 30,4 tỷ zloty, tương đương khoảng 8,15 tỷ USD, trong năm 2025.

ba lan uu tien cong nghiep quoc phong trong nuoc hinh anh 1
Ảnh minh họa-theo tvpworld

Ngành công nghiệp quốc phòng nội địa không chỉ đóng vai trò bổ trợ mà đang dần trở thành trụ cột trong chương trình tái vũ trang của Ba Lan, đặc biệt trong bối cảnh nước này có chung biên giới với Ukraine.

Quy mô chi tiêu cho công nghiệp quốc phòng nội địa của Ba Lan

Theo dữ liệu của NATO, năm nay Ba Lan dự kiến chi khoảng 53 tỷ euro cho chi tiêu quốc phòng cốt lõi, tăng so với 44 tỷ euro năm 2025 và tương đương khoảng 4,7% GDP.

Thứ trưởng Bộ Tài sản Nhà nước Ba Lan Konrad Gołota cho biết, dù các hệ thống hiện đại như tên lửa Patriot, xe tăng Abrams và máy bay chiến đấu F-35 vẫn đóng vai trò quan trọng, việc mở rộng sản xuất trong nước và khu vực đối với máy bay không người lái, đạn dược cùng các trang thiết bị thông dụng là những ưu tiên hàng đầu. Theo ông Konrad Gołota, Ba Lan đang xây dựng lực lượng quân đội lớn nhất châu Âu và các trang thiết bị được sản xuất trong nước ngày càng trở nên quan trọng.

Độc lập chuỗi cung ứng và định hướng phát triển của Ba Lan

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó Thủ tướng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho rằng, việc gia tăng chi tiêu quân sự không chỉ là khoản đầu tư để phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, tạo động lực cho nền kinh tế mà còn liên quan đến tính độc lập của chuỗi cung ứng. Theo ông, ưu tiên sản xuất quốc phòng trong nước sẽ giúp bảo đảm nguồn cung độc lập cho tiền tuyến khi cần thiết.

Chiến lược ưu tiên sản xuất quốc phòng nội địa của Ba Lan không chỉ thể hiện tham vọng đưa ngành công nghiệp vũ khí trong nước trở thành trụ cột kinh tế và an ninh, mà còn phản ánh xu hướng chung của châu Âu trong việc khôi phục năng lực sản xuất, rút ngắn chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào thị trường bên ngoài.

Như Hoa/VOV-Praha
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