Nhật Bản sẽ xây dựng nhà máy điện chạy bằng hydro quy mô lớn đầu tiên tại Aomori

Thứ Tư, 17:47, 27/05/2026
VOV.VN - Trong nỗ lực hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, Nhật Bản có kế hoạch xây dựng một nhà máy điện chạy bằng hydro quy mô lớn đầu tiên tại tỉnh Aomori, thuộc vùng Đông Bắc.

Theo các nguồn tin, dự án này do Hoku Energy - một công ty con tại Nhật Bản của Tập đoàn năng lượng toàn cầu (Hoku Infrastructure Limited) có trụ sở chính đặt tại Vương quốc Anh, chuyên về các dự án năng lượng tái tạo, đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện. Đây là nhà máy điện thương mại quy mô lớn đầu tiên tại Nhật Bản chỉ sử dụng hydro làm nhiên liệu. Hiện nay, dự án này đang được xem xét xây dựng tại khu vực phát triển Mutsu-Ogawara thuộc làng Rokkasho, tỉnh Aomori - nơi vốn được mệnh danh là “làng năng lượng” của Nhật Bản nhờ tập trung nhiều cơ sở nghiên cứu và hạt nhân lớn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Solaris)

Theo lộ trình, từ nay đến năm 2030, công ty sẽ tiến hành xây dựng nhà máy chính và lắp đặt hệ thống tua-bin phát điện chạy 100% bằng hydro. Do đây là nhà máy đầu tiên thuộc loại này tại Nhật Bản, các quy trình thử nghiệm độ an toàn khi đốt cháy hoàn toàn hydro sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt. Trong giai đoạn đầu đến giữa những năm 2030, nhà máy ​​sẽ đi vào hoạt động và chính thức hòa lưới điện quốc gia với công suất 106,6 MW - tương đương khoảng 10% công suất của một lò phản ứng hạt nhân truyền thống. Mục tiêu thời gian này được cho là trùng khớp với lộ trình thuộc Chiến lược Năng lượng Chiến lược của Nhật Bản nhằm tăng tỷ trọng năng lượng sạch vào năm 2030.

Theo Hoku Energy, việc sản xuất điện bằng hydro không tạo ra khí carbon dioxide trong quá trình này, mà gián tiếp “biến amoniac thành điện năng” thông qua quá trình phân hủy amoniac được nhập khẩu từ nước ngoài thành nitơ và hydro, sau đó được sử dụng để sản xuất điện. Khi hydro cháy, nó chỉ tạo ra nước và hoàn toàn không phát thải khí nhà kính (CO₂) như dầu mỏ hay khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Bằng cách chuyển hóa gián tiếp này, nhà máy tại Aomori vừa tận dụng được ưu điểm dễ vận chuyển, giá thành rẻ của amoniac đường biển, vừa đạt được mục tiêu vận hành nhà máy đốt 100% hydro sạch không phát thải đạt chuẩn phê duyệt của Chính phủ Nhật Bản, đồng thời biến quy trình này thành một phương pháp đầy hứa hẹn để đạt được mục tiêu xã hội không phát thải carbon.

Theo đánh giá của giới phân tích, dự án xây dựng nhà máy điện chạy bằng hydro này là một bước đi mang tính đột phá, tiên phong, nhưng cũng đầy thách thức đối với quá trình chuyển dịch năng lượng của Nhật Bản, đồng thời có thể định hình lại bộ mặt năng lượng của vùng Đông Bắc Nhật Bản. Dự án được nhìn nhận như “phát súng mở đường” chứng minh tính hiệu quả của mô hình kinh tế dựa trên chuỗi cung ứng amoniac - hydro đối với các ngành công nghiệp nặng và hạ tầng kỹ thuật số trong tương lai.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
VOV.VN - Chỉ số Nikkei trên thị trường chứng khoán Tokyo đã chứng kiến sự gia tăng tới hơn 1.400 Yen tại cùng 1 thời điểm, và lần đầu tiên đạt mức hơn 66.000 Yen kỷ lục mới trong ngày được ghi nhận tại Nhật Bản. 

VOV.VN - Mặc dù mới bắt đầu bước vào mùa Hè, nhưng các hiện tượng thời tiết cực đoan đã xuất hiện tại Nhật Bản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn của người dân ở nhiều địa phương.

VOV.VN - Ngày 26/5, Chính phủ Nhật Bản xác nhận kế hoạch bàn giao tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Nhật Bản không thay đổi và hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ để đảm bảo việc mua sắm diễn ra suôn sẻ.

