Chứng khoán Nhật Bản thiết lập mức cao kỷ lục



Sáng nay (27/5), thị trường chứng khoán Tokyo đã chứng kiến ​​sự tăng vọt các lệnh mua ngay sau khi mở cửa, đẩy chỉ số Nikkei lên mức cao kỷ lục mới và lần đầu tiên đạt mốc 66.000 Yen. Trong khi đó, Chỉ số giá chứng khoán Tokyo (chỉ số TOPIX) cũng tăng 12,51 điểm, và đạt mức 3.950,97 điểm - lập kỷ lục mới trong ngày. Những chỉ số này phản ánh thị trường chứng khoán Tokyo đang có đà tăng trưởng rất tích cực.

Theo đánh giá của các nhà phân tích, sự tăng giá của cổ phiếu công nghệ cao trên thị trường chứng khoán New York (Mỹ) vào ngày hôm qua (26/5), đã tạo động lực tích cực và lan rộng trên thị trường Tokyo, dẫn đến sự gia tăng mạnh các lệnh mua, đặc biệt là đối với các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn.

Thị trường Chứng khoán Tokyo tăng cao kỷ lục và lần đầu tiên đạt ngưỡng 66.000 Yen - Ảnh: NHK

Trước đó vào hôm 26/5, thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến ​​chỉ số cổ phiếu công nghệ tăng điểm kỷ lục. Các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn tăng mạnh do kỳ vọng vào sự mở rộng của thị trường trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó tại thị trường Tokyo, các cổ phiếu của những công ty sản xuất thiết bị bán dẫn lớn, cũng có xu hướng được mua vào, đẩy thị trường lên cao hơn.

Ngoài ra, sự kỳ vọng của các nhà đầu tư về tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột vẫn được duy trì. Tâm lý của nhà đầu tư được thúc đẩy bởi xu hướng giảm giá dầu thô trong tương lai, với kỳ vọng về nguồn cung dầu thô ổn định hơn.

Mặc dù vậy, cũng có một số ý kiến cho rằng, những bất ổn liên quan tình hình căng thẳng ở Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp, và sự tăng giá mạnh mẽ của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Tokyo có thể đang phản ánh “hiện tượng quá nóng trên thị trường”. Do đó, các nhà đầu tư cần có sự theo dõi chặt chẽ những diễn biến và tình hình liên quan, cũng như tỷ giá đồng Yen…, để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.