Chứng khoán Nhật Bản thiết lập mức cao kỷ lục

Thứ Tư, 10:48, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ số Nikkei trên thị trường chứng khoán Tokyo đã chứng kiến sự gia tăng tới hơn 1.400 Yen tại cùng 1 thời điểm, và lần đầu tiên đạt mức hơn 66.000 Yen kỷ lục mới trong ngày được ghi nhận tại Nhật Bản. 


Sáng nay (27/5), thị trường chứng khoán Tokyo đã chứng kiến ​​sự tăng vọt các lệnh mua ngay sau khi mở cửa, đẩy chỉ số Nikkei lên mức cao kỷ lục mới và lần đầu tiên đạt mốc 66.000 Yen. Trong khi đó, Chỉ số giá chứng khoán Tokyo (chỉ số TOPIX) cũng tăng 12,51 điểm, và đạt mức 3.950,97 điểm - lập kỷ lục mới trong ngày. Những chỉ số này phản ánh thị trường chứng khoán Tokyo đang có đà tăng trưởng rất tích cực.

Theo đánh giá của các nhà phân tích, sự tăng giá của cổ phiếu công nghệ cao trên thị trường chứng khoán New York (Mỹ) vào ngày hôm qua (26/5), đã tạo động lực tích cực và lan rộng trên thị trường Tokyo, dẫn đến sự gia tăng mạnh các lệnh mua, đặc biệt là đối với các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn.

Thị trường Chứng khoán Tokyo tăng cao kỷ lục và lần đầu tiên đạt ngưỡng 66.000 Yen - Ảnh: NHK

Trước đó vào hôm 26/5, thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến ​​chỉ số cổ phiếu công nghệ tăng điểm kỷ lục. Các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn tăng mạnh do kỳ vọng vào sự mở rộng của thị trường trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó tại thị trường Tokyo, các cổ phiếu của những công ty sản xuất thiết bị bán dẫn lớn, cũng có xu hướng được mua vào, đẩy thị trường lên cao hơn.

Ngoài ra, sự kỳ vọng của các nhà đầu tư về tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột vẫn được duy trì. Tâm lý của nhà đầu tư được thúc đẩy bởi xu hướng giảm giá dầu thô trong tương lai, với kỳ vọng về nguồn cung dầu thô ổn định hơn.

Mặc dù vậy, cũng có một số ý kiến cho rằng, những bất ổn liên quan tình hình căng thẳng ở Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp, và sự tăng giá mạnh mẽ của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Tokyo có thể đang phản ánh “hiện tượng quá nóng trên thị trường”. Do đó, các nhà đầu tư cần có sự theo dõi chặt chẽ những diễn biến và tình hình liên quan, cũng như tỷ giá đồng Yen…, để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Nhận định chứng khoán 27/5: VN-Index sẽ tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp
VOV.VN - Với các chỉ báo RSI và MFI đều neo tại vùng trung tính, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục kịch bản giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.880–1.890 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 27/5

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 27/5.

Nhận định chứng khoán 26/5: VN-Index tiếp tục giằng co tại vùng 1.880–1.910 điểm

VOV.VN - Với chỉ báo RSI ở mức 56 và MFI đạt 53, động lực tăng giá đang cải thiện nhưng chưa đủ mạnh để xác nhận xu hướng bứt phá, khiến thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục trạng thái giằng co trong biên độ hẹp tại vùng 1.880–1.910 điểm trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 26/5

VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 26/5.

Nhận định chứng khoán 25-29/5: VN-Index tiếp tục giằng co quanh vùng 1.870-1.880

VOV.VN - VN-Index đang vận động trong trạng thái trung tính khi đóng cửa tại 1.877 điểm, nằm dưới các đường MA10 và MA20 nhưng vẫn duy trì mức giá trung bình phiên. Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.870-1.880 trước khi định hình xu hướng mới.

