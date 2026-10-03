Nhật Bản lại lập nhiều kỷ lục buồn về dân số và nhân khẩu học

Số liệu cuối cùng từ cuộc điều tra dân số quốc gia năm 2025 do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản vừa công bố cho thấy, tính đến thời điểm 1/10/2025, tổng dân số của Nhật Bản là khoảng 122.972.000 người, giảm hơn 3.170.000 người, tương đương 2,5%, so với cuộc điều tra dân số trước đó vào năm 2020 và là mức giảm sâu nhất từ ​​trước đến nay.

Trong tổng dân số, công dân Nhật Bản đang là khoảng 119.132.000 người, giảm 3,5%, trong khi số lượng người nước ngoài là khoảng 3.840.000 người, tăng tới 39,8% so với cuộc điều tra trước. Xét theo nhóm tuổi, nhóm từ 65 tuổi trở lên có 36.142.000 người, chiếm 29,4% tổng dân số. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất từng được ghi nhận.

Dân số Nhật Bản tiếp tục giảm, trong khi số người nước ngoài gia tăng mạnh.

Bên cạnh đó, số nhân khẩu trung bình của mỗi hộ gia đình trên toàn quốc của Nhật Bản là 2,1 người – một kỷ lục thấp nhất từ trước đến nay. Tình trạng mất cân bằng giới tính cũng đáng chú ý với số lượng nam giới là khoảng 59.772.000, trong khi nữ giới lên tới trên 63.200.000 người.

Trong bối cảnh đó, thủ đô Tokyo là một điểm sáng về dân số, khi là địa phương duy nhất ghi nhận gia tăng nhân khẩu, với con số 189.000, còn địa phương có mức giảm sâu nhất là Hokkaido - cực Bắc Nhật Bản.

Trong một diễn biến có liên quan, trong cuộc điều tra dân số năm 2025, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản đã đệ đơn lên cơ quan cảnh sát khiếu nại một nhân viên của thành phố Toyama, mà không nêu danh tính cá nhân, với cáo buộc vi phạm Luật Thống kê, do đã thổi phồng số liệu dân số trong cuộc điều tra nêu trên.