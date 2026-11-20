Cohesity - một công ty hàng đầu về bảo mật dữ liệu dựa trên AI của Mỹ, đã tiến hành một cuộc khảo sát về các biện pháp an ninh mạng và các chủ đề liên quan khác đối với khoảng 3.200 chuyên gia CNTT và bảo mật tại các doanh nghiệp ở 12 quốc gia trên toàn thế giới. Kết quả cho thấy, tỷ lệ các công ty Nhật Bản bị tấn công mạng nghiêm trọng trong năm qua đã tăng lên đến 65%, cao hơn 1,4 lần so với năm ngoái.

Ảnh minh họa: KT

Đáng chú ý, trong số các công ty bị tấn công mạng trên thế giới, tỷ lệ các công ty báo cáo về việc AI đã góp phần vào nỗ lực phục hồi hoạt động là khoảng 40% ở các quốc gia như Ấn Độ, hay Australia. Tuy nhiên, con số này ở Nhật Bản chỉ ở mức 25%. Đặc biệt, trong khi các chuyên gia CNTT và bảo mật ở Ấn Độ và Anh khi được hỏi đều nhấn mạnh rằng, AI góp phần tới hơn 40% trong việc phát hiện hiệu quả các lỗ hổng và những bất thường trong lĩnh vực an ninh mạng, thì ở Nhật Bản tỷ lệ này chỉ chiếm 29% - con số thấp nhất trong số 12 quốc gia.

Một số liệu đáng chú ý khác, tỷ lệ người sử dụng cho biết đã sao lưu tất cả dữ liệu quan trọng tại các doanh nghiệp của Nhật Bản cũng ở mức thấp nhất trong số các doanh nghiệp được khảo sát, chỉ ở mức 44%. Điều này cho thấy tâm lý chủ quan của người sử dụng tại Nhật Bản trước những rủi ro của AI. Có tới 67% tổ chức tại Nhật Bản (cao hơn mức trung bình 58% của 12 quốc gia khảo sát) thiếu tự tin vào khả năng xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu và mô hình AI sau khi bị tấn công.

Theo phân tích của Cohesity, khi AI phát triển và rào cản ngôn ngữ dần bị biến mất, các cuộc tấn công mạng đang có xu hướng gia tăng ở Nhật Bản, và quốc gia này đang gặp khó khăn trong việc theo kịp việc phát hiện các lỗ hổng và những bất thường trong an ninh mạng, cũng như sao lưu dữ liệu. Vì vậy, các tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản cần thường xuyên tham gia diễn tập huấn luyện mô phỏng các cuộc tấn công trên thực tế, và nên sử dụng AI để nhanh chóng phát hiện các lỗ hổng và những bất thường của hệ thống.

Ông Yoshiyuki Tanaka - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Cohesity Japan nhấn mạnh: “Đối với các doanh nghiệp Nhật Bản, việc khắc phục và ứng phó với các cuộc tấn công mạng đang là một thách thức quản lý đối với sự liên tục trong hoạt động kinh doanh. Các đơn vị quản lý, bộ phận CNTT và an ninh, cùng các đơn vị kinh doanh phải tăng cường hợp tác để xác định rõ những lĩnh vực hoạt động cần được bảo vệ ưu tiên, cũng như dữ liệu và hệ thống cần thiết cho sự liên tục. Khi việc sử dụng AI ngày càng phát triển, sự chuẩn bị cho các tác nhân AI và dữ liệu liên quan là rất cần thiết để bảo vệ dữ liệu và sử dụng an toàn”.