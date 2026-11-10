Thái Lan siết an ninh mạng trước nguy cơ tấn công bằng AI

Phát biểu sau cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) do Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chủ trì hôm 9/11, Tổng Thư ký NSC Chaiyapruek Duangprapat cho biết, Thái Lan không thể chủ quan trước các mối đe dọa trên không gian mạng đang ngày càng tinh vi. Dù các hệ thống trọng yếu vẫn được bảo vệ an toàn, Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương kích hoạt các biện pháp phòng ngừa, thường xuyên rà soát lỗ hổng và cập nhật phương án ứng phó khủng hoảng.

Theo NSC, các cơ quan nhà nước, tổ chức tài chính và hệ thống dịch vụ công của Thái Lan đang phải đối mặt với các nỗ lực tấn công mạng gần như hằng ngày. Đáng lo ngại, tin tặc đang tận dụng tối đa trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động phát hiện và khai thác điểm yếu trong hệ thống, làm gia tăng áp lực đối với công tác bảo vệ an ninh mạng.

Tổng Thư ký NSC Thái Lan Chaiyapruek Duangprapat. (Ảnh: NSC Thái Lan)

Trước nguy cơ này, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) đã yêu cầu các tổ chức tài chính tăng cường giám sát, chia sẻ thông tin rủi ro và thường xuyên diễn tập ứng phó sự cố. BOT khẳng định chưa ghi nhận các cuộc tấn công gây ảnh hưởng đến hệ thống tài chính trong nước, song yêu cầu các ngân hàng duy trì trạng thái sẵn sàng ở mức cao.

Một số ngân hàng lớn như Siam Commercial Bank (SCB) cho biết đang vận hành các trung tâm giám sát an ninh mạng 24/7 nhằm bảo vệ dữ liệu, tài sản và các giao dịch của khách hàng trước các hình thức tấn công ngày càng phức tạp.

Bên cạnh vấn đề an ninh mạng, NSC cũng đang xây dựng khuôn khổ an ninh quốc gia giai đoạn 2027-2032 và xem xét thành lập Trung tâm Chỉ huy chống thiết bị bay không người lái cấp quốc gia, nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trong kỷ nguyên số.