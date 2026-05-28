English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhật Bản và Philippines nâng cấp quan hệ song phương

Thứ Năm, 19:01, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều tối 28/5, tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản. Tại đây, hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã tập trung trao đổi ý kiến về các vấn đề mang tính chiến lược trong quan hệ song phương hiện nay như: hợp tác an ninh, kinh tế, phối hợp xây dựng một trật tự và khuôn khổ nhằm củng cố chuỗi cung ứng năng lượng và khoáng sản thiết yếu, sửa đổi Hiệp định Đối tác Kinh tế (EPA)… Các thỏa thuận liên quan đến các vấn đề nêu trên được coi là những trụ cột mới trong hợp tác song phương trong thời gian tới.

Thủ tướng Takaichi cho rằng, trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay, việc Nhật Bản và Philippines hợp tác chặt chẽ, hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bà Takaichi cũng bày tỏ vui mừng khi nhân dịp này, hai bên đã quyết định nâng cấp quan hệ ngoại giao lên “đối tác chiến lược toàn diện”.

nhat ban va philippines nang cap quan he song phuong hinh anh 1
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hội đàm hôm 28/5 tại Tokyo. Ảnh: NHK

Trong bối cảnh Nhật Bản vừa sửa đổi phương châm thực hiện Ba nguyên tắc chuyển giao vũ khí - khí tài quân sự ra nước ngoài, cho phép xuất khẩu cả vũ khí sát thương, và hai nước đã ký kết một số văn bản thỏa thuận liên quan đến hợp tác quốc phòng như Hiệp định tiếp cận tương hỗ (RAA), Hiệp định mua sắm và hỗ trợ chéo (ACSA), hội đàm lần này được đánh giá là sẽ tạo ra một hướng mới cho hợp tác song phương.

Trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, đang xem xét việc xuất khẩu sang Philippines tên lửa đất đối hạm dạng thức 88 (SSM-1), dựa theo đề nghị của phía Philippines. Đây sẽ là thương vụ xuất khẩu vũ khí đầu tiên của Nhật Bản sau khi Tokyo thông qua việc sửa đổi phương châm thực hiện Ba nguyên tắc chuyển giao vũ khí - khí tài quân sự từ hôm 21/4 vừa qua.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Philippines quan hệ song phương Thủ tướng Nhật Bản hội đàm Tổng thống Philippines chuyến thăm cấp nhà nước thỏa thuận quan trọng hợp tác song phương vũ khí sát thương tên lửa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản xác nhận kế hoạch bàn giao tên lửa Tomahawk của Mỹ không thay đổi
Nhật Bản xác nhận kế hoạch bàn giao tên lửa Tomahawk của Mỹ không thay đổi

VOV.VN - Ngày 26/5, Chính phủ Nhật Bản xác nhận kế hoạch bàn giao tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Nhật Bản không thay đổi và hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ để đảm bảo việc mua sắm diễn ra suôn sẻ.

Nhật Bản xác nhận kế hoạch bàn giao tên lửa Tomahawk của Mỹ không thay đổi

Nhật Bản xác nhận kế hoạch bàn giao tên lửa Tomahawk của Mỹ không thay đổi

VOV.VN - Ngày 26/5, Chính phủ Nhật Bản xác nhận kế hoạch bàn giao tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Nhật Bản không thay đổi và hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ để đảm bảo việc mua sắm diễn ra suôn sẻ.

Tài sản nước ngoài ròng của Nhật Bản lập kỷ lục mới song Trung Quốc vẫn “qua mặt"
Tài sản nước ngoài ròng của Nhật Bản lập kỷ lục mới song Trung Quốc vẫn “qua mặt"

VOV.VN - Ngày 26/5, Báo cáo do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố cho thấy, tài sản nước ngoài ròng (NFA) trong năm 2025 của nước này lại lập một kỷ lục mới.

Tài sản nước ngoài ròng của Nhật Bản lập kỷ lục mới song Trung Quốc vẫn “qua mặt"

Tài sản nước ngoài ròng của Nhật Bản lập kỷ lục mới song Trung Quốc vẫn “qua mặt"

VOV.VN - Ngày 26/5, Báo cáo do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố cho thấy, tài sản nước ngoài ròng (NFA) trong năm 2025 của nước này lại lập một kỷ lục mới.

Du khách quốc tế đến Nhật Bản giảm do xung đột Trung Đông
Du khách quốc tế đến Nhật Bản giảm do xung đột Trung Đông

VOV.VN - Ước tính số lượng khách quốc tế đến Nhật Bản trong tháng 4/2026 đã giảm 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 3.692.200 người. Đây là tháng sụt giảm đầu tiên về lượng khách quốc tế đến Nhật Bản kể từ tháng 1/2026, trong đó thị trường khách Trung Đông giảm 21,4% so với cùng kỳ.

Du khách quốc tế đến Nhật Bản giảm do xung đột Trung Đông

Du khách quốc tế đến Nhật Bản giảm do xung đột Trung Đông

VOV.VN - Ước tính số lượng khách quốc tế đến Nhật Bản trong tháng 4/2026 đã giảm 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 3.692.200 người. Đây là tháng sụt giảm đầu tiên về lượng khách quốc tế đến Nhật Bản kể từ tháng 1/2026, trong đó thị trường khách Trung Đông giảm 21,4% so với cùng kỳ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ