Nhật Bản và Philippines nâng cấp quan hệ song phương

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã tập trung trao đổi ý kiến về các vấn đề mang tính chiến lược trong quan hệ song phương hiện nay như: hợp tác an ninh, kinh tế, phối hợp xây dựng một trật tự và khuôn khổ nhằm củng cố chuỗi cung ứng năng lượng và khoáng sản thiết yếu, sửa đổi Hiệp định Đối tác Kinh tế (EPA)… Các thỏa thuận liên quan đến các vấn đề nêu trên được coi là những trụ cột mới trong hợp tác song phương trong thời gian tới.

Thủ tướng Takaichi cho rằng, trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay, việc Nhật Bản và Philippines hợp tác chặt chẽ, hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bà Takaichi cũng bày tỏ vui mừng khi nhân dịp này, hai bên đã quyết định nâng cấp quan hệ ngoại giao lên “đối tác chiến lược toàn diện”.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hội đàm hôm 28/5 tại Tokyo. Ảnh: NHK

Trong bối cảnh Nhật Bản vừa sửa đổi phương châm thực hiện Ba nguyên tắc chuyển giao vũ khí - khí tài quân sự ra nước ngoài, cho phép xuất khẩu cả vũ khí sát thương, và hai nước đã ký kết một số văn bản thỏa thuận liên quan đến hợp tác quốc phòng như Hiệp định tiếp cận tương hỗ (RAA), Hiệp định mua sắm và hỗ trợ chéo (ACSA), hội đàm lần này được đánh giá là sẽ tạo ra một hướng mới cho hợp tác song phương.

Trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, đang xem xét việc xuất khẩu sang Philippines tên lửa đất đối hạm dạng thức 88 (SSM-1), dựa theo đề nghị của phía Philippines. Đây sẽ là thương vụ xuất khẩu vũ khí đầu tiên của Nhật Bản sau khi Tokyo thông qua việc sửa đổi phương châm thực hiện Ba nguyên tắc chuyển giao vũ khí - khí tài quân sự từ hôm 21/4 vừa qua.