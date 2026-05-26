English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Du khách quốc tế đến Nhật Bản giảm do xung đột Trung Đông

Thứ Ba, 06:01, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ước tính số lượng khách quốc tế đến Nhật Bản trong tháng 4/2026 đã giảm 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 3.692.200 người. Đây là tháng sụt giảm đầu tiên về lượng khách quốc tế đến Nhật Bản kể từ tháng 1/2026, trong đó thị trường khách Trung Đông giảm 21,4% so với cùng kỳ.

Vấn đề tạm dừng và giảm các chuyến bay liên quan đến xung đột Trung Đông cũng như căng thẳng ngoại giao đã tác động đáng kể đến thị trường du lịch Nhật Bản. Vào tháng 4, lượng khách quốc tế đến Nhật Bản từ 8 quốc gia Trung Đông, bao gồm Israel và các quốc gia Vùng Vịnh, đã giảm 21,4% xuống còn 22.300 người.

Lượng khách Trung Quốc đến Nhật Bản cũng giảm 56,8%, đạt 330.700 người, nối dài chuỗi giảm tháng thứ 5 liên tiếp. Bù lại, một số thị trường châu Á khác đã đóng góp lượng khách đáng kể tại Nhật Bản. Trong tháng 4, lượng khách từ Hàn Quốc đạt 878.600 người, từ Đài Loan (Trung Quốc) là 643.500 người, từ Việt Nam là 76.000 người. Các thị trường này, cùng với Hoa Kỳ, đã đạt mức cao nhất trong các kỳ thống kê lượng khách tháng Tư hàng năm tại Nhật Bản.

du khach quoc te den nhat ban giam do xung dot trung Dong hinh anh 1
Osaka là điểm đến du lịch Nhật Bản nổi tiếng.

Theo Cơ quan Du lịch Nhật Bản, số lượng du khách từ nhiều quốc gia châu Âu cũng giảm trong tháng 4/2026, được cho là do vấn đề gián đoạn hàng không từ châu Âu qua Trung Đông đến Nhật Bản. Một phần nguyên nhân là kỳ nghỉ lễ Phục sinh năm nay đã rơi vào đầu tháng 4, nên một lượng khách từ châu Âu đã chọn đến Nhật Bản vào cuối tháng 3.

Cụ thể, lượng du khách từ Anh, Đức và Italy đến Nhật Bản đã lần lượt giảm 13,8%, 15,2% và 34,2% trong tháng 4/2026. Riêng thị trường Pháp lập kỷ lục về số lượng khách du lịch đến Nhật Bản trong một tháng, với khoảng 59.200 người trong tháng 4, tăng 3,7%.

Tại một cuộc họp báo gần đây, Giám đốc Cơ quan Du lịch Nhật Bản (JTA) - ông Shigeki Murata nhấn mạnh rằng chính phủ nước này sẽ nỗ lực thực hiện các chiến lược quảng bá để thu hút du khách từ nhiều quốc gia và khu vực hơn, nhằm đạt mục tiêu 60 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030, ngay cả trong bối cảnh bất ổn tác động tới giá vé máy bay đến Nhật Bản.

Hải Nam/VOV.VN tổng hợp
Tag: du lịch Nhật Bản lượng khách du lịch khách quốc tế xung đột Trung Đông khách du lịch Trung Quốc thị trường Hàn Quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nền tảng du lịch trực tuyến nào được hài lòng nhất tại Nhật Bản?
Nền tảng du lịch trực tuyến nào được hài lòng nhất tại Nhật Bản?

VOV.VN - Nền tảng du lịch trực tuyến (OTA) được người dùng hài lòng nhất tại Nhật Bản là ikyu.com; trong khi Trip.com vươn lên trở thành OTA được người Nhật Bản yêu thích khi đặt dịch vụ du lịch nước ngoài.

Nền tảng du lịch trực tuyến nào được hài lòng nhất tại Nhật Bản?

Nền tảng du lịch trực tuyến nào được hài lòng nhất tại Nhật Bản?

VOV.VN - Nền tảng du lịch trực tuyến (OTA) được người dùng hài lòng nhất tại Nhật Bản là ikyu.com; trong khi Trip.com vươn lên trở thành OTA được người Nhật Bản yêu thích khi đặt dịch vụ du lịch nước ngoài.

Nhật Bản ra mắt đoàn tàu du lịch ngắm núi Phú Sĩ dành riêng cho khách nước ngoài
Nhật Bản ra mắt đoàn tàu du lịch ngắm núi Phú Sĩ dành riêng cho khách nước ngoài

VOV.VN - Một chuyến tàu đặc biệt mang đến cơ hội chiêm ngưỡng núi Phú Sĩ cho du khách nước ngoài mới được ra mắt tại miền Trung Nhật Bản, hoạt động từ nay đến giữa tháng 12/2026.

Nhật Bản ra mắt đoàn tàu du lịch ngắm núi Phú Sĩ dành riêng cho khách nước ngoài

Nhật Bản ra mắt đoàn tàu du lịch ngắm núi Phú Sĩ dành riêng cho khách nước ngoài

VOV.VN - Một chuyến tàu đặc biệt mang đến cơ hội chiêm ngưỡng núi Phú Sĩ cho du khách nước ngoài mới được ra mắt tại miền Trung Nhật Bản, hoạt động từ nay đến giữa tháng 12/2026.

100 khu vực tại Nhật Bản cần ứng phó quá tải du lịch vào năm 2030
100 khu vực tại Nhật Bản cần ứng phó quá tải du lịch vào năm 2030

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã thông qua một kế hoạch mới về phát triển du lịch, theo đó tăng số lượng những nơi cần ứng phó với quá tải du lịch tại nước này lên 100 khu vực vào năm 2030, từ 47 khu vực vào năm 2025.

100 khu vực tại Nhật Bản cần ứng phó quá tải du lịch vào năm 2030

100 khu vực tại Nhật Bản cần ứng phó quá tải du lịch vào năm 2030

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã thông qua một kế hoạch mới về phát triển du lịch, theo đó tăng số lượng những nơi cần ứng phó với quá tải du lịch tại nước này lên 100 khu vực vào năm 2030, từ 47 khu vực vào năm 2025.

Trực thăng du lịch mất tích bí hiểm tại núi lửa Aso, Nhật Bản
Trực thăng du lịch mất tích bí hiểm tại núi lửa Aso, Nhật Bản

VOV.VN - Một sự cố đáng lo ngại liên quan tới máy bay trực thăng du lịch vừa xảy ra hôm nay (20/1) tại núi lửa Aso – một điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản.

Trực thăng du lịch mất tích bí hiểm tại núi lửa Aso, Nhật Bản

Trực thăng du lịch mất tích bí hiểm tại núi lửa Aso, Nhật Bản

VOV.VN - Một sự cố đáng lo ngại liên quan tới máy bay trực thăng du lịch vừa xảy ra hôm nay (20/1) tại núi lửa Aso – một điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản.

Du lịch Nhật Bản thiết lập cột mốc mới về lượng khách quốc tế
Du lịch Nhật Bản thiết lập cột mốc mới về lượng khách quốc tế

VOV.VN - Bất chấp những đồn đoán về thiên tai và những xung đột ngoại giao, Nhật Bản tiếp tục là điểm đến hàng đầu tại châu Á năm 2025 khi ghi nhận kỷ lục mới về lượng khách quốc tế đến.

Du lịch Nhật Bản thiết lập cột mốc mới về lượng khách quốc tế

Du lịch Nhật Bản thiết lập cột mốc mới về lượng khách quốc tế

VOV.VN - Bất chấp những đồn đoán về thiên tai và những xung đột ngoại giao, Nhật Bản tiếp tục là điểm đến hàng đầu tại châu Á năm 2025 khi ghi nhận kỷ lục mới về lượng khách quốc tế đến.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực