Du khách quốc tế đến Nhật Bản giảm do xung đột Trung Đông

Vấn đề tạm dừng và giảm các chuyến bay liên quan đến xung đột Trung Đông cũng như căng thẳng ngoại giao đã tác động đáng kể đến thị trường du lịch Nhật Bản. Vào tháng 4, lượng khách quốc tế đến Nhật Bản từ 8 quốc gia Trung Đông, bao gồm Israel và các quốc gia Vùng Vịnh, đã giảm 21,4% xuống còn 22.300 người.

Lượng khách Trung Quốc đến Nhật Bản cũng giảm 56,8%, đạt 330.700 người, nối dài chuỗi giảm tháng thứ 5 liên tiếp. Bù lại, một số thị trường châu Á khác đã đóng góp lượng khách đáng kể tại Nhật Bản. Trong tháng 4, lượng khách từ Hàn Quốc đạt 878.600 người, từ Đài Loan (Trung Quốc) là 643.500 người, từ Việt Nam là 76.000 người. Các thị trường này, cùng với Hoa Kỳ, đã đạt mức cao nhất trong các kỳ thống kê lượng khách tháng Tư hàng năm tại Nhật Bản.

Osaka là điểm đến du lịch Nhật Bản nổi tiếng.

Theo Cơ quan Du lịch Nhật Bản, số lượng du khách từ nhiều quốc gia châu Âu cũng giảm trong tháng 4/2026, được cho là do vấn đề gián đoạn hàng không từ châu Âu qua Trung Đông đến Nhật Bản. Một phần nguyên nhân là kỳ nghỉ lễ Phục sinh năm nay đã rơi vào đầu tháng 4, nên một lượng khách từ châu Âu đã chọn đến Nhật Bản vào cuối tháng 3.

Cụ thể, lượng du khách từ Anh, Đức và Italy đến Nhật Bản đã lần lượt giảm 13,8%, 15,2% và 34,2% trong tháng 4/2026. Riêng thị trường Pháp lập kỷ lục về số lượng khách du lịch đến Nhật Bản trong một tháng, với khoảng 59.200 người trong tháng 4, tăng 3,7%.

Tại một cuộc họp báo gần đây, Giám đốc Cơ quan Du lịch Nhật Bản (JTA) - ông Shigeki Murata nhấn mạnh rằng chính phủ nước này sẽ nỗ lực thực hiện các chiến lược quảng bá để thu hút du khách từ nhiều quốc gia và khu vực hơn, nhằm đạt mục tiêu 60 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030, ngay cả trong bối cảnh bất ổn tác động tới giá vé máy bay đến Nhật Bản.