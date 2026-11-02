English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhiều công ty bị điều tra liên quan đến cháy rừng ở Indonesia

Thứ Hai, 15:19, 02/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều công ty trong nước và nước ngoài đang tiếp tục bị bổ sung vào danh sách nghi phạm trong các cuộc điều tra về cháy rừng tại 10 tỉnh của Indonesia, vốn gây ra tình trạng khói mù xuyên biên giới những tuần qua.

 

Bộ Lâm nghiệp Indonesia vừa khởi tố 2 công ty trong khuôn khổ các cuộc điều tra sâu rộng đang được tiến hành đối với các vụ cháy rừng và đất than bùn tại Kalimantan và Sumatra. Công ty dầu cọ GAP, với công ty mẹ đặt trụ sở tại Singapore, và công ty MAP bị cáo buộc chịu trách nhiệm gây ra các vụ cháy rừng.

nhieu cong ty bi dieu tra lien quan den chay rung o indonesia hinh anh 1
Indonesia đang nỗ lực ngăn các đám cháy rừng lan rộng. Ảnh: Bakom

Tính đến ngày 30/10, Cục Điều tra Hình sự thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia (Bareskrim) đã xác định 245 cá nhân và 20 tập đoàn là nghi phạm, với các cáo buộc bao gồm cố tình đốt rừng để khai phá đất đai hoặc thiếu trách nhiệm dẫn đến các tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, hủy hoại môi trường và gây ra khói mù trong khu vực. Trong số các đơn vị bị liệt vào danh sách có liên quan đến các công ty thuộc sở hữu của Malaysia, Hàn Quốc, Singapore.

Ông Dwi Januanto Nugroho, Tổng cục trưởng phụ trách thực thi pháp luật của Bộ Lâm nghiệp Indonesia cho biết, pháp luật Indonesia áp dụng bình đẳng đối với mọi doanh nghiệp hoạt động tại quốc gia này, bất kể họ sử dụng vốn đầu tư trong nước hay nước ngoài. Sẽ có thêm các doanh nghiệp bị liệt vào diện nghi phạm trong những tuần tới.

Dưới tác động của chu kỳ El Niño cùng tình trạng hạn hán, các vụ cháy năm nay đặc biệt nghiêm trọng tại Indonesia, thiêu rụi gần 2 triệu héc-ta đất. Trong bối cảnh các vụ cháy rừng và cháy đất tại Indonesia gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến cả các nước láng giềng như Singapore và Malaysia, vấn đề khói mù xuyên biên giới dự kiến sẽ được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, diễn ra trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN vào giữa tháng này. Cùng với nỗ lực dập tắt các đám cháy của chính quyền, Indonesia cũng chuẩn bị bước vào mùa mưa, được cho rằng sẽ giúp sớm dập tắt các đám cháy cũng như giảm tình trạng ô nhiễm không khí do cháy rừng gây ra.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc, Indonesia và Malaysia triệt phá vụ án 1,2 tấn ma túy đá
Trung Quốc, Indonesia và Malaysia triệt phá vụ án 1,2 tấn ma túy đá

VOV.VN - Trung Quốc mới đây đã cùng Indonesia và Malaysia triệt phá thành công một vụ án sản xuất và buôn bán ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn, thu giữ khoảng 1,2 tấn ma túy đá dạng lỏng.

Trung Quốc, Indonesia và Malaysia triệt phá vụ án 1,2 tấn ma túy đá

Trung Quốc, Indonesia và Malaysia triệt phá vụ án 1,2 tấn ma túy đá

VOV.VN - Trung Quốc mới đây đã cùng Indonesia và Malaysia triệt phá thành công một vụ án sản xuất và buôn bán ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn, thu giữ khoảng 1,2 tấn ma túy đá dạng lỏng.

Núi lửa Karangetang ở Indonesia phun trào trở lại
Núi lửa Karangetang ở Indonesia phun trào trở lại

VOV.VN - Ngày 29/10, núi lửa Karangetang ở tỉnh Sulawesi, Indonesia, phun trào trở lại, tạo các dòng dung nham nóng chảy bán kính 1,5km. Cơ quan chức năng duy trì cảnh báo cấp II, yêu cầu người dân và du khách tránh xa khu vực nguy hiểm quanh núi lửa.

Núi lửa Karangetang ở Indonesia phun trào trở lại

Núi lửa Karangetang ở Indonesia phun trào trở lại

VOV.VN - Ngày 29/10, núi lửa Karangetang ở tỉnh Sulawesi, Indonesia, phun trào trở lại, tạo các dòng dung nham nóng chảy bán kính 1,5km. Cơ quan chức năng duy trì cảnh báo cấp II, yêu cầu người dân và du khách tránh xa khu vực nguy hiểm quanh núi lửa.

Trung Quốc và Indonesia sắp tập trận chung chống khủng bố
Trung Quốc và Indonesia sắp tập trận chung chống khủng bố

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc và Indonesia sẽ tổ chức một cuộc tập trận chung chống khủng bố tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào cuối tháng này.

Trung Quốc và Indonesia sắp tập trận chung chống khủng bố

Trung Quốc và Indonesia sắp tập trận chung chống khủng bố

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc và Indonesia sẽ tổ chức một cuộc tập trận chung chống khủng bố tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào cuối tháng này.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ