Nhiều công ty bị điều tra liên quan đến cháy rừng ở Indonesia

Bộ Lâm nghiệp Indonesia vừa khởi tố 2 công ty trong khuôn khổ các cuộc điều tra sâu rộng đang được tiến hành đối với các vụ cháy rừng và đất than bùn tại Kalimantan và Sumatra. Công ty dầu cọ GAP, với công ty mẹ đặt trụ sở tại Singapore, và công ty MAP bị cáo buộc chịu trách nhiệm gây ra các vụ cháy rừng.

Indonesia đang nỗ lực ngăn các đám cháy rừng lan rộng. Ảnh: Bakom

Tính đến ngày 30/10, Cục Điều tra Hình sự thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia (Bareskrim) đã xác định 245 cá nhân và 20 tập đoàn là nghi phạm, với các cáo buộc bao gồm cố tình đốt rừng để khai phá đất đai hoặc thiếu trách nhiệm dẫn đến các tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, hủy hoại môi trường và gây ra khói mù trong khu vực. Trong số các đơn vị bị liệt vào danh sách có liên quan đến các công ty thuộc sở hữu của Malaysia, Hàn Quốc, Singapore.

Ông Dwi Januanto Nugroho, Tổng cục trưởng phụ trách thực thi pháp luật của Bộ Lâm nghiệp Indonesia cho biết, pháp luật Indonesia áp dụng bình đẳng đối với mọi doanh nghiệp hoạt động tại quốc gia này, bất kể họ sử dụng vốn đầu tư trong nước hay nước ngoài. Sẽ có thêm các doanh nghiệp bị liệt vào diện nghi phạm trong những tuần tới.

Dưới tác động của chu kỳ El Niño cùng tình trạng hạn hán, các vụ cháy năm nay đặc biệt nghiêm trọng tại Indonesia, thiêu rụi gần 2 triệu héc-ta đất. Trong bối cảnh các vụ cháy rừng và cháy đất tại Indonesia gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến cả các nước láng giềng như Singapore và Malaysia, vấn đề khói mù xuyên biên giới dự kiến sẽ được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, diễn ra trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN vào giữa tháng này. Cùng với nỗ lực dập tắt các đám cháy của chính quyền, Indonesia cũng chuẩn bị bước vào mùa mưa, được cho rằng sẽ giúp sớm dập tắt các đám cháy cũng như giảm tình trạng ô nhiễm không khí do cháy rừng gây ra.