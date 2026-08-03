Đánh bom liều chết gần đồn cảnh sát Pakistan, hàng chục người thương vong

Theo giới chức Pakistan, các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết gồm 5 sĩ quan cảnh sát, 8 dân thường và nghi phạm khủng bố. Vụ đánh bom xảy ra khi hàng trăm người dân đang tham gia cuộc tuần hành phản đối khủng bố, kêu gọi hòa bình và bày tỏ sự ủng hộ đối với lực lượng cảnh sát. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm đã bị cảnh sát chặn để kiểm tra khi tiến đến khu vực trước đồn cảnh sát rồi kích nổ khối thuốc nổ mang theo, gây thương vong lớn.

Nhiều người bị thương trong vụ đánh bom. Ảnh: Reuters

Lực lượng cảnh sát đã mở chiến dịch truy bắt các đối tượng có liên quan để làm rõ vụ việc. Nhóm phiến quân Tehreek-e-Taliban Pakistan - TTP đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Asif Ali Zardari và Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi đều lên án mạnh mẽ vụ đánh bom, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cam kết tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố.

Thung lũng Swat từng là một trong những căn cứ của lực lượng Tehreek-e-Taliban Pakistan trước khi quân đội nước này mở các chiến dịch truy quét quy mô lớn năm 2007. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, tình hình an ninh tại khu vực biên giới Tây Bắc tiếp tục diễn biến phức tạp với hàng loạt vụ tấn công nhằm vào lực lượng quân đội và cảnh sát. Chính phủ Pakistan cáo buộc các nhóm phiến quân nhận được sự hỗ trợ từ Taliban ở Afghanistan, khiến căng thẳng hai nước leo thang, bất chấp việc phía Taliban ở Afghanistan nhiều lần bác bỏ các cáo buộc liên quan.