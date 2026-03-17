中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhiều nước lên án chiến dịch quân sự trên bộ của Israel tại Lebanon

Thứ Ba, 05:56, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Israel hôm qua (16/3) tuyên bố bắt đầu một chiến dịch quân sự trên bộ tại Lebanon. Chiến dịch này ngay lập tức vấp phải sự lên án từ nhiều quốc gia.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua ra tuyên bố kịch liệt phản đối chiến dịch trên bộ của Israel tại Lebanon, cho rằng động thái này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn và có thể dẫn tới một thảm họa nhân đạo tại Trung Đông. Ankara đồng thời bày tỏ sự đoàn kết với Lebanon trước sự xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

nhieu nuoc len an chien dich quan su tren bo cua israel tai lebanon hinh anh 1
Một tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích của Israel, tại thành phố cảng Sidon, miền nam Lebanon, ngày 14/3. Ảnh: AP

Năm quốc gia phương Tây gồm Mỹ, Pháp, Đức, Italy và Canada cũng ra tuyên bố chung cho rằng cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn của Israel có thể gây ra những hậu quả nhân đạo nghiêm trọng và dẫn tới một cuộc xung đột kéo dài. Các nước kêu gọi đại diện Israel và Lebanon tích cực tham gia đàm phán nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị bền vững.

Tuyên bố chung của các quốc gia phương Tây cũng lên án quyết định của Hezbollah tham gia vào cuộc xung đột cùng với Iran, đồng thời nhấn mạnh sẽ đồng hành cùng chính phủ và người dân Lebanon – những người bị cuốn vào cuộc xung đột một cách bất đắc dĩ.

Theo chính quyền Lebanon, số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel đã tăng lên 850 người; hơn 830.000 người phải di tản và nhiều cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Lebanon chiến dịch quân sự Israel xung đột Trung Đông Hezbollah Iran khủng hoảng nhân đạo Lebanon Mỹ Pháp Đức Italy Canada phản ứng quốc tế
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel đưa lục quân vào Lebanon, phá hủy 70% bệ phóng tên lửa Iran
Israel đưa lục quân vào Lebanon, phá hủy 70% bệ phóng tên lửa Iran

Israel tấn công bộ binh tại Lebanon, Iran tiến hành nhiều cuộc tập kích
Israel tấn công bộ binh tại Lebanon, Iran tiến hành nhiều cuộc tập kích

Israel tấn công các mục tiêu Hezbollah tại Lebanon, ít nhất 4 người thiệt mạng
Israel tấn công các mục tiêu Hezbollah tại Lebanon, ít nhất 4 người thiệt mạng

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ