Nhiều nước lên án chiến dịch quân sự trên bộ của Israel tại Lebanon

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua ra tuyên bố kịch liệt phản đối chiến dịch trên bộ của Israel tại Lebanon, cho rằng động thái này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn và có thể dẫn tới một thảm họa nhân đạo tại Trung Đông. Ankara đồng thời bày tỏ sự đoàn kết với Lebanon trước sự xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Một tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích của Israel, tại thành phố cảng Sidon, miền nam Lebanon, ngày 14/3. Ảnh: AP

Năm quốc gia phương Tây gồm Mỹ, Pháp, Đức, Italy và Canada cũng ra tuyên bố chung cho rằng cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn của Israel có thể gây ra những hậu quả nhân đạo nghiêm trọng và dẫn tới một cuộc xung đột kéo dài. Các nước kêu gọi đại diện Israel và Lebanon tích cực tham gia đàm phán nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị bền vững.

Tuyên bố chung của các quốc gia phương Tây cũng lên án quyết định của Hezbollah tham gia vào cuộc xung đột cùng với Iran, đồng thời nhấn mạnh sẽ đồng hành cùng chính phủ và người dân Lebanon – những người bị cuốn vào cuộc xung đột một cách bất đắc dĩ.

Theo chính quyền Lebanon, số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel đã tăng lên 850 người; hơn 830.000 người phải di tản và nhiều cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy.