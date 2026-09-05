Nhiều tiếng nổ lớn gần đảo dầu mỏ chiến lược của Iran

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại khu vực gần đảo Kharg, trung tâm dầu mỏ chiến lược của Iran trên vịnh Ba Tư. Cùng lúc, hãng tin Nournews cho biết đã nhận được báo cáo chưa xác minh về việc một tàu chở dầu của Iran bị trúng tên lửa của Mỹ gần đảo Kharg. Tuy nhiên, thông tin chính thức cuối cùng về vụ việc chưa được các bên công bố. Truyền thông khu vực cũng khẳng định không nhìn thấy khói bốc lên quanh đảo Kharg.

Ảnh vệ tinh cho thấy một cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg của Iran, ngày 25/2/2026. Nguồn: Planet Labs PBC/Reuters

Đảo Kharg là trung tâm dầu mỏ quan trọng nhất tại Iran, chiếm tới 90% tổng xuất khẩu dầu thô của nước này. Trong một thông báo tối qua, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad cho biết, đảo Kharg đã bị liên quân Mỹ - Israel tập kích tổng cộng 550 lần trong 6 tháng xung đột vừa qua.