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Thời sự quốc tế sáng 5/9: Iran cảnh báo Mỹ đối mặt ‘những tháng đen tối’

Thứ Bảy, 08:34, 05/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các cố vấn cấp cao đang cân nhắc kế hoạch tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào năng lực radar và tên lửa của Iran tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Washington lo ngại Tehran đang từng bước khôi phục khả năng đe dọa tàu thuyền qua tuyến hàng hải chiến lược này.

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PV/VOV.VN
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