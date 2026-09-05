Thời sự quốc tế sáng 5/9: Iran cảnh báo Mỹ đối mặt ‘những tháng đen tối’

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VOV.VN - Mỹ đang kết hợp sức ép kinh tế với khả năng tập kích Iran theo từng đợt, nhưng chiến lược “không chiến tranh, không hòa bình” đặt ra câu hỏi liệu Washington có thể kiểm soát nguy cơ leo thang và duy trì sức ép trong bao lâu.
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VOV.VN - Ngày 5/9, Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí bao gồm bom tấn công trực tiếp mở rộng (JDAM-ER) cùng các thiết bị liên quan trị giá khoảng 5 tỷ USD cho Saudi Arabia, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, Reuters dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ.
VOV.VN - Ngày 5/9, Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí bao gồm bom tấn công trực tiếp mở rộng (JDAM-ER) cùng các thiết bị liên quan trị giá khoảng 5 tỷ USD cho Saudi Arabia, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, Reuters dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ.
VOV.VN - Giới chức Iran hôm qua thông báo nước này đã khôi phục nhiều cơ sở lọc dầu và khí đốt bị hư hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trong thời gian xung đột. Tehran cũng xác nhận đã tấn công 4 căn cứ quân sự của Washington tại 3 nước trong khu vực để đáp trả hành vi thù địch.
VOV.VN - Giới chức Iran hôm qua thông báo nước này đã khôi phục nhiều cơ sở lọc dầu và khí đốt bị hư hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trong thời gian xung đột. Tehran cũng xác nhận đã tấn công 4 căn cứ quân sự của Washington tại 3 nước trong khu vực để đáp trả hành vi thù địch.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/9 tuyên bố Mỹ đã đạt được những thành công lớn trong các chiến dịch tại Iran và Venezuela, đồng thời cảnh báo Washington có thể sớm tiến hành thêm một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân ngầm được bảo vệ nghiêm ngặt của Iran.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/9 tuyên bố Mỹ đã đạt được những thành công lớn trong các chiến dịch tại Iran và Venezuela, đồng thời cảnh báo Washington có thể sớm tiến hành thêm một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân ngầm được bảo vệ nghiêm ngặt của Iran.