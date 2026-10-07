English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhìn lại 3 năm cuộc chiến Gaza: Hòa bình còn rất xa

Thứ Tư, 20:50, 07/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay là tròn 3 năm ngày nổ ra cuộc chiến thảm khốc tại dải Gaza giữa quân đội Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas (7/10/2023 - 7/10/2026).

Sau 3 năm, chiến sự đã gây ra những hậu quả khủng khiếp cho Gaza, đặc biệt là về mặt nhân đạo. Nhiều nỗ lực quốc tế đã được xúc tiến và triển khai. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân gồm cả chủ quan và khách quan, hòa bình vẫn còn ở rất xa tầm với của người dân Gaza.

Theo số liệu thống kê mới nhất và được nhiều nguồn khu vực cũng như quốc tế đánh giá là đáng tin cậy, trong 3 năm qua, cuộc chiến ở dải Gaza đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng chưa từng có cả về mặt nhân đạo và an ninh - kinh tế - xã hội đối với vùng đất có hơn 2,3 triệu người Palestine sinh sống này. Cục diện phức tạp trên thực địa cùng thế bế tắc chính trị kéo dài, khiến cho cơ hội tái lập hòa bình ở Gaza là rất mong manh.

nhin lai 3 nam cuoc chien gaza hoa binh con rat xa hinh anh 1
Một thanh niên Palestine đứng giữa đống đổ nát tại kho hàng của công ty gia đình ở Al-Hassayna - nơi bị hư hại trong chiến tranh - ở Thành phố Gaza, ngày 28/9/2026. Ảnh: Reuters

Thiệt hại nhân mạng và vật chất chưa từng có

Báo cáo vừa công bố của Cơ quan Thống kê Trung ương Palestine cho biết, toàn dải Gaza trong 3 năm qua ghi nhận tổng cộng hơn 74.000 người chết, hơn 175.000 người bị thương. Khoảng 8.000 - 10.000 người thuộc diện mất tích và đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát ở Gaza. Đáng chú ý, báo cáo khẳng định 70% thương vong tại Gaza là phụ nữ và trẻ em.

Về thiệt hại vật chất, 82% số tòa nhà ở Gaza bị hư hại, trong đó khoảng 2/3 bị phá hủy hoàn toàn. Liên hợp quốc ước tính, đống đổ nát do chiến sự gây ra tại Gaza vào khoảng 61 triệu tấn, trung bình mỗi m3 có tới 169kg đất đá. Ông Jaco Cilliers, Đặc phái viên về Palestine của Chương trình Phát triển thuộc Liên hợp quốc, ước tính đống đổ nát tại dải Gaza bằng khoảng 20 lần tổng số các đống đổ nát gây ra bởi các cuộc chiến tranh và xung đột trên toàn thế giới trong 18 năm qua cộng lại. Hiện tại, hầu hết các khu vực ở Gaza đã không còn phù hợp để con người sinh sống.

Ngừng bắn không hiệu quả và cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa hồi kết      

Ngày 10/10/2025, Mỹ cùng các bên liên quan đã thúc đẩy thành công thỏa thuận ngừng bắn dài ngày tại dải Gaza, mở đường cho việc chấm dứt hoàn toàn chiến sự. Trọng tâm của thỏa thuận là lực lượng Hamas trao trả toàn bộ số con tin còn lại cho Israel; quân đội Israel rút ra khỏi dải Gaza; đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào dải Gaza; giải giáp vũ khí của các nhóm vũ trang Palestine ở Gaza và tiến hành công cuộc tái thiết Gaza. Đây là lệnh ngừng bắn dài ngày và được đánh giá là khả thi nhất tại Gaza, kể từ khi chiến tranh bùng phát ngày 7/10/2023.

Tuy nhiên, đến nay, sau tròn 1 năm, chỉ có duy nhất nội dung trao trả con tin hoàn thành. Trên thực địa, quân đội Israel thường xuyên mở các cuộc tấn công vào Gaza. Cơ quan Y tế Gaza khẳng định trong 1 năm ngừng bắn vừa Gaza, hoạt động tác chiến của quân đội Israel đã khiến ít nhất 1.400 người thiệt mạng. Không chỉ có vậy, quân đội Israel còn mở rộng phạm vi chiếm giữ ở Gaza, thay vì rút quân như cam kết. Theo đó, từ chỗ kiểm soát 53% diện tích Gaza ở thời điểm thỏa thuận có hiệu lực, hiện nay, diện tích chiếm giữ của quân đội Israel đã được mở rộng lên hơn 60% dải Gaza.

Đặc biệt và đáng quan ngại nhất, quân đội và chính quyền Israel bị cáo buộc tiếp tục hạn chế cho hàng cứu trợ nhân đạo chuyển vào Gaza. Báo cáo của Cơ quan giám sát nạn đói toàn cầu thuộc Liên hợp quốc (IPC) hồi tháng 8/2026 cho biết trung bình mỗi ngày chỉ có 227 chuyến hàng cứu trợ nhân đạo được chuyển vào dải Gaza, chưa bằng một nửa mức trung bình tối tiểu cần có là khoảng 600 chuyến mỗi ngày. Hệ quả là hơn một nửa dân số Gaza, khoảng hơn 1,2 triệu người, luôn trong tình trạng thiếu đói trầm trọng.

Triển vọng hòa bình đầy thách thức

Báo cáo mới đây của Liên hợp quốc cho biết tổng số đất đá được dọn dẹp ở Gaza mới đạt khoảng 907.000 tấn, tương đương 1,5% tổng khối lượng cần xử lý. Với tốc độ này, khả năng có thể việc dọn dẹp xong các đống đổ nát ở Gaza trong vòng 14 năm như dự kiến của Liên hợp quốc, là rất khó đạt được.

Tháng 9/2026, Hội đồng Hòa bình Gaza (được thành lập theo thỏa thuận ngừng bắn), đã tiết lộ rằng tổng số tiền huy động để được phục vụ công cuộc tái thiết Gaza, mới chỉ đạt 2,45 tỷ USD, bằng khoảng 3,4% tổng nguồn vốn cần huy động được cho giai đoạn tái thiết 10 năm trước mắt là 71,4 tỷ USD.

Trong khi đó, tiến trình chính trị cho Gaza cũng gần như giậm chân tại chỗ. Tháng 7/2026, Hội đồng Hòa bình Gaza thừa nhận việc giải giáp vũ khí ở Gaza vẫn chưa thể triển khai. Các nhóm vũ trang Palestine, đứng đầu là Hamas, yêu cầu quân đội Israel phải rút hết ra khỏi Gaza, mới chịu thực hiện giải giáp. Ngược lại, quân đội Israel khẳng định sẽ chỉ thực hiện việc rút quân, sau khi tiến trình giải giáp vũ khí ở Gaza hoàn thành.

Hệ quả là Ủy ban Quốc gia về Quản trị dải Gaza được Hội đồng Hòa bình Gaza thành lập và chỉ định ông Ali Shaath làm Chủ tịch từ tháng 1/2026, vẫn chưa thể đến Gaza triển khai nhiệm. Tương tự, kế hoạch triển khai Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) đến Gaza với quân số dự kiến khoảng 20.000 người, cũng chưa thể thực hiện.

Trong khi đó về phía Israel, giới chức nước này liên tục nhắc lại yêu cầu phải di dời người dân Gaza khỏi vùng đất, chấp chấp việc kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump khuyến khích người dân ở lại. Trong một tuyên bố tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định sẽ không thể có một giải pháp đúng nghĩa cho Gaza, nếu không thực hiện việc di dân.  

Trong bối cảnh nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump cũng như các cường quốc khu vực và thế giới, đang phải tập trung ưu tiên xử lý hàng loạt vấn đề nan giải khác như cuộc chiến Iran, cuộc khủng hoảng trên biển Đỏ, cuộc xung đột Nga - Ukraine, cuộc chiến thương mại hay cuộc chiến AI…, thách thức đặt ra với tương lai hòa bình Gaza là rất lớn. Một số chuyên gia thậm chí cảnh báo cơ may đạt được hòa bình ở Gaza trong ngắn hạn, gần như bằng không.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đại sứ Mỹ tại Israel: Không có kế hoạch ép người dân rời Dải Gaza
Đại sứ Mỹ tại Israel: Không có kế hoạch ép người dân rời Dải Gaza

VOV.VN - Ngày 5/9, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee khẳng định, không có kế hoạch cưỡng ép người Palestine rời khỏi Dải Gaza, xoa dịu lo ngại sau khi xuất hiện các đề xuất từ một số bộ trưởng Israel về việc di dời quy mô lớn người dân khỏi vùng lãnh thổ ven biển này.

Đại sứ Mỹ tại Israel: Không có kế hoạch ép người dân rời Dải Gaza

Đại sứ Mỹ tại Israel: Không có kế hoạch ép người dân rời Dải Gaza

VOV.VN - Ngày 5/9, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee khẳng định, không có kế hoạch cưỡng ép người Palestine rời khỏi Dải Gaza, xoa dịu lo ngại sau khi xuất hiện các đề xuất từ một số bộ trưởng Israel về việc di dời quy mô lớn người dân khỏi vùng lãnh thổ ven biển này.

Israel không kích Dải Gaza làm 18 người thiệt mạng
Israel không kích Dải Gaza làm 18 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 18 người Palestine được xác định đã thiệt mạng trong loạt cuộc không kích dữ dội ngày 2/8 của quân đội Israel vào Dải Gaza. Các cuộc tấn công được tiến hành, dù lệnh ngừng bắn Gaza vẫn đang trong thời gian hiệu lực.

Israel không kích Dải Gaza làm 18 người thiệt mạng

Israel không kích Dải Gaza làm 18 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 18 người Palestine được xác định đã thiệt mạng trong loạt cuộc không kích dữ dội ngày 2/8 của quân đội Israel vào Dải Gaza. Các cuộc tấn công được tiến hành, dù lệnh ngừng bắn Gaza vẫn đang trong thời gian hiệu lực.

Israel xây tường ngăn cách bên trong dải Gaza
Israel xây tường ngăn cách bên trong dải Gaza

VOV.VN - Theo hình ảnh vệ tinh, quân đội Israel đã xây dựng các bức tường ngăn cách hơn 50% Gaza, đồng thời tiếp tục các cuộc không kích tại dải đất này.

Israel xây tường ngăn cách bên trong dải Gaza

Israel xây tường ngăn cách bên trong dải Gaza

VOV.VN - Theo hình ảnh vệ tinh, quân đội Israel đã xây dựng các bức tường ngăn cách hơn 50% Gaza, đồng thời tiếp tục các cuộc không kích tại dải đất này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ