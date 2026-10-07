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Gần 22.000 trẻ em thiệt mạng trong 3 năm xung đột ở dải Gaza

Thứ Tư, 07:15, 07/10/2026
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VOV.VN - Các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza trong 3 năm qua, đã khiến gần 22.000 trẻ em thiệt mạng, chiếm khoảng 30% tổng số người chết được ghi nhận cùng 90% hạ tầng bị phá hủy hoặc hư hỏng.

Nhân kỷ niệm 3 ngày nổ ra cuộc chiến ở dải Gaza, chính quyền Palestine cùng một số nguồn khu vực hôm qua công bố số liệu cho biết, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza trong 3 năm qua, đã khiến gần 22.000 trẻ em thiệt mạng, chiếm khoảng 30% tổng số người chết ghi nhận.

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Trẻ em chịu ảnh hưởng vì đói khát và bệnh tật tại dải Gaza - Ảnh: Wafa

Cụ thể, các báo cáo khẳng định trong 3 năm xung đột vừa qua, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza đã khiến 21.745 trẻ em Palestine thiệt mạng. Trong số này có hơn 1.000 trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi. Số trẻ bị thương vào khoảng 46.000 em. Bên cạnh trẻ em, phụ nữ cũng chiếm tỷ lệ lớn trong số liệu thương vong, với khoảng 12.400 người chết.  

Tính chung từ đầu cuộc chiến, tổng thương vong về phía người Palestine lên tới hơn 74.000 người chết, hơn 175.000 người bị thương. Khoảng 70% nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, còn khoảng 8.000 người thuộc diện mất tích, hầu hết đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát do các cuộc không kích của quân đội Israel gây ra.

Về thiệt hại vật chất, xung đột khiến khoảng 90% hạ tầng tại Gaza bị phá hủy hoặc hư hỏng. Giới chức Israel chưa đưa ra bình luận về các số liệu trên. Tuy nhiên, theo một số nguồn khu vực và quốc tế, các thống kê này là đáng tin cậy.

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82% hạ tầng tại Gaza bị phá hủy trong 3 năm xung đột

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 3 ngày nổ ra cuộc chiến Gaza, Cơ quan Thống kê Trung ương Palestine công bố số liệu cho biết hơn 200.000 tòa nhà, tương đương hơn 80% công trình ở Gaza, đã bị phá hủy hoặc hư hại bởi các cuộc tấn công của quân đội Israel.

Bá Thi/VOV-Cairo
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