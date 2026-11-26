Theo thông tin ban đầu, vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 14h51 chiều 26/11 tại khu vực nhà máy lọc dầu Bangchak, nằm trong ngõ Sukhumvit 62, quận Phra Khanong, thủ đô Bangkok.

Cột khói đen dày đặc bao trùm bầu trời và có thể quan sát từ khoảng cách nhiều kilometer.

Nhiều nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực nhà máy trước khi ngọn lửa bùng phát dữ dội, kéo theo cột khói đen dày đặc bao trùm bầu trời và có thể quan sát từ khoảng cách nhiều km.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Bangkok đã khẩn trương điều động phương tiện tới hiện trường để khoanh vùng, dập lửa. Do nhà máy nằm sát khu dân cư giáp ranh giữa quận Phra Khanong và quận Bang Na, Văn phòng quận Bang Na đã lập tức phát thông báo khẩn trên mạng xã hội, yêu cầu người dân sinh sống gần hiện trường nhanh chóng di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Nhiều trường học lân cận cũng khẩn trương sơ tán học sinh ra khu vực an toàn.

Đến 15h30 cùng ngày, Chính quyền đô thị Bangkok phát tin nhắn cảnh báo khẩn qua mạng di động xác nhận đám cháy tại nhà máy lọc dầu cơ bản đã được kiểm soát, đồng thời khuyến cáo người dân tránh lưu thông qua các tuyến đường quanh khu vực Sukhumvit 62 và tuyến đường sắt cũ để phục vụ công tác xử lý hiện trường.

Hiện giới chức Thái Lan vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ nổ và chưa công bố thông tin chính thức về thương vong cũng như thiệt hại.

Clip hiện trường vụ cháy. Nguồn: CTV/VOV-Bangkok.