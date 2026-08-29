Nổ lớn tại kho đạn gần thủ đô Kiev của Ukraine, 37 người thiệt mạng

Đây là sự cố thứ hai liên quan tới các kho đạn dược của Ukraine chỉ trong vòng hai tháng qua, và cũng được cho là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất của Nga tại khu vực Kiev trong năm nay.

Những ngôi nhà bị phá hủy tại làng Myla, vùng Kiev, Ukraine sau cuộc tấn công đêm 28/8 (Ảnh: Reuters)

Các đợt không kích của Nga vào thủ đô Ukraine và vùng phụ cận đã kéo dài sang ngày thứ ba liên tiếp, gây nhiều thiệt hại, đồng thời làm đảo lộn cuộc sống thường nhật của người dân. Theo Tổng thống Zelensky, hàng chục người khác đã bị thương và hàng trăm người phải sơ tán khỏi khu vực bị tấn công tại làng Myla. Cơ sở hạ tầng lân cận cũng chịu “thiệt hại nghiêm trọng”.

Địa điểm xảy ra vụ nổ tối 28/8 là một cơ sở quân sự nơi bảo quản đạn pháo, mìn, UAV cùng nhiều loại đạn dược khác. Sự việc này tiếp nối một sự cố tương tự xảy ra tại thị trấn Vyshneve, cũng nằm gần Kiev vào tháng trước, khi 10 người thiệt mạng và hàng trăm ngôi nhà bị hư hại sau một cuộc tấn công gây ra các vụ nổ dây chuyền. Ông Zelensky gọi đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được

Nga đã đẩy mạnh chiến dịch không kích nhằm vào Ukraine bằng việc gia tăng sử dụng các loại tên lửa đạn đạo khó bị đánh chặn cùng các UAV tốc độ cao mới.