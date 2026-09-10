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Thời sự quốc tế sáng 10/9: Iran liên tiếp phóng tên lửa, CENTCOM trả đũa

Thứ Năm, 08:41, 10/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Để đáp trả những cuộc tấn công bất thành gần đây nhất của Iran, CENTCOM cho biết các lực lượng Mỹ đã phá hủy các tàu chở dầu thô của IRGC gồm M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 và M/T Riesco tại Vịnh Oman, cũng như tàu M/T Derya gần đảo Kharg.

Xem thêm: Iran tấn công 10 tàu tại Hormuz, Jordan đánh chặn 18 tên lửa đạn đạo của Tehran

PV/VOV.VN
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