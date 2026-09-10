Thời sự quốc tế sáng 10/9: Iran liên tiếp phóng tên lửa, CENTCOM trả đũa
Thứ Năm, 08:41, 10/09/2026
VOV.VN - Để đáp trả những cuộc tấn công bất thành gần đây nhất của Iran, CENTCOM cho biết các lực lượng Mỹ đã phá hủy các tàu chở dầu thô của IRGC gồm M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 và M/T Riesco tại Vịnh Oman, cũng như tàu M/T Derya gần đảo Kharg.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/9 cho rằng cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11, đồng thời dự báo giá dầu và giá xăng sẽ giảm mạnh sau thời điểm này.
VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm qua (9/9) tuyên bố, một vùng cấm mới bên ngoài eo biển Hormuz sẽ bao phủ một phần Vịnh Oman và xa hơn nữa, đồng thời cho biết sẽ công bố tọa độ chính xác sau.
VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm qua (9/9) tuyên bố, một vùng cấm mới bên ngoài eo biển Hormuz sẽ bao phủ một phần Vịnh Oman và xa hơn nữa, đồng thời cho biết sẽ công bố tọa độ chính xác sau.
VOV.VN - Giá dầu thế giới ngày 9/9 đã vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7, trong bối cảnh các cuộc tấn công và đáp trả mới giữa Mỹ và Iran làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu. Giá xăng tại Mỹ cũng tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 6.
VOV.VN - Giá dầu thế giới ngày 9/9 đã vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7, trong bối cảnh các cuộc tấn công và đáp trả mới giữa Mỹ và Iran làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu. Giá xăng tại Mỹ cũng tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 6.