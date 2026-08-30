Nổ súng tại lễ hội âm nhạc ở Thụy Sĩ khiến 1 người thiệt mạng

Theo cảnh sát bang Aargau (Thụy Sĩ) và truyền thông địa phương, các phát súng vang lên vào khoảng trước 3h sáng nhắm vào một nhóm đông người tại sự kiện Aarauer Rave, lễ hội âm nhạc điện tử thu hút khoảng 3.500 người tham dự.

Ban đầu, nhiều người lầm tưởng đó là tiếng pháo hoa trước khi nhận ra tiếng súng nổ liên thanh và vội vã tìm nơi ẩn náu tại một nhà thi đấu thể thao gần đó. Vụ nổ súng đã khiến một phụ nữ thương vong và năm người khác trong độ tuổi từ 24-27 bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng Thụy Sĩ đã phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh trường đua ngựa và mở rộng phạm vi kiểm soát ra ngoài thành phố Aarau. (Ảnh: AP)

Hiện, các nghi phạm vẫn chưa được xác định danh tính và đang lẩn trốn, trong khi động cơ gây án và loại vũ khí sử dụng vẫn chưa được làm rõ. Lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh trường đua ngựa và mở rộng phạm vi kiểm soát ra ngoài thành phố Aarau, triển khai cảnh sát vũ trang trên các tuyến cao tốc cách hiện trường tới 30 km cùng một trực thăng của quân đội để truy lùng thủ phạm.

Cảnh sát khuyến cáo người dân tránh xa khu vực nguy hiểm và kêu gọi nhân chứng cung cấp các đoạn video, hình ảnh liên quan để phục vụ công tác điều tra.