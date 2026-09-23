Nội các Thái Lan thông qua dự luật chỉ cho phép dùng cần sa vì mục đích y tế

Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Pattana Promphat hôm 22/9 cho biết dự luật kiểm soát cần sa vừa được Nội các thông qua được xây dựng trên cơ sở đánh giá tác động với kinh tế - xã hội và tiếp thu ý kiến rộng rãi từ người dân và các cơ quan liên quan.

Nguyên tắc xuyên suốt của dự luật là cần sa và các chiết xuất từ cần sa chỉ được sử dụng vì mục đích y tế, chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu, không phục vụ nhu cầu giải trí. Theo ông Pattana, việc siết chặt quản lý nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, hạn chế nguy cơ lạm dụng cần sa.

Một cửa hàng bán cần sa ở trung tâm Bangkok, Thái Lan.

Theo dự luật, Thái Lan sẽ thành lập một Ủy ban cấp quốc gia do Bộ trưởng Y tế Công cộng làm Chủ tịch, chịu trách nhiệm xây dựng chính sách và các biện pháp quản lý cần sa. Ông Pattana Promphat cho biết thêm, các hoạt động trồng, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu và kinh doanh cần sa cũng sẽ được đưa vào khuôn khổ quản lý chặt chẽ hơn, với giấy phép có thời hạn 3 năm.

Dự luật đồng thời đặt ra nhiều giới hạn đối với hoạt động kinh doanh cần sa. Theo đó, cần sa sẽ bị cấm bán cho người dưới 20 tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú. Hoạt động mua bán cũng bị cấm tại những khu vực được xác định là nhạy cảm với cộng đồng như đền, chùa, trường học, ký túc xá và công viên. Các hoạt động quảng cáo, tiếp thị cần sa cũng sẽ bị cấm. Dự luật cũng quy định chế tài xử phạt cụ thể với các hành vi vi phạm, bao gồm cả phạt tiền và phạt tù nhằm tăng tính răn đe.

Việc Nội các Thái Lan thông qua dự luật kiểm soát cần sa đánh dấu bước tiếp theo trong nỗ lực của Chính phủ nhằm hoàn thiện khung pháp lý, ngăn chặn tình trạng sử dụng cần sa cho mục đích giải trí. Trước đó, từ tháng 10/2025, giới chức Thái Lan đã triển khai các chiến dịch tăng cường thực thi pháp luật về cần sa. Tính đến đầu tháng 8/2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 1.300 cửa hàng kinh doanh cần sa, đình chỉ hơn 80 giấy phép, thu hồi 4 giấy phép và xử lý 40 trường hợp vi phạm.

Theo Bộ trưởng Pattana, hiện có khoảng 11.000 cơ sở kinh doanh cần sa trên toàn Thái Lan. Ông dự báo trong vòng 3 năm tới, sau quá trình siết điều kiện cấp phép và chuyển đổi sang mô hình cơ sở y tế, số cửa hàng đủ điều kiện tiếp tục hoạt động có thể chỉ còn khoảng 2.000. Quá trình chuyển đổi các cơ sở kinh doanh cần sa dự kiến được thực hiện từng bước khi giấy phép hiện hành lần lượt hết hạn.