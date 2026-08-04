English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Lan siết quản lý cần sa trên toàn quốc, hơn 1.300 cửa hàng bị kiểm tra

Thứ Ba, 11:07, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giới chức Thái Lan đang đẩy mạnh siết chặt quản lý và hoàn thiện khung pháp lý đối với cần sa, hướng tới chỉ cho phép sử dụng vì mục đích y tế, đồng thời hạn chế tình trạng dùng để giải trí nhằm giảm thiểu các nguy cơ đối với trẻ em và thanh thiếu niên.

Gần đây, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều đợt kiểm tra và xử lý các cơ sở kinh doanh cần sa vi phạm quy định. Bộ trưởng Y tế Thái Lan Pattana Promphat hôm 3/8 đã chủ trì cuộc họp triển khai hướng dẫn thực thi các quy định quản lý cần sa theo Luật Bảo vệ và Phát huy tri thức y học cổ truyền Thái Lan.

thai lan siet quan ly can sa tren toan quoc, hon 1.300 cua hang bi kiem tra hinh anh 1
Bộ trưởng Y tế Thái Lan Pattana Promphat. Nguồn: Bộ Y tế Thái Lan

Trong dịp này, lực lượng cảnh sát, cơ quan hành chính địa phương cùng các cơ quan liên quan đã được tập huấn về quy trình quản lý hoạt động trồng, kinh doanh và sử dụng cần sa cho mục đích y tế, nhằm bảo đảm các quy định được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Ông Pattana Promphat cho biết, kể từ khi chiến dịch tăng cường thực thi pháp luật về cần sa được triển khai vào tháng 10/2025, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hơn 1.300 cửa hàng kinh doanh cần sa, và tiến hành thủ tục pháp lý đối với 40 cá nhân và cơ sở kinh doanh. Cơ quan chức năng cũng đã đình chỉ hơn 80 giấy phép kinh doanh, thu hồi 4 giấy phép và thu giữ số cần sa có tổng giá trị gần 110 triệu baht (hơn 3,2 triệu USD).

Theo Bộ trưởng Y tế Thái Lan, thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tăng cường chiến dịch kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh cần sa trên phạm vi toàn quốc và xử lý nghiêm các sai phạm, bao gồm cả việc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bộ Y tế Thái Lan tái khẳng định lập trường nhất quán về việc “cần sa chỉ được sử dụng cho mục đích y tế”, không phục vụ nhu cầu giải trí. Cơ quan này đang thúc đẩy dự luật kiểm soát cần sa và cây gai dầu nhằm khắc phục các lỗ hổng pháp lý, đưa cần sa vào một khuôn khổ quản lý chặt chẽ hơn từ khâu trồng đến kinh doanh và sử dụng.  

Theo định hướng quản lý hiện nay, người sử dụng cần sa phải có đơn kê của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế; hoạt động mua bán, quảng cáo và sử dụng sai mục đích sẽ bị xử phạt nặng.

thai-lan.jpg

Thái Lan siết chặt an ninh sau vụ sát hại 5 người tại Chonburi

VOV.VN - Ngày 1/8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chính thức gửi lời xin lỗi đến người dân và du khách Nga; đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng siết chặt các biện pháp an ninh trên toàn quốc sau vụ sát hại dã man 5 người tại tỉnh Chonburi.

PV/VOV-Bangkok
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bạo lực tiếp diễn ở miền Nam Thái Lan, 6 cảnh sát thương vong
Bạo lực tiếp diễn ở miền Nam Thái Lan, 6 cảnh sát thương vong

VOV.VN - Tình hình an ninh tại miền Nam Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp khi các vụ đánh bom và tấn công bằng súng vẫn xảy ra tại một số địa phương. Mới đây nhất, ngày 2/8, một tổ công tác của cảnh sát tại tỉnh Narathiwat đã bị tấn công trong lúc làm nhiệm vụ, khiến 2 cảnh sát thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Bạo lực tiếp diễn ở miền Nam Thái Lan, 6 cảnh sát thương vong

Bạo lực tiếp diễn ở miền Nam Thái Lan, 6 cảnh sát thương vong

VOV.VN - Tình hình an ninh tại miền Nam Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp khi các vụ đánh bom và tấn công bằng súng vẫn xảy ra tại một số địa phương. Mới đây nhất, ngày 2/8, một tổ công tác của cảnh sát tại tỉnh Narathiwat đã bị tấn công trong lúc làm nhiệm vụ, khiến 2 cảnh sát thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Ngành y tế Thái Lan lên kịch bản 72 giờ ứng phó lũ quét và sạt lở đất tại miền Bắc
Ngành y tế Thái Lan lên kịch bản 72 giờ ứng phó lũ quét và sạt lở đất tại miền Bắc

VOV.VN - Nhằm chủ động ứng phó trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng tại khu vực miền Bắc, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã chỉ đạo toàn bộ các bệnh viện trong vùng rủi ro chuẩn bị nguồn cung cấp thiết yếu, sẵn sàng kích hoạt kịch bản duy trì hoạt động độc lập trong tối thiểu 72 giờ.

Ngành y tế Thái Lan lên kịch bản 72 giờ ứng phó lũ quét và sạt lở đất tại miền Bắc

Ngành y tế Thái Lan lên kịch bản 72 giờ ứng phó lũ quét và sạt lở đất tại miền Bắc

VOV.VN - Nhằm chủ động ứng phó trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng tại khu vực miền Bắc, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã chỉ đạo toàn bộ các bệnh viện trong vùng rủi ro chuẩn bị nguồn cung cấp thiết yếu, sẵn sàng kích hoạt kịch bản duy trì hoạt động độc lập trong tối thiểu 72 giờ.

Thái Lan siết chặt an ninh sau vụ sát hại 5 người tại Chonburi
Thái Lan siết chặt an ninh sau vụ sát hại 5 người tại Chonburi

VOV.VN - Ngày 1/8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chính thức gửi lời xin lỗi đến người dân và du khách Nga; đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng siết chặt các biện pháp an ninh trên toàn quốc sau vụ sát hại dã man 5 người tại tỉnh Chonburi.

Thái Lan siết chặt an ninh sau vụ sát hại 5 người tại Chonburi

Thái Lan siết chặt an ninh sau vụ sát hại 5 người tại Chonburi

VOV.VN - Ngày 1/8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chính thức gửi lời xin lỗi đến người dân và du khách Nga; đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng siết chặt các biện pháp an ninh trên toàn quốc sau vụ sát hại dã man 5 người tại tỉnh Chonburi.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ