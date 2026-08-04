Thái Lan siết quản lý cần sa trên toàn quốc, hơn 1.300 cửa hàng bị kiểm tra

Gần đây, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều đợt kiểm tra và xử lý các cơ sở kinh doanh cần sa vi phạm quy định. Bộ trưởng Y tế Thái Lan Pattana Promphat hôm 3/8 đã chủ trì cuộc họp triển khai hướng dẫn thực thi các quy định quản lý cần sa theo Luật Bảo vệ và Phát huy tri thức y học cổ truyền Thái Lan.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Pattana Promphat. Nguồn: Bộ Y tế Thái Lan

Trong dịp này, lực lượng cảnh sát, cơ quan hành chính địa phương cùng các cơ quan liên quan đã được tập huấn về quy trình quản lý hoạt động trồng, kinh doanh và sử dụng cần sa cho mục đích y tế, nhằm bảo đảm các quy định được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Ông Pattana Promphat cho biết, kể từ khi chiến dịch tăng cường thực thi pháp luật về cần sa được triển khai vào tháng 10/2025, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hơn 1.300 cửa hàng kinh doanh cần sa, và tiến hành thủ tục pháp lý đối với 40 cá nhân và cơ sở kinh doanh. Cơ quan chức năng cũng đã đình chỉ hơn 80 giấy phép kinh doanh, thu hồi 4 giấy phép và thu giữ số cần sa có tổng giá trị gần 110 triệu baht (hơn 3,2 triệu USD).

Theo Bộ trưởng Y tế Thái Lan, thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tăng cường chiến dịch kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh cần sa trên phạm vi toàn quốc và xử lý nghiêm các sai phạm, bao gồm cả việc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bộ Y tế Thái Lan tái khẳng định lập trường nhất quán về việc “cần sa chỉ được sử dụng cho mục đích y tế”, không phục vụ nhu cầu giải trí. Cơ quan này đang thúc đẩy dự luật kiểm soát cần sa và cây gai dầu nhằm khắc phục các lỗ hổng pháp lý, đưa cần sa vào một khuôn khổ quản lý chặt chẽ hơn từ khâu trồng đến kinh doanh và sử dụng.

Theo định hướng quản lý hiện nay, người sử dụng cần sa phải có đơn kê của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế; hoạt động mua bán, quảng cáo và sử dụng sai mục đích sẽ bị xử phạt nặng.