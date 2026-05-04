Nóng thế giới ngày 4/5: Iran đưa ra đề xuất mới 14 điểm, Mỹ nói "khó chấp nhận"

Iran chuẩn bị thông qua luật hạn chế tàu thuyền qua eo biển Hormuz: Đài truyền hình nhà nước Press TV của Iran hôm 2/5 đưa tin, Quốc hội Iran đang chuẩn bị thông qua một dự luật nhằm hạn chế các loại tàu thuyền được phép đi qua eo biển Hormuz.

Tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Phó Chủ tịch Quốc hội Ali Nikzad cho biết dự luật này nằm trong khuôn khổ một kế hoạch gồm 12 điểm. Theo đó, tàu thuyền của Israel sẽ hoàn toàn không được phép đi qua eo biển. Các tàu thuyền đến từ “các quốc gia đối đầu” – có thể bao gồm Mỹ – sẽ phải nộp tiền bồi thường xung đột để được cấp phép trước khi đi qua tuyến đường thủy này. Đối với các tàu thuyền khác, việc xin phép phía Iran trước khi đi qua eo biển cũng sẽ là yêu cầu bắt buộc.

Iran cảnh báo nguy cơ tái bùng phát xung đột với Mỹ: Một quan chức quân sự cấp cao của Iran nhận định nguy cơ xung đột với Mỹ là “có thể xảy ra” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran.

“Các bằng chứng cho thấy Mỹ không cam kết với bất kỳ lời hứa hay thỏa thuận nào”, Thiếu tướng Mohammad Jafar Asadi, người phát ngôn Bộ Tư lệnh quân đội Iran, cho biết. Ông Asadi đồng thời cảnh báo: “Chúng tôi đang lên kế hoạch cho những biện pháp bất ngờ nhằm vào đối phương, vượt ngoài sức tưởng tượng của họ”.

Iran đề xuất lộ trình 30 ngày với Mỹ để mở eo biển Hormuz: Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Iran đã đề xuất với Mỹ một kế hoạch nhằm đạt được thỏa thuận trong vòng 30 ngày, trong đó có việc chấm dứt các hoạt động quân sự, dỡ bỏ phong tỏa trên biển và mở lại eo biển Hormuz.

Đề xuất này nằm trong gói kế hoạch mà Tehran đã chuyển tới Washington trước đó, đồng thời cho thấy Iran sẵn sàng kéo dài thêm một tháng cho các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân.

Một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Ảnh: AP

Iran tung phản hồi 14 điểm, buộc Mỹ lựa chọn ngoại giao hay đối đầu: Hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm 2/5 đưa tin, Tehran đã gửi bản phản hồi gồm 14 điểm đối với đề xuất từ phía Mỹ.

Theo Tasnim, đề xuất này được chuyển qua bên trung gian Pakistan, trong đó kêu gọi “chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả cuộc chiến tại Lebanon”. Nguồn tin cũng cho biết phía Mỹ đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài hai tháng, trong khi Iran cho rằng các vấn đề cần được giải quyết trong vòng 30 ngày. Tehran nhấn mạnh các cuộc đàm phán nên tập trung vào mục tiêu “chấm dứt chiến tranh”, thay vì chỉ gia hạn lệnh ngừng bắn.

Đến nay, các quan chức Iran chưa bình luận công khai về chi tiết bản phản hồi. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm xem xét kế hoạch này.

Mỹ có thể nối lại tấn công Iran dù đã nhận được bản đề xuất 14 điểm: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/5 cho biết ông đã được thông báo về ý tưởng một thỏa thuận gồm 14 điểm với Iran, song vẫn đang chờ văn bản cụ thể, đồng thời cảnh báo khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu Tehran “cư xử không đúng mực”.

Phát biểu tại Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã nhận được thông tin về ý tưởng của thỏa thuận với Iran và phía Tehran sẽ cung cấp văn bản chính xác. Tuy nhiên, ông bày tỏ hoài nghi khả năng chấp nhận đề xuất này, cho rằng Iran “chưa phải trả giá đủ lớn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ sớm xem xét đề xuất mới của Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/5 cho biết ông sẽ sớm xem xét một đề xuất mới do Iran gửi tới, song bày tỏ hoài nghi về khả năng đề xuất này được chấp nhận.

“Tôi sẽ sớm xem xét đề xuất mà Iran vừa gửi nhưng khó có thể hình dung nó sẽ được chấp nhận, vì họ vẫn chưa phải trả giá đủ lớn cho những gì đã gây ra cho nhân loại và thế giới trong 47 năm qua”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Bài đăng được đưa ra trước khi ông lên chuyên cơ Không Lực Một tại Florida. “Tôi sẽ thông tin sau”, ông Trump nói.

Người dân Iran đối mặt khó khăn kinh tế vì xung đột với Mỹ, Israel: Trong khi các quan chức Liên hợp quốc cảnh báo về khoản kinh phí khổng lồ bị tiêu tốn cho xung đột, người dân Iran đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát phi mã và sự hoài nghi sâu sắc về tương lai của thỏa thuận ngừng bắn vừa được thiết lập.

Tuyến đường vận tải huyết mạch qua eo biển Hormuz bị gián đoạn đã đẩy nền kinh tế Iran vào tình trạng ngày càng kiệt quệ. Nhiều người dân tại Tehran bày tỏ lo ngại: "Chúng tôi đang chứng kiến lạm phát, đặc biệt là trong một hoặc hai tuần qua, điều này đã gây lo lắng, tâm lý bất ổn trong người dân chúng tôi. Giá cả tăng lên mỗi ngày, từ những mặt hàng nhỏ nhất như trứng cho đến giá xe hơi, vàng...”.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Ông Trump tuyên bố sẽ rút quân tại Đức, vượt xa con số 5.000 binh sĩ: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/5 cho biết Mỹ dự định rút quân “nhiều hơn đáng kể” so với con số 5.000 binh sĩ mà Lầu Năm Góc ban đầu tuyên bố sẽ rút khỏi Đức trong năm 2027.

“Chúng tôi sẽ cắt giảm mạnh và con số này sẽ vượt quá 5.000 binh sĩ”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nam Florida khi chuẩn bị lên chuyên cơ Không Lực Một. Phát biểu này được đưa ra chưa đầy một ngày sau khi Lầu Năm Góc thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ trong vòng 6 đến 12 tháng tới, sau một “cuộc đánh giá toàn diện về tư thế lực lượng của Mỹ tại châu Âu”.

Cuba phản đối lệnh trừng phạt mới của Mỹ: Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã lên án các biện pháp trừng phạt mới được mở rộng của Mỹ nhắm vào nước này tại một sự kiện đoàn kết tổ chức ở thủ đô Havana hôm 2/5.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Diaz-Canel khẳng định Cuba không phải là “mối đe dọa bất thường và đặc biệt” đối với Mỹ, đồng thời mô tả quốc đảo này là “một đất nước hòa bình”. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez tuyên bố lập trường của Havana về đàm phán với Washington. “Chúng tôi sẽ không bao giờ thảo luận với Mỹ những vấn đề liên quan đến chủ quyền, độc lập và quyền tự quyết của người dân Cuba”, ông Rodriguez nhấn mạnh.

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc đe dọa an ninh mạng của Mỹ và cảnh báo đáp trả: Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên ngày hôm nay (3/5) đưa tin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã chính thức bác bỏ các cáo buộc của Mỹ cho rằng nước này là mối đe dọa an ninh mạng toàn cầu.

Trong tuyên bố được KCNA đăng tải, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, chính quyền Mỹ đang cố tình lan truyền thông tin sai lệch về một "mối đe dọa mạng không hề tồn tại" từ Bình Nhưỡng cho các mục đích chính trị. Phía Triều Tiên coi những tuyên bố này là sự vu khống phi lý nhằm bôi nhọ hình ảnh của đất nước. Động thái này được đưa ra sau khi các cơ quan tư pháp Mỹ tiếp tục gia tăng các cáo buộc và lệnh trừng phạt liên quan đến các hoạt động mạng của Triều Tiên.