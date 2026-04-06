Nóng thế giới ngày 6/4: Mỹ nhắc tối hậu thư, Iran cảnh báo “giáng đòn địa ngục”

Mỹ tuyên bố bắn hạ nhiều chỉ huy Iran trong cuộc tấn công quy mô lớn: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 cho biết nhiều chỉ huy quân sự Iran đã thiệt mạng trong một “cuộc tấn công quy mô lớn” tại thủ đô Tehran.

Hiện trường một vụ không kích tại Iran. Ảnh: AP

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump viết: “Nhiều lãnh đạo quân sự của Iran đã bị hạ, cùng với nhiều mục tiêu khác, trong cuộc tấn công quy mô lớn này ở Tehran”, kèm theo một đoạn video ghi lại các vụ nổ. Đoạn video có chất lượng hình ảnh hạn chế, song ghi nhận được nhiều tiếng nổ lớn và âm thanh được cho là của máy bay.

Israel tuyên bố phá hủy trụ cột kinh tế Iran sau loạt không kích mới: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy hóa dầu của Iran, sau khi phía Tehran cho biết nhiều cơ sở tại tỉnh Khuzestan, tây nam nước này, bị hư hại trong đợt không kích hôm 4/4. “Đây là hai trụ cột kinh tế giúp họ tài trợ cho các hoạt động chống lại chúng ta và phần còn lại của thế giới”, ông Netanyahu nói thêm. “Tôi cam kết sẽ tiếp tục giáng đòn mạnh vào Iran và đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm”, ông Netanyahu tuyên bố.

Houthi phối hợp với Iran và Hezbollah tấn công Israel: Lực lượng Houthi tại Yemen hôm 4/4 tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công tầm xa, phối hợp cùng Iran và Hezbollah nhằm vào Israel, đánh dấu leo thang trong xung đột ở khu vực vẫn tiếp diễn.

Trong thông cáo, phát ngôn viên lực lượng quân sự Houthi, Yahya Sarea, cho biết chiến dịch chung nhắm mục tiêu là sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv (Israel), cùng nhiều mục tiêu quân sự và trọng yếu khác ở miền Nam Israel. "Lực lượng vũ trang của chúng tôi, với sự giúp đỡ của Thượng đế toàn năng, đã tiến hành chiến dịch quân sự thứ năm, sử dụng tên lửa đạn đạo chùm và một số máy bay không người lái (UAV), nhắm mục tiêu vào sân bay Ben Gurion ở khu vực Jaffa, Tel Aviv, cũng như các mục tiêu quân sự trọng yếu thuộc về Israel ở miền Nam chiếm đóng của Palestine.

Ông Trump cảnh báo Iran hứng đòn đau nếu không mở Hormuz khi thời gian cạn dần: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 cảnh báo Iran rằng “thời gian đang cạn dần” và Tehran cần phải mở lại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Trong bài đăng trên mạng xã hội sáng cùng ngày, ông Trump viết: “Hãy nhớ khi tôi cho Iran 10 ngày để đạt được một thỏa thuận hoặc mở cửa eo biển Hormuz. Thời gian đang cạn dần – chỉ còn 48 giờ trước khi địa ngục giáng xuống họ". Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở điện của Iran nếu Tehran không khôi phục hoạt động của tuyến vận tải quan trọng này trước hạn chót ngày 6/4.

Iran phản pháo lời đe dọa của ông Trump, cảnh báo "cổng địa ngục" với Mỹ và Israel: Các quan chức quân sự Iran cảnh báo Mỹ và Israel sẽ phải đối mặt với "hình phạt địa ngục” nếu xung đột tiếp tục leo thang, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau những tuyên bố cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi ông Trump đe dọa sẽ giáng đòn đau xuống Iran nếu nước này không đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz trước thời hạn 6/4. Thiếu tướng Ali Abdollahi Aliabadi, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya tại Tehran, cảnh báo “cổng địa ngục sẽ mở ra” đối với Mỹ và Israel nếu các cơ sở hạ tầng của Iran tiếp tục bị tấn công, theo hãng thông tấn Mehr.

Máy bay chiến đấu F-15. Ảnh: AP

Mỹ cứu phi công thứ 2 của máy bay F-15E sau cuộc đấu súng dữ dội với Iran: Viên phi công thứ 2 của máy bay Mỹ F-15E (bị bắn rơi trên bầu trời Iran) đã được tìm thấy và đang được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm sau một cuộc đấu súng với lực lượng địa phương.

Lực lượng Mỹ đã tìm thấy và sơ tán phi công phụ trách hệ thống vũ khí trên máy bay F-15E bị bắn rơi trên bầu trời Iran, hai quan chức cấp cao của Mỹ và nhiều nguồn tin đáng tin cậy trong khu vực đã xác nhận. Viên phi công này đã mất tích sau khi máy bay chiến đấu F-15E bị bắn rơi, dẫn đến một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ quy mô lớn trên lãnh thổ đối phương.

Ông Trump xác nhận giải cứu được phi công F-15 trong lãnh thổ Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch tìm kiếm và giải cứu phi công mất tích có sự tham gia của “hàng chục máy bay”, được trang bị hỏa lực mạnh.

Theo ông Trump, phi công gặp nạn đã bị thương nhưng sẽ sớm phục hồi. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết chiến dịch này diễn ra sau khi một phi công khác được giải cứu thành công trước đó. Nhà Trắng không công bố thông tin về vụ giải cứu đầu tiên nhằm tránh ảnh hưởng đến chiến dịch tiếp theo. Ông Trump khẳng định đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân sự Mỹ hai phi công được giải cứu riêng biệt ở khu vực nằm sâu trong lãnh thổ đối phương, nhấn mạnh cam kết “không bao giờ bỏ lại một quân nhân Mỹ”.

Iran tuyên bố phá hủy thêm "máy bay của đối thủ" khi Mỹ giải cứu phi công F-15: Hãng tin Tasnim hôm 5/4 dẫn nguồn Vệ binh cách mạng Hồi giáo cho biết, một số "máy bay của đối thủ" đã bị phá hủy trong quá trình chiến dịch giải cứu phi công Mỹ trong một chiếc máy bay chiến đấu bị bắn rơi ở Iran.

Một số máy bay đã bị phá hủy trong chiến dịch của Mỹ nhằm tìm kiếm một phi công bị mắc kẹt ở Iran, Lực lượng Vệ binh cách mạng cho biết hôm 5/4. “Máy bay đối phương đã bị phá hủy trong một chiến dịch chung của Không quân vũ trụ, Mặt đất, Các đơn vị Nhân dân, Basij và Bộ chỉ huy cảnh sát”, nhóm này cho biết sau khi Bộ chỉ huy cảnh sát Iran thông báo rằng một máy bay C-130 của Mỹ đã bị bắn rơi ở phía nam Isfahan.

Mỹ thu hồi thẻ xanh, tạm giữ người thân của cố tướng Iran Soleimani: Giới chức Mỹ ngày 4/4 cho biết, các đặc vụ liên bang Mỹ đã tạm giữ người thân của cố tướng Iran Qassem Soleimani sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio quyết định thu hồi tư cách thường trú hợp pháp của họ.

Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố nêu rõ: “Bà Hamideh Soleimani Afshar [cháu gái của Tướng Soleimani - ND] và con gái hiện đang bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tạm giữ”. Trong khi đó, trên mạng xã hội, ông Rubio xác nhận hai người này đang “chờ bị trục xuất” khỏi Mỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng các biện pháp siết chặt nhập cư đối với những cá nhân bị cho là có liên hệ với các đối thủ của Washington, đặc biệt sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ cuối tháng 2/2026.

Israel tiếp tục không kích nhiều khu vực tại Lebanon: Ngày 4/4, Israel tiếp tục tiến hành nhiều cuộc không kích trên khắp Lebanon, đặc biệt là tại thành phố Tyros ở miền Nam Lebanon, gây ra thương vong và thiệt hại nặng nề cho nước này.

Israel tấn công Lebanon. Ảnh: AP

Các cuộc không kích của Israel tại thành phố Tyros đã phá hủy hoàn toàn một tòa nhà cao tầng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho một tòa nhà khác và gây hư hại cho một bệnh viện gần các tòa nhà này. Ít nhất 11 người bị thương do các cuộc tấn công này, trong đó có 3 thành viên lực lượng phòng vệ dân sự.

Các cuộc tấn công khác của Israel tại miền Nam Lebanon cũng gây ra thương vong lớn. Trong đó cuộc tấn công tại khu vực Nabatiyeh đã khiến ít nhất 2 trẻ em thiệt mạng và 22 người bị thương; cuộc tấn công tại khu vực Al-Haouch khiến 18 người bị thương.

Thông tấn Kuwait: UAV Iran tấn công trụ sở các bộ, tập đoàn và nhà máy điện: Sáng 5/4, hãng thông tấn nhà nước Kuwait đưa tin, UAV Iran đã tấn công trụ sở các bộ trong chính phủ Kuwait, trụ sở tập đoàn dầu khí nước này và các nhà máy điện và khử muối, gây thiệt hại đáng kể.

Cụ thể, Tập ​​đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) cho biết một vụ cháy đã xảy ra tại khu phức hợp ngành dầu khí Shuwaikh, nơi đặt trụ sở Bộ Dầu khí và trụ sở KPC, sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV). Truyền thông nhà nước Kuwait, dẫn lời Bộ Tài chính, cho biết một UAV của Iran đã tấn công một khu phức hợp văn phòng của các bộ chính phủ, gây thiệt hại vật chất đáng kể nhưng không có thương vong.