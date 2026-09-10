Nóng thế giới hôm nay 10/9: Mỹ - Iran liên tiếp ra đòn ở Hormuz

Mỹ bắn chìm 5 tàu dầu Iran, Tehran giội mưa tên lửa vào Jordan. Sáng sớm 9/9, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phát động đợt tấn công tên lửa dữ dội nhắm vào căn cứ Mỹ ở Jordan. Đòn tập kích nhằm đáp trả vụ quân đội Mỹ bắn chìm 5 tàu chở dầu của Iran tại các vùng biển khu vực vào tối 8/9.

Truyền thông nhà nước Iran khẳng định hàng chục tên lửa đạn đạo đã được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này phóng đi từ nhiều địa phương, nhắm vào căn cứ Mỹ ở Jordan. Cùng lúc, truyền thông khu vực đăng tải nhiều hình ảnh cho thấy hệ thống phòng không tại Jordan đã phóng hàng trăm quả đạn, để đánh chặn các tên lửa của Iran.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo lực lượng này đã tấn công và phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran ở gần đảo Kharg và trên vịnh Oman. CENTCOM tuyên bố đây là hành động đáp trả việc Iran phóng tên lửa tập kích chiến hạm Mỹ hồi đầu tuần. CENTCOM cũng cảnh báo sẽ phá hủy thêm nhiều tàu dầu của Iran, nếu Tehran tiếp tục tấn công các tàu chiến Mỹ.

IRGC ngày 8/9 cho biết lực lượng hàng không vũ trụ của họ đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công 2 tàu khu trục Mỹ. Ảnh: Quân đội Iran

Iran tuyên bố thu giữ drone ngầm, tên lửa đánh trúng 2 tàu khu trục Mỹ. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 8/9 công bố hình ảnh một phương tiện không người lái dưới nước mà lực lượng này cho là thuộc quân đội Mỹ. Theo IRGC, phương tiện được thu giữ trong một “chiến dịch tình báo phức tạp” tại khu vực cửa ngõ eo biển Hormuz.

IRGC mô tả đây là “một trong những tàu lặn không người lái thông minh và hiện đại nhất” của Mỹ, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ như lập bản đồ đáy biển, trinh sát và giám sát, kiểm tra đường ống cũng như cơ sở hạ tầng dưới nước và hỗ trợ tác chiến chống ngầm.

IRGC cùng ngày cho biết lực lượng hàng không vũ trụ của họ đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công 2 tàu khu trục Mỹ mang số hiệu DDG-119 và DDG-53. Hai tàu này lần lượt là USS Delbert D. Black và USS John Paul Jones, đều thuộc lớp Arleigh Burke, được trang bị hệ thống tác chiến Aegis và tên lửa hành trình. Theo tuyên bố của IRGC được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, hai tàu chiến Mỹ đã “chịu thiệt hại đáng kể” sau các cuộc tấn công. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía Mỹ chưa xác nhận tuyên bố này và chưa có đánh giá độc lập về mức độ thiệt hại đối với hai tàu khu trục.

Một xuồng máy nhỏ di chuyển qua các tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi thành phố Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: ISNA/AP

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm về giải quyết xung đột Ukraine. Tối 8/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài đúng một giờ, tập trung chủ yếu vào vấn đề giải quyết xung đột Ukraine. Theo Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov, cuộc trao đổi diễn ra với tinh thần tích cực, mang tính xây dựng và thẳng thắn. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi đánh giá về kết quả các chuyến đi gần đây của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Nga và Ukraine.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề nhân đạo và nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc và sẽ điện đàm khi cần thiết. Đây là cuộc điện đàm thứ 15 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025 và là cuộc điện đàm thứ năm kể từ đầu năm 2026.

Anh công bố gói hỗ trợ phòng không 135 triệu USD cho Ukraine. Ngày 8/9, Chính phủ Anh đã công bố gói hỗ trợ phòng không mới trị giá 100 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 135 triệu USD) cho Ukraine. Bước đi này nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ Nga gia tăng các cuộc tập kích trong mùa Đông tới.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, khoản viện trợ mới được điều phối qua cơ chế ưu tiên của NATO, trọng tâm là cung cấp đạn tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot, cùng nhiều phương tiện đánh chặn hiện đại. Toàn bộ khí tài này sẽ được cấp tốc bàn giao trước khi mùa Đông khắc nghiệt bắt đầu, nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine trước các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).

Song song với việc tăng cường năng lực phòng không, London cũng tiếp tục đẩy nhanh cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Kiev. Anh đặt mục tiêu chuyển hơn 120.000 UAV cho Ukraine trong năm nay, gồm các loại phục vụ nhiệm vụ trinh sát, tấn công và đánh chặn UAV đối phương. Đến nay, khoảng 25.000 chiếc đã được bàn giao.

Berlin chỉ trích Ukraine không dùng tiền viện trợ mua vũ khí Đức. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã lên tiếng chỉ trích Ukraine vì không dành đủ ngân sách mua sắm do phương Tây cung cấp để mua vũ khí Đức.

“Hiện nay, Đức là bên hỗ trợ mạnh mẽ nhất cho Ukraine về mặt tài chính và quân sự. Và tất nhiên, ngành công nghiệp quốc phòng Đức phải được hưởng lợi từ điều này”, ông Wadephul phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild được công bố hôm 8/9.

Ngoại trưởng Đức cho biết ông đã trực tiếp nêu vấn đề trên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Kiev vào tháng trước. Nhà ngoại giao hàng đầu Đức nói thêm rằng Berlin đã yêu cầu Kiev xem xét lại các hoạt động mua sắm và đảm bảo tình hình sẽ "khả quan hơn."

Theo RT, Đức là một trong những quốc gia hỗ trợ lớn nhất cho Ukraine. Berlin đã cung cấp hoặc cam kết dành hơn 43 tỷ Euro viện trợ "dân sự" và khoảng 58 tỷ Euro viện trợ quân sự cho Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022.

Tổ hợp phòng không IRIS-T - một trong những loại khí tài Đức đã viện trợ cho Ukraine. Ảnh: Diehl Defence

Trung Quốc, Nga nhấn mạnh quan hệ chiến lược với Triều Tiên. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh quan hệ chiến lược chặt chẽ với Triều Tiên, trong các thông điệp nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập nước Triều Tiên (9/9/1948-9/9/2026).

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 9/9 cho biết trong điện mừng gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết sẵn sàng “tiếp tục tăng cường định hướng chiến lược” trong quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên và hợp tác cấp cao để thúc đẩy sự phát triển của hai nước. Ông Tập Cận Bình cũng cho biết việc tăng cường và phát triển quan hệ song phương vẫn là “chính sách nhất quán và kiên định” của Đảng và chính phủ Trung Quốc.

Trong một thông điệp riêng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ tiếp tục “hợp tác chặt chẽ nhất” với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh mối quan hệ Nga-Triều Tiên mạnh mẽ hơn sẽ góp phần vào an ninh khu vực và một “trật tự thế giới đa cực, công bằng hơn”.

Thái Lan - Hàn Quốc triệt phá đường dây lừa đảo nhắm vào hơn 1.000 người. Cục Điều tra trung ương Thái Lan (CIB) ngày 8/9 cho biết, lực lượng trấn áp tội phạm công nghệ của đơn vị đã phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc triển khai chiến dịch triệt phá một đường dây lừa đảo tại huyện Bang Phli, tỉnh Samut Prakan vào ngày 1/9.

Theo CIB, đường dây lừa đảo này thuê một biệt thự cao cấp tại địa phương làm nơi hoạt động. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 51 thiết bị điện thoại qua giao thức Internet (VoIP), 20 máy tính, 20 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị phục vụ liên lạc và kết nối mạng. Đáng chú ý, giới chức cũng phát hiện nhiều kịch bản lừa đảo bằng tiếng Hàn, tài liệu giả mạo giấy tờ của cơ quan chức năng Hàn Quốc và danh sách thông tin của hơn 1.000 công dân nước này .

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đường dây này bắt đầu hoạt động tại Thái Lan từ khoảng 6 tháng trước và thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, trung bình hai tháng một lần để né tránh sự truy quét của cơ quan chức năng. Nhóm đối tượng chủ yếu nhằm vào công dân Hàn Quốc và chưa ghi nhận nạn nhân tại Thái Lan.