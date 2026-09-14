Nóng thế giới hôm nay 14/9: Mỹ báo động cao giữa căng thẳng ở Biển Đỏ

Nổ lớn trên đảo của Iran. Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, đêm 12/9, ít nhất 2 tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ hướng đảo Qeshm, hòn đảo lớn nhất của Iran tại eo biển Hormuz và thường xuyên bị quân đội Mỹ tập kích thời gian qua. Đây là lần đầu tiên kể từ giữa tuần, những tiếng nổ lớn được nghe thấy trong vùng biển khu vực. Tuy nhiên, bản chất của các vụ nổ chưa được xác định.

Iran tố Mỹ tấn công tàu hàng khiến 1 người chết, 3 người bị thương. Truyền thông nhà nước Iran ngày 13/9 các buộc quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công thù địch nhắm vào một tàu hàng tại vùng biển ở phía Nam Iran. Đòn tập kích khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Theo truyền hình Iran, tàu hàng nước này bị tấn công vào khoảng 5h sáng, giờ địa phương, tại vị trí gần đảo Qeshm ở eo biển Hormuz. Nguồn tin khẳng định đây là "hành động khủng bố" do quân đội Mỹ thực hiện. Tuy nhiên, bối cảnh cũng như vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công, không được đề cập.

Iran - Oman đạt thỏa thuận mới về eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Iran - Oman đạt thỏa thuận mới về eo biển Hormuz. Hãng thông tấn Tasnim ngày 12/9 dẫn một nguồn tin cho biết Iran và Oman đã hoàn tất thỏa thuận về tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz và dự kiến sớm chính thức công bố nội dung này. Lễ công bố sẽ diễn ra với sự tham dự của ngoại trưởng các nước vùng Vịnh. Tuy nhiên, thỏa thuận chỉ được ký kết giữa Iran và Oman. Đại diện các nước khác tham dự cuộc họp nhằm nắm thông tin về tuyến hàng hải mới cũng như các quy định liên quan đến hoạt động đi lại của tàu thuyền.

Theo thỏa thuận, tuyến dành cho tàu đi vào Vịnh Ba Tư sẽ hoàn toàn nằm trong vùng lãnh hải Iran. Một phần tuyến dành cho tàu rời Vịnh Ba Tư cũng đi qua vùng lãnh hải của Iran. Tuy nhiên, nguồn tin của Tasnim nhấn mạnh thỏa thuận giữa Iran và Oman không có nghĩa eo biển Hormuz đã được mở cửa trở lại.

Iran chuyển cho Mỹ 7 điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Hãng thông tấn Tasnim ngày 12/9 cho biết Iran đã thông qua các bên trung gian chuyển tới Mỹ danh sách gồm 7 điều kiện mà Washington phải đáp ứng trước khi Tehran đồng ý mở lại eo biển Hormuz.

“Cho đến khi 7 điều kiện này, vốn đã được các cấp lãnh đạo cao nhất của Iran phê chuẩn, được đáp ứng, eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa”, nguồn tin của Tasnim cho biết. Nội dung cụ thể của 7 điều kiện không được công bố.

Theo nguồn tin, việc nối lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz hiện phụ thuộc hoàn toàn vào các bước đi của Washington. Thỏa thuận vừa đạt được giữa Tehran và Muscat chủ yếu xác lập tuyến đường và các quy định hàng hải, chứ chưa đồng nghĩa với việc tàu thuyền có thể ngay lập tức lưu thông trở lại qua eo biển này.

Ông Trump chỉ trích NATO vì không hỗ trợ Mỹ tại eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/9 chỉ trích các đồng minh NATO và các nước châu Âu vì không hỗ trợ Washington trong cuộc chiến với Iran, đặc biệt là các hoạt động bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho rằng cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc “rất sớm” và tiết lộ lực lượng Houthi tại Yemen không muốn đối đầu trực tiếp với Mỹ.

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Ireland, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng NATO và các nước châu Âu đã gây thất vọng trong nhiều vấn đề liên quan tới cuộc chiến với Iran. Theo ông Trump, các đồng minh NATO không muốn tham gia hỗ trợ Mỹ tại eo biển Hormuz, mặc dù tuyến hàng hải chiến lược này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nguồn cung năng lượng của nhiều nền kinh tế.

Ông Trump chỉ trích NATO vì không hỗ trợ Mỹ tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Tàu sân bay Mỹ báo động cao giữa căng thẳng ở Biển Đỏ. Tàu sân bay USS George Washington cùng các tàu hộ tống của Mỹ đang duy trì tình trạng báo động cao tại Biển Arab, trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen tiến về khu vực gần eo biển Bab el-Mandeb - cửa ngõ chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Theo Fox News, Iran đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tàu chiến Mỹ trong khoảng 10 ngày qua, trong đó tàu sân bay USS George Washington cũng trở thành mục tiêu vào cuối tuần trước. Diễn biến này khiến các thủy thủ và phi công trên tàu phải duy trì trạng thái sẵn sàng cao trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Houthi tiếp tục tấn công Saudi Arabia, 2 người bị thương. Giới chức Saudi Arabia ngày 12/9 cáo buộc lực lượng Houthi ở Yemen đã phát động cuộc tấn công mới vào khu vực phía Nam nước này. Hoạt động thù địch khiến ít nhất 2 người bị thương.

Theo cơ quan phòng vệ dân sự Saudi Arabia, khu vực bị Houthi tập kích là Jazan, nằm giáp biên giới Yemen. Cuộc tấn công khiến 2 người bị thương, một nhà thờ, một số tòa nhà và phương tiện giao thông bị hư hại.

Liên quan tình hình xung đột tại Yemen, các lực lượng vũ trang Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn tuyên bố đã phát động các cuộc tấn công nhằm vào các tay súng Houthi ở khu vực thành phố cảng chiến lược Mokha bên bờ Biển Đỏ. Tuyên bố khẳng định quân chính phủ Yemen đã tiêu diệt nhiều tay súng và phá hủy nhiều phương tiện, vũ khí của Houthi. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Ukraine chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên vào tháng 10. Phát biểu với báo giới ngày 12/9, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho biết công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo với Nga và Mỹ đang được tiến hành.

“Chúng tôi đang chuẩn bị cho tháng 10”, ông Budanov nói khi được hỏi về thời điểm diễn ra vòng đối thoại mới. Ông Budanov xác nhận cuộc gặp dự kiến được tổ chức theo thể thức ba bên. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu đàm phán có diễn ra tại Trung Đông hay không, ông từ chối tiết lộ địa điểm.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga nhận thấy có khả năng nối lại các cuộc đàm phán ba bên về Ukraine, song cho rằng còn quá sớm để nói về thời gian hoặc địa điểm cụ thể.

Ukraine công bố trận chiến đầu tiên giữa 2 drone hải quân trên Biển Đen. Hải quân Ukraine ngày 12/9 cho biết một phương tiện mặt nước không người lái (drone hải quân) của nước này đã phá hủy một phương tiện cùng loại của Nga trên Biển Đen, trong cuộc đối đầu mà Kiev mô tả là “trận hải chiến đầu tiên” giữa các phương tiện không người lái trên biển.

Theo Hải quân Ukraine, chiến dịch được tiến hành phối hợp với Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR). Các đơn vị của HUR đã phát hiện phương tiện không người lái của Nga trước khi mục tiêu bị một phương tiện mặt nước không người lái Sargan-3000 của Ukraine tiêu diệt.

Tuy nhiên, Kyiv Independent cho biết chưa thể xác minh độc lập thông tin do Hải quân Ukraine công bố tại thời điểm đăng tải. Phía Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Ảnh cắt từ video cho thấy một phương tiện mặt nước không người lái của Nga bị drone hải quân Sargan-3000 của Ukraine phá hủy, công bố ngày 12/9/2026. Nguồn: Telegram Hải quân Ukraine

Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố sẽ mở ra “Thập kỷ vàng” thứ ba cho BRICS. Phát biểu tại Phiên họp giai đoạn 1 của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, sẵn sàng cùng các nước thành viên đóng góp vào việc đạt được hòa bình tại Trung Đông, cũng như mở ra “Thập kỷ vàng” thứ ba của hợp tác BRICS.

Tuyên bố của ông Tập Cận Bình được đưa ra khi Trung Quốc nhận vai trò Chủ tịch BRICS trong năm 2027. Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, sau hai thập kỷ không ngừng phát triển lớn mạnh, “cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới của các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển”.

Indonesia tích cực tìm kiếm tàu chở 243 người mất liên lạc. Ngày 13/9, Indonesia đã phát động chiến dịch tìm kiếm một tàu chở khách với ít nhất 240 người. Con tàu này bị mất liên lạc trong lúc đang di chuyển từ Đông Java đến Nam Kalimantan trên đảo Borneo.

Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ Indonesia ở Banjarmasin, thủ phủ của tỉnh Nam Kalimantan cho biết đã nhận được báo cáo rằng tàu Virgo Transport 8 gặp sự cố mất liên lạc khi đang trên đường từ thành phố Surabaya đến Banjarmasin. Vị trí cuối cùng được báo cáo là ở Biển Java, cách Cầu cảng tìm kiếm cứu nạn Basirih ở Banjarmasin khoảng 80 hải lý. Giới chức trách cho biết, người điều hành tàu đã báo cáo gặp điều kiện thời tiết xấu.

Philippines tìm thấy nhiều thi thể trong vụ cháy phà ngoài khơi Palawan. Lực lượng chức năng Philippines đã tìm thấy thêm nhiều thi thể từ chiếc phà chở khách bị thiêu rụi ngoài khơi tỉnh Palawan xảy ra hôm 9/9, nâng tổng số người thiệt mạng tính đến ngày 12/9 lên 76 người, trong khi vẫn còn 13 người mất tích.

Chiếc phà gặp nạn khi đang trên hành trình từ thủ đô Manila đến thị trấn Coron, thuộc tỉnh Palawan ở phía Tây Nam Philippines. Khi chỉ còn cách điểm đến khoảng 39km, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội. Trong tổng số 132 người có mặt trên phà, hiện mới chỉ có 43 người được cứu sống.