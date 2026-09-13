Thời sự quốc tế trưa 13/9: Ông Zelensky nói sẵn sàng gặp ông Putin, Nga phản ứng
Chủ Nhật, 14:21, 13/09/2026
VOV.VN - Ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Miami vào tháng 12 tới. Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định Moscow chỉ chấp nhận một cuộc gặp tại thủ đô Nga.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 13/9/2026): Tổng thống Nga nói về kịch bản NATO đưa quân vào Ukraine; Hungary thua kiện vụ sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine; Mỹ hỗ trợ Saudi Arabia đối phó Houthi tại Biển Đỏ…
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 13/9/2026): Tổng thống Nga nói về kịch bản NATO đưa quân vào Ukraine; Hungary thua kiện vụ sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine; Mỹ hỗ trợ Saudi Arabia đối phó Houthi tại Biển Đỏ…
VOV.VN - Ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại Miami (Mỹ) cuối năm nay.
VOV.VN - Ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại Miami (Mỹ) cuối năm nay.