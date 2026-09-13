English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời sự quốc tế trưa 13/9: Ông Zelensky nói sẵn sàng gặp ông Putin, Nga phản ứng

Chủ Nhật, 14:21, 13/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Miami vào tháng 12 tới. Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định Moscow chỉ chấp nhận một cuộc gặp tại thủ đô Nga.

Xem thêm: Mỹ tin Nga và Ukraine muốn tìm ra cách giải quyết xung đột

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nóng thế giới hôm nay 13/9: Nga cứng rắn với NATO về kịch bản đưa quân vào Ukraine
Nóng thế giới hôm nay 13/9: Nga cứng rắn với NATO về kịch bản đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 13/9/2026): Tổng thống Nga nói về kịch bản NATO đưa quân vào Ukraine; Hungary thua kiện vụ sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine; Mỹ hỗ trợ Saudi Arabia đối phó Houthi tại Biển Đỏ…

Nóng thế giới hôm nay 13/9: Nga cứng rắn với NATO về kịch bản đưa quân vào Ukraine

Nóng thế giới hôm nay 13/9: Nga cứng rắn với NATO về kịch bản đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 13/9/2026): Tổng thống Nga nói về kịch bản NATO đưa quân vào Ukraine; Hungary thua kiện vụ sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine; Mỹ hỗ trợ Saudi Arabia đối phó Houthi tại Biển Đỏ…

Tổng thống Ukraine Zelensky nói sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin tại G20
Tổng thống Ukraine Zelensky nói sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin tại G20

VOV.VN - Ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại Miami (Mỹ) cuối năm nay.

Tổng thống Ukraine Zelensky nói sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin tại G20

Tổng thống Ukraine Zelensky nói sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin tại G20

VOV.VN - Ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại Miami (Mỹ) cuối năm nay.

Tổng thống Nga Putin nói về kịch bản NATO đưa quân vào Ukraine
Tổng thống Nga Putin nói về kịch bản NATO đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Bên lề BRICS 2026, ông Putin khẳng định việc triển khai quân NATO tới Ukraine đồng nghĩa với chiến tranh với Nga. Theo ông, EU đã mắc “sai lầm mang tính hệ thống”.

Tổng thống Nga Putin nói về kịch bản NATO đưa quân vào Ukraine

Tổng thống Nga Putin nói về kịch bản NATO đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Bên lề BRICS 2026, ông Putin khẳng định việc triển khai quân NATO tới Ukraine đồng nghĩa với chiến tranh với Nga. Theo ông, EU đã mắc “sai lầm mang tính hệ thống”.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ