Iran tố Mỹ tấn công tàu hàng khiến 1 người chết, 3 người bị thương

Truyền hình Iran cho biết tàu hàng nước này bị tấn công vào khoảng 5h sáng, giờ địa phương, tại vị trí gần đảo Qeshm ở eo biển Hormuz. Nguồn tin khẳng định đây là hành động khủng bố do quân đội Mỹ thực hiện. Tuy nhiên, bối cảnh cũng như vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công, không được đề cập.

Eo biển Hormuz (Ảnh:Reuters)

Trước đó, Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh sáng cùng ngày cũng cho biết đã nhận được báo cáo về việc một tàu hàng bị tập kích bởi vũ khí chưa xác định tại eo biển Hormuz. Các thông tin liên quan khác cũng không được tiết lộ.

Đây là lần đầu tiên kể từ giữa tuần, Iran tố cáo Mỹ tấn công tàu chở hàng của nước này. Trước đó, trong cuối tuần trước và đầu tuần này, quân đội Mỹ đã tấn công và phá hủy khoảng 10 tàu chở dầu của Iran tại các vùng biển khu vực là eo Hormuz, vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) khẳng định các cuộc tấn công tàu Iran nhằm đáp trả việc Tehran tập kích tàu chiến Mỹ.

Cuộc tấn công mới nhất nhằm vào tàu hàng Iran sáng sớm nay, chưa được CENTCOM xác nhận.