English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran tố Mỹ tấn công tàu hàng khiến 1 người chết, 3 người bị thương

Chủ Nhật, 15:40, 13/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran ngày 13/9 các buộc quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công thù địch nhắm vào một tàu hàng tại vùng biển ở phía Nam Iran. Đòn tập kích khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Truyền hình Iran cho biết tàu hàng nước này bị tấn công vào khoảng 5h sáng, giờ địa phương, tại vị trí gần đảo Qeshm ở eo biển Hormuz. Nguồn tin khẳng định đây là hành động khủng bố do quân đội Mỹ thực hiện. Tuy nhiên, bối cảnh cũng như vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công, không được đề cập.

iran to my tan cong tau hang khien 1 nguoi chet, 3 nguoi bi thuong hinh anh 1
Eo biển Hormuz (Ảnh:Reuters)

Trước đó, Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh sáng cùng ngày cũng cho biết đã nhận được báo cáo về việc một tàu hàng bị tập kích bởi vũ khí chưa xác định tại eo biển Hormuz. Các thông tin liên quan khác cũng không được tiết lộ.

Đây là lần đầu tiên kể từ giữa tuần, Iran tố cáo Mỹ tấn công tàu chở hàng của nước này. Trước đó, trong cuối tuần trước và đầu tuần này, quân đội Mỹ đã tấn công và phá hủy khoảng 10 tàu chở dầu của Iran tại các vùng biển khu vực là eo Hormuz, vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) khẳng định các cuộc tấn công tàu Iran nhằm đáp trả việc Tehran tập kích tàu chiến Mỹ.  

Cuộc tấn công mới nhất nhằm vào tàu hàng Iran sáng sớm nay, chưa được CENTCOM xác nhận.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nổ lớn trên đảo của Iran, Eo Hormuz tiếp tục bị phong tỏa
Nổ lớn trên đảo của Iran, Eo Hormuz tiếp tục bị phong tỏa

VOV.VN - Đêm qua (12/9), những tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ phía hòn đảo lớn nhất của Iran trên vịnh Ba Tư, lần đầu tiên sau nhiều ngày tình trạng yên tĩnh tương đối trong khu vực được duy trì.

Nổ lớn trên đảo của Iran, Eo Hormuz tiếp tục bị phong tỏa

Nổ lớn trên đảo của Iran, Eo Hormuz tiếp tục bị phong tỏa

VOV.VN - Đêm qua (12/9), những tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ phía hòn đảo lớn nhất của Iran trên vịnh Ba Tư, lần đầu tiên sau nhiều ngày tình trạng yên tĩnh tương đối trong khu vực được duy trì.

Số tàu hàng qua Hormuz tiếp tục giảm; Iran gây hư hỏng nhiều máy bay Mỹ tại Jordan
Số tàu hàng qua Hormuz tiếp tục giảm; Iran gây hư hỏng nhiều máy bay Mỹ tại Jordan

VOV.VN - Dữ liệu phân tích hàng hải mới nhất cho biết lượng tàu đi qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm mạnh, trong bối cảnh đối đầu quân sự Mỹ - Iran tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Số tàu hàng qua Hormuz tiếp tục giảm; Iran gây hư hỏng nhiều máy bay Mỹ tại Jordan

Số tàu hàng qua Hormuz tiếp tục giảm; Iran gây hư hỏng nhiều máy bay Mỹ tại Jordan

VOV.VN - Dữ liệu phân tích hàng hải mới nhất cho biết lượng tàu đi qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm mạnh, trong bối cảnh đối đầu quân sự Mỹ - Iran tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Iran tấn công 10 tàu tại Hormuz, Jordan đánh chặn 18 tên lửa đạn đạo của Tehran
Iran tấn công 10 tàu tại Hormuz, Jordan đánh chặn 18 tên lửa đạn đạo của Tehran

VOV.VN - Iran sáng 9/9 thông báo đã phát động nhiều cuộc tấn công đáp trả việc quân đội Mỹ bắn chìm 5 tàu chở dầu của nước này. Trong số các mục tiêu bị tập kích có 8 tàu hàng tại eo biển Hormuz và 2 chiến hạm của Washington. 

Iran tấn công 10 tàu tại Hormuz, Jordan đánh chặn 18 tên lửa đạn đạo của Tehran

Iran tấn công 10 tàu tại Hormuz, Jordan đánh chặn 18 tên lửa đạn đạo của Tehran

VOV.VN - Iran sáng 9/9 thông báo đã phát động nhiều cuộc tấn công đáp trả việc quân đội Mỹ bắn chìm 5 tàu chở dầu của nước này. Trong số các mục tiêu bị tập kích có 8 tàu hàng tại eo biển Hormuz và 2 chiến hạm của Washington. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ