Nóng thế giới hôm nay 17/10: Mỹ tuyên bố không cần dùng vũ khí hạt nhân với Iran

Ông Trump loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chống Iran. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Newsmax hôm 15/10, khi được hỏi về các thông tin cho rằng chính quyền của ông đang cân nhắc sử dụng bom MOAB, loại vũ khí nặng khoảng 9,8 tấn và được mệnh danh là “mẹ của các loại bom” để tấn công Iran, có thể sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Tổng thống nhấn mạnh đây chỉ là một loại vũ khí thông thường.

“‘Mẹ của các loại bom’ không phải là vũ khí hạt nhân. Đó chỉ đơn thuần là một quả bom cực lớn", nhà lãnh đạo Mỹ nói. Ông Trump cũng bác bỏ việc sử dụng vũ khí hạt nhân, cho biết Mỹ không cần phải triển khai loại vũ khí này trong chiến dịch quân sự chống Iran.

Ông Trump cũng dự đoán cuộc xung đột với Iran sẽ sớm chấm dứt và Tehran đang đàm phán với Washington. “Cuộc xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc, rất nhanh thôi, dù bằng cách này hay cách khác. Khi đó, giá dầu sẽ lao dốc mạnh và giá xăng cũng vậy”, người đứng đầu Mỹ nhận định.

Một vụ phóng tên lửa Minuteman III của Mỹ. Ảnh: USAF

Mỹ điều tàu sân bay USS George H. W. Bush trở lại Biển Arab. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 15/10 cho biết tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George H. W. Bush đã rời Thái Lan và quay trở lại Biển Arab để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong khu vực.

Theo CENTCOM, khoảng 5.000 thủy thủ và quân nhân trên tàu tiếp tục tham gia hỗ trợ các hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông trong khuôn khổ đợt triển khai theo kế hoạch.

USS George H. W. Bush được triển khai tới Trung Đông từ tháng 4/2026. Ngày 4/10, tàu cập đảo du lịch Phuket của Thái Lan, nơi thủy thủ đoàn có 5 ngày nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình.

Houthi tập kích tên lửa vào dinh tổng thống Yemen. Phong trào Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào dinh tổng thống ở thành phố Aden, nơi đặt trụ sở của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và được Saudi Arabia hậu thuẫn. Nhóm này cho biết mục tiêu là các “lực lượng quân sự Saudi Arabia” tại Yemen.

Theo thông tin từ Houthi, cuộc tấn công khiến một số quan chức Saudi Arabia và lực lượng mà nhóm này gọi là lính đánh thuê thiệt mạng. Trong khi đó, chính phủ Yemen ban đầu xác nhận 2 nhân viên bảo vệ tử vong. Đến cuối ngày, số người thiệt mạng được điều chỉnh lên 5 người, cùng ít nhất 16 người bị thương.

Dinh tổng thống Al-Maashiq ở Aden trúng ít nhất 5 quả tên lửa hôm 15/10. Những đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy khói đen bốc lên cùng một cột bụi lớn bao phủ khuôn viên dinh thự. Bộ trưởng Thông tin Yemen Moammar al-Eryani cho biết Thủ tướng và các thành viên nội các nước này có mặt tại khuôn viên dinh tổng thống khi cuộc tấn công xảy ra, nhưng đều an toàn.

Saudi Arabia tố Iran cung cấp vũ khí cho Houthi. Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với báo giới từ Thủ đô Riyadh ngày 15/10, Thứ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia - ông Rayed Krimly khẳng định, Iran vẫn đang tiếp tục cung cấp vũ khí, huấn luyện chiến đấu và hỗ trợ lực lượng Houthi thực hiện các hành vi vi phạm Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi giao tranh ác liệt bùng phát trở lại giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi hồi tháng 7, giới chức Saudi Arabia công khai buộc tội Iran cung cấp vũ khí cho nhóm vũ trang Yemen. Cáo buộc đưa ra trong bối cảnh, Houthi thời gian qua đã phát động chiến dịch tấn công dữ dội bằng tên lửa đạn đạo và UAV vào Saudi Arabia, đặc biệt là sân bay quốc tế King Khalid ở Thủ đô Riyadh.

Saudi Arabia tố Iran cung cấp vũ khí cho Houthi. Ảnh minh họa: Turkey Today

Nhà Trắng bị nghi ra lệnh hạn chế Starshield của Ukraine. Quyết định hạn chế hệ thống vệ tinh Starshield do SpaceX cung cấp, vốn được Ukraine sử dụng để liên lạc trên chiến trường và vận hành thiết bị bay không người lái (UAV), xuất phát từ bên trong Nhà Trắng, theo hai quan chức Mỹ và một quan chức phương Tây am hiểu vấn đề.

Các nguồn tin cho biết lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhận được thông điệp yêu cầu hạn chế hoạt động của dịch vụ Starshield dành cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức đề nghị giấu tên không tiết lộ ai tại Nhà Trắng đưa ra quyết định hoặc cơ quan, cá nhân nào chịu trách nhiệm thực thi chỉ thị này.

Lầu Năm Góc hiện là khách hàng lớn nhất của Starshield, phiên bản dành cho mục đích quân sự của hệ thống Starlink.

Cử tri Mỹ lo lắng về kinh tế và chi phí sinh hoạt trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công (NORC), thuộc Đại học Chicago công bố ngày 15/10 cho thấy, kinh tế và chi phí sinh hoạt là những mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo kết quả khảo sát, 85% cử tri Mỹ coi kinh tế là một trong những vấn đề quan trọng nhất khi cân nhắc lá phiếu, trong khi 84% lựa chọn chi phí sinh hoạt. Chăm sóc sức khỏe và cuộc chiến với Iran cũng được quan tâm, với tỷ lệ lần lượt là 69% và 64%.

Đối với Tổng thống Donald Trump, khoảng 8 trong 10 cử tri đã đăng ký không tán thành cách ông xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt. Theo AP, đây là tín hiệu cảnh báo đối với đảng Cộng hòa. Về động lực đi bỏ phiếu, khoảng 3/4 cử tri Dân chủ coi việc tham gia bầu cử là “cực kỳ quan trọng”, so với khoảng 6 trong 10 cử tri Cộng hòa.

Những lo ngại tương tự cũng xuất hiện trong các khảo sát khác. Nghiên cứu của Trung tâm Pew công bố ngày 8/10 ghi nhận, 84% cử tri đã đăng ký coi kinh tế là vấn đề rất quan trọng đối với lá phiếu giữa nhiệm kỳ. Trong khi đó, khảo sát Reuters/Ipsos được công bố ngày 9/10 cho thấy, 78% người Mỹ được hỏi cho rằng, các chính sách của ông Trump phải chịu ít nhất một phần trách nhiệm về giá cả tăng.

Cựu tổng thống Venezuela tuyên bố vô tội trước các cáo buộc mới tại Mỹ. Cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng vợ là bà Cilia Flores, tuyên bố không nhận tội đối với các cáo buộc mới tại phiên điều trần ở tòa án liên bang thuộc Quận phía Nam bang New York, Mỹ.

Khi được hỏi về lời khai nhận tội, cựu Tổng thống Venezuela Maduro khẳng định: “Đây là những cáo buộc sai sự thật nhằm vào tôi”.

Thẩm phán liên bang Mỹ Alvin Hellerstein sau đó yêu cầu ông Maduro xác nhận lại việc nhận tội. Đáp lại, ông Maduro tuyên bố: “Tôi bác bỏ toàn bộ văn bản này”. Thẩm phán sau đó chỉ đạo ghi nhận lời khai không nhận tội của ông vào hồ sơ vụ án.

Tại phiên điều trần, bên công tố đề xuất lùi thời điểm bắt đầu phiên xét xử thêm hai tuần. Luật sư Barry Pollack, người bào chữa cho ông Maduro, nhận định lịch trình được đề xuất sẽ tạo ra áp lực đáng kể trong bối cảnh các cáo buộc mới được đưa ra. Tuy nhiên, ông bày tỏ hy vọng các bên vẫn có thể tuân thủ kế hoạch này.

Nga tập trận ở Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/10 thông báo Hải quân nước này đã tiến hành thành công cuộc tập trận bắn đạn thật trên Thái Bình Dương, trong đó tàu ngầm hạt nhân Novosibirsk phóng tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu giả định trên biển và trên đất liền.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Novosibirsk thuộc lớp Yasen-M đã thực hiện các vụ phóng tên lửa từ trạng thái lặn trong khuôn khổ cuộc diễn tập theo kế hoạch.

Cụ thể, tàu ngầm Novosibirsk đã phóng tên lửa hành trình chống hạm Onyx, đánh trúng mục tiêu mô phỏng tàu chiến đối phương ở khoảng cách 170 km. Trong nội dung diễn tập tiếp theo, tàu ngầm sử dụng tên lửa hành trình Kalibr tấn công mục tiêu trên đất liền tại thao trường Kura, thuộc bán đảo Kamchatka của Nga. Mục tiêu nằm cách vị trí phóng hơn 1.200 km.

Xả súng tại trường tiểu học ở Mỹ, 4 người thiệt mạng. Một vụ xả súng xảy ra tại trường tiểu học Silver Rail ở thành phố Bend, bang Oregon (Mỹ), khiến nhiều người, trong đó có trẻ em, thương vong. Nghi phạm bị bắn chết tại hiện trường. Theo CNN vụ việc khiến 1 người lớn và 3 trẻ em thiệt mạng.

Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 15/10 (giờ địa phương). Hiện chưa rõ nghi phạm có nằm trong số những người thiệt mạng được các hãng tin thống kê hay không. Theo CBS News đưa tin nghi phạm 16 tuổi.

Cảnh sát thành phố Bend cho biết cuộc gọi đầu tiên báo về vụ việc thông tin rằng một người đàn ông chưa rõ danh tính đã nổ súng vào một chiếc ô tô tại trường tiểu học Silver Rail. Khi có mặt tại hiện trường chỉ vài giây sau đó, các sĩ quan phát hiện nghi phạm đã bị bắn chết. Theo thông báo của cảnh sát, người nổ súng có thể đã bị một người có mặt tại hiện trường bắn hạ.

Sập trường học ở Pakistan, ít nhất 33 người thiệt mạng. Ít nhất 33 người, trong đó có 32 học sinh và 1 giáo viên nữ, đã thiệt mạng ngày 15/10 trong vụ sập trường học tư thục trong giờ học buổi sáng tại thành phố Peshawar, miền Tây Bắc Pakistan. Cảnh sát và các quan chức cứu hộ cho biết, vụ việc còn khiến ít nhất 45 trẻ em bị thương.

Vụ việc xảy ra lúc 8h48’ sáng theo giờ địa phương. Thời điểm xảy ra tai nạn, có khoảng 110 học sinh đang học trong 3 phòng học. Cảnh sát trưởng thành phố Peshawar, ông Mian Saeed cho biết, chủ trường đã bị bắt giữ và cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra. Theo các nhân chứng, vụ sập mái xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Al-Khair. Lực lượng cứu hộ đã mất từ 4 - 5 giờ để đưa các học sinh ra khỏi đống đổ nát. Phần lớn nạn nhân dưới 13 tuổi và thuộc các gia đình có thu nhập thấp.