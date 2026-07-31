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Nóng thế giới hôm nay 31/7: Mỹ lại khai hỏa vào Iran, Tehran khóa chặt Hormuz

Thứ Sáu, 05:00, 31/07/2026
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VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran khi xung đột lan ra nhiều nước Vùng Vịnh, Iran tiếp tục tuyên bố không mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ còn đe dọa, Nga không kích dữ dội Kiev, Ba Lan điều động máy bay chiến đấu ...

Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran khi xung đột lan ra nhiều nước Vùng Vịnh: Quân đội Mỹ ngày 29/7 xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu bước leo thang mới của cuộc xung đột kéo dài 5 tháng tại Trung Đông. Đây là đợt không kích đầu tiên của Mỹ sau khoảng 5 ngày tạm dừng chiến dịch oanh kích, vốn được cho nhằm tạo cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao.

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Trực thăng quân sự và binh lính Mỹ trên một tàu sân bay đang hoạt động tại biển Arab. (Ảnh: Reuters)

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 20h ngày 29/7 (giờ miền Đông nước Mỹ), đồng thời khẳng định đây là phản ứng trước các vụ tấn công bất thành bằng tên lửa của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông một ngày trước đó.

Iran tiếp tục tuyên bố không mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ còn đe dọa: Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 30/7 tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không được mở lại, chừng nào Mỹ còn đe dọa và gây hấn với Iran. Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh hàng trăm tàu hàng cùng hàng nghìn thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt bên trong vịnh Ba Tư vì xung đột leo thang.

Tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nêu rõ eo Hormuz sẽ không thể được mở lại, nếu chính quyền Mỹ còn theo đuổi chính sách gây hấn và đe dọa, đồng thời can thiệp vào hoạt động điều hành hàng hải trong khu vực. IRGC khẳng định việc tiếp tục đe dọa và can thiệp sẽ chỉ càng khiến tình hình trở nên khó khăn và phức tạp hơn.

CENTCOM hỗ trợ sơ tán 1.000 tàu hàng ra khỏi eo biển Hormuz: Lực lượng Mỹ tại khu vực đêm 29/7 thông báo, đã hỗ trợ sơ tán thành công khoảng 1.000 tàu hàng các loại ra khỏi eo biển Hormuz trong 3 tháng qua. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ - đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) khẳng định, cùng với 1.000 tàu hàng, khoảng 500 triệu thùng dâu thô đã được hỗ trợ đi qua eo biển Hormuz kể từ tháng 5.

CENTCOM nhấn mạnh, eo biển Hormuz là vùng biển quốc tế. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) không có quyền chỉ định lối đi cho các tàu qua đây để thu phí lưu thông. Tuy nhiên, thông báo của CENTCOM không cho biết còn bao nhiêu tàu hàng và thủy thủ, vẫn đang bị mắc kẹt tại eo Hormuz do biện pháp phong tỏa của Iran.

Mỹ nã tên lửa quy mô lớn vào Iran để trả đũa, lệnh ngừng bắn tan vỡ từ 2 phía: Quân đội Mỹ cho biết họ đang tiến hành tập kích các mục tiêu của Iran để đáp trả vụ tấn công của Tehran nhằm vào lực lượng Mỹ một ngày trước đó.

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Hậu quả một vụ không kích của quân đội Mỹ. Ảnh minh họa: Al-Masirah TV.

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đợt tập kích này bắt đầu vào tối 29/7 và là “một phản ứng mạnh mẽ đối với nỗ lực tấn công của Iran” một ngày trước đó. Thông báo được đăng tải trên mạng xã hội. Đây là một bước leo thang mới sau một thời kỳ yên tĩnh, khi Mỹ cho biết họ đã đánh chặn các cuộc tập kích từ Iran một ngày trước đó và tiến hành các cuộc tấn công riêng biệt cùng với Saudi Arabia nhằm vào các nhóm dân quân được Tehran hậu thuẫn ở nước láng giềng Iraq.

4 lính Vệ binh cách mạng Iran tử vong khi Mỹ và Saudi Arabia tập kích Iraq: Một quan chức Iran vừa cho biết bốn thành viên Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tử vong trong các cuộc không kích của Mỹ và Saudi Arabia vào Iraq hôm 29/7.

Hasan Ghamari, phó thống đốc tỉnh Markazi (Iran) phụ trách các vấn đề chính trị, an ninh và xã hội, nói với hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) rằng bốn người này đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho các nghi lễ hành hương Arbaeen khi họ thiệt mạng ở tỉnh Diyala, miền đông Iraq.

Ông Trump tuyên bố đã đến lúc Mỹ đánh trả Iran thật mạnh: Tổng thống Donald Trump vừa cho hay, Mỹ sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran sau vụ tấn công mới nhất của Iran nhằm vào binh sĩ Mỹ tại Jordan.

Tổng thống Mỹ nói về Iran với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 29/7: “Họ đã xin lỗi rồi, nhưng, các bạn biết đấy, chúng ta phải giáng cho họ một đòn nữa. Đến lượt chúng ta rồi, và chúng ta sẽ xem liệu có đạt được thỏa thuận nào đó hay không. Nhưng chúng ta sẽ giáng đòn rất mạnh vào họ. Họ biết điều đó sắp xảy ra”. “Họ đang yêu cầu chúng ta đừng làm điều đó,” ông Trump nói về sự trả đũa của Mỹ. “Nhưng dù sao họ cũng đã tấn công, nên giờ đến lượt chúng ta”.

Israel cáo buộc Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn: Quân đội Israel hôm 29/7 cáo buộc Hezbollah vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon, cho biết lực lượng này đã bắn 1 máy bay không người lái vào một phương tiện quân sự của Israel ở miền Nam Lebanon.

Quân đội Israel cho biết, vụ việc xảy ra tại “vùng an ninh”, nơi lực lượng Israel đang đóng quân, trải dài khoảng 10 km bên trong miền Nam Lebanon dọc theo biên giới với Israel. Theo quân đội Israel, Hezbollah đã phóng 1 máy bay không người lái mang chất nổ về phía 1 phương tiện công binh, tại khu vực Ali Al-Taher nhưng không gây ra thương vong.

Nga không kích dữ dội Kiev, Ba Lan điều động máy bay chiến đấu: Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine trong sáng sớm 30/7 đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng. Diễn biến này buộc Ba Lan, láng giềng của Ukraine, phải điều động máy bay chiến đấu để phòng ngừa.

Các nhân chứng cho biết đã có nhiều tiếng nổ ở Kiev trong sáng 30/7. Một vài địa điểm không có dân cư sinh sống bốc cháy. Hầu hết các vùng của Ukraine đã ban hành cảnh báo không kích. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trước đó đã cảnh báo rằng Nga có thể sẽ tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn.

Trung Quốc cảnh báo đáp trả việc Mỹ siết kiểm soát robot nhập khẩu: Trung Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ tiếp tục siết kiểm soát đối với các sản phẩm công nghệ, trong đó có robot và bộ biến tần, cho rằng các động thái này gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngày 30/7, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các biện pháp của phía Mỹ “mang danh nghĩa không phân biệt đối xử nhưng thực chất là phân biệt và chèn ép doanh nghiệp, sản phẩm Trung Quốc”. Cơ quan này cáo buộc Mỹ phớt lờ các trao đổi trước đó, liên tục gia tăng và nâng cấp các biện pháp hạn chế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ kinh tế - thương mại song phương cũng như sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

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Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ. Ảnh: AP

Quân đội Mỹ ký hợp đồng kỷ lục để sản xuất tên lửa Patriot PAC-3 MSE: Bộ Quốc phòng Mỹ và tập đoàn Lockheed Martin ngày 29/7 thông báo đã đồng thuận sửa đổi hợp đồng nâng trị giá tối đa lên 58,62 tỷ USD để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3. Đây được xem là một trong những hợp đồng mua sắm vũ khí lớn nhất của Mỹ trong nhiều năm gần đây.

Hợp đồng có thời hạn đến năm 2032, nằm trong kế hoạch mua sắm dài hạn của Lầu Năm Góc nhằm mở rộng năng lực sản xuất và bổ sung kho dự trữ tên lửa phòng không. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, giá trị hợp đồng sẽ được giải ngân theo từng đợt đặt hàng trong những năm tới, thay vì chi trả toàn bộ ngay lập tức.

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Nóng thế giới 30/7: Iran nã tên lửa vào căn cứ Mỹ, Iraq tập kích Saudi Arabia

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 30/7/2026): Trung Đông có những diễn biến phức tạp mới liên quan Iran, Mỹ, Saudi Arabia và Iraq; Iran bác bỏ đề xuất về Hormuz; Mỹ - Ukraine thảo luận sản xuất tên lửa Patriot; Nhật Bản ứng phó động đất…

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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