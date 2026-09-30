Israel điều chiến đấu cơ do nghi máy bay FlyDubai bị không tặc

Một quan chức Israel cho biết đã xảy ra ẩu đả giữa hai phi công, trong đó một người được cho là mang theo dao. Một quan chức khu vực khác được thông báo về vụ việc cũng xác nhận đã xảy ra xô xát trong buồng lái và dường như liên quan đến các phi công.

“Phi hành đoàn đã được thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra”, quan chức khu vực cho biết, song không nói rõ liệu có ai bị tạm giữ hay không. Theo quan chức này, nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả hiện chưa được xác định.

Máy bay Israel hạ cánh khẩn cấp. Ảnh minh họa: Reuters

Một quan chức khác xác nhận Israel đã điều máy bay chiến đấu lên không trung do lo ngại máy bay bị không tặc. Ba quan chức đề nghị giấu tên vì vụ việc vẫn đang được điều tra.

Một số hành khách nói với Kênh 12 của Israel qua điện thoại rằng họ cũng nghe thấy tiếng la hét từ khu vực phía trước máy bay, nơi những hành khách này cho biết đã nghe thấy tiếng cãi vã giữa các phi công. Máy bay sau đó chúi xuống khá mạnh trước khi hạ cánh tại Saudi Arabia.

Sân bay Tabuk cho biết một máy bay của FlyDubai của UAE đến Israel đã phát tín hiệu khẩn cấp lúc 8h44 (giờ địa phương) trước khi hạ cánh an toàn lúc 9h45 ngày 30/9.

Trong những ngày gần đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo về những mối đe dọa an ninh chưa được nêu cụ thể và có dấu hiệu gia tăng. Israel đang chuẩn bị kỷ niệm một năm ngày xảy ra vụ tấn công nhằm vào miền Nam nước này ngày 7/10/2023, đồng thời chỉ còn vài tuần nữa sẽ diễn ra một cuộc bầu cử. Trong 3 năm qua, Israel cũng bị cuốn vào nhiều cuộc xung đột.

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết tình hình đã được kiểm soát và Israel đang nỗ lực đưa các hành khách trở về nước.