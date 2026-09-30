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Rộ tin hệ thống của Lầu Năm Góc bị xâm nhập, hơn 3 triệu người lộ dữ liệu

Thứ Tư, 08:37, 30/09/2026
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VOV.VN - Một hệ thống quản lý nhân sự của Lầu Năm Góc được cho là đã bị xâm nhập, làm lộ dữ liệu nhạy cảm của hơn 3 triệu người, trong đó có quân nhân Mỹ và thân nhân, truyền thông Mỹ dẫn nguồn quan chức quốc phòng.

Các quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết vụ việc ảnh hưởng đến khoảng 2,76 triệu người còn sống và khoảng 294.000 người đã qua đời. Dữ liệu bị lộ được cho là bao gồm số An sinh xã hội cùng nhiều thông tin cá nhân khác, bên cạnh dữ liệu liên quan đến vị trí công tác và chuyên ngành nghề nghiệp trong quân đội.

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Lầu Năm Góc - trụ sở quân đội Mỹ. Reuters

Vụ việc được cho là xảy ra trong bối cảnh một trang web tuyển dụng của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đang đối mặt với cáo buộc bị tấn công mạng. Theo CNN và ABC News, một số lượng nhỏ người dùng trái phép đã truy cập hệ thống của Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng (DMDC) trong khoảng thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026.

DMDC hiện lưu trữ hơn 60 triệu hồ sơ, bao gồm thông tin về quân nhân tại ngũ, lực lượng dự bị, nhân viên dân sự, nhà thầu, quân nhân đã nghỉ hưu, cựu quân nhân và thân nhân của các quân nhân.

Military Times lần đầu tiên đưa tin về vụ việc vào tuần trước, dựa trên một thông báo nội bộ về sự cố mà một người bị ảnh hưởng nhận được. Tờ báo cho biết 2 quan chức quốc phòng giấu tên đã xác nhận tính xác thực của thông báo.

Theo nội dung thông báo, DMDC cho biết một “lỗ hổng bảo mật” trong hệ thống chia sẻ tệp đã cho phép người dùng tiếp cận trái phép thông tin cá nhân chưa được mã hóa.

Hệ thống được cho là đã được khắc phục “ngay lập tức” sau khi phát hiện lỗ hổng, dù hoạt động truy cập trái phép được cho là đã bắt đầu gần 9 tháng trước đó. Những người bị ảnh hưởng được đề nghị sử dụng miễn phí dịch vụ theo dõi tín dụng trong thời hạn một năm.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đến nay vẫn chưa chính thức xác nhận vụ việc. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng chưa bình luận về danh tính của những kẻ đứng sau vụ xâm nhập hoặc việc họ đã làm gì với số dữ liệu được truy cập.

FBI cũng đối mặt với cáo buộc bị tấn công

Trong khi đó, FBI đang xử lý một vụ việc riêng liên quan đến cáo buộc trang web tuyển dụng của cơ quan này bị xâm nhập. Tuần trước, nhóm tin tặc ShinyHunters tuyên bố đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của gần như toàn bộ đặc vụ FBI, vợ hoặc chồng của họ và những người nộp đơn xin việc.

Nhóm này cho biết cuộc tấn công “không nhằm mục đích tài chính”. Thay vì yêu cầu tiền chuộc, ShinyHunters yêu cầu FBI gỡ bỏ một khuyến cáo an ninh mạng được cơ quan này công bố hồi tháng 5. Nhóm tin tặc cho rằng khuyến cáo trên chứa những cáo buộc sai sự thật về họ.

FBI cho biết đang tiến hành điều tra và đã thông báo cho các nhân viên, nhưng chưa xác định được vụ xâm nhập xảy ra ở đâu cũng như chưa xác nhận quy mô dữ liệu bị đánh cắp.

Giang Bùi/VOV.VN
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