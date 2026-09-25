Nóng thế giới hôm nay 25/9: Nga sẵn sàng đàm phán nhưng không ngừng chiến sự

Chủ tịch Tập Cận Bình nói Trung Quốc và Hoa Kỳ nên là đối tác. Trong bài phát biểu bằng văn bản khi đến Mỹ ngày 23/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc và Hoa Kỳ đều là những quốc gia vĩ đại. Hai nước nên là đối tác, không phải đối thủ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 23/9 đã đến Mỹ trong chuyến thăm cấp Nhà nước sau 11 năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón ngày 23/9 (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh nhân dân Trung - Mỹ có truyền thống giao lưu hữu nghị lâu đời và lợi ích đan xen sâu sắc, "hai nước nên là đối tác thay vì đối thủ". Ông cho rằng, việc hiện thực hóa sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa và mục tiêu đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại có thể "song hành và bổ trợ lẫn nhau".

Ông Tập Cận Bình khẳng định, dù thế giới phát triển và thời cuộc thay đổi, song logic lịch sử về sự chung sống hòa bình giữa Trung Quốc và Mỹ là không thay đổi. Ông "mong đợi được thảo luận sâu rộng với Tổng thống Trump về các vấn đề lớn liên quan đến quan hệ song phương và tình hình thế giới", nhằm không ngừng làm phong phú thêm nội hàm của mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng, mở rộng không gian hợp tác giao lưu trên các lĩnh vực giữa hai nước.

Triều Tiên chỉ trích Tuyên bố chung Nhật - Hàn - Mỹ. Triều Tiên tiếp tục có thái độ cứng rắn đối với các động thái của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời kiên định lập trường trở thành quốc gia sở hữu hạt nhân.

Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui. Ảnh: Jiji Press

Liên quan đến Tuyên bố chung do các Ngoại trưởng Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đưa ra gần đây, trong đó tái khẳng định cam kết đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán, ngày 24/9, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui đã công bố một bài viết với tiêu đề "Ý chí sở hữu vũ khí hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là vĩnh cửu".

Bài viết do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên đăng tải nêu rõ: "Triều Tiên một lần nữa khẳng định rõ ràng ý chí quyết tâm sở hữu vũ khí hạt nhân của đất nước là không thể đảo ngược trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào, và điều này sẽ không bao giờ thay đổi, kể cả sau 100 hay 1.000 năm nữa". Bà Choe chỉ trích Tuyên bố chung Nhật - Hàn - Mỹ là "thể hiện rõ bản chất đối đầu lỗi thời của ba nước, vốn vẫn thù địch với Triều Tiên, thông qua mục tiêu phi hạt nhân hóa phi thực tế".

Tuyên bố của Ngoại trưởng Triều Tiên được xem như một sự khẳng định lại việc chủ đề "phi hạt nhân hóa" sẽ không phải là một nội dung trong chương trình nghị sự của đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng, kể cả trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang rất mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên. Nó cũng được nhìn nhận như một cách thức nhằm nâng cao tiêu chuẩn cho đối thoại Mỹ - Triều và giành lợi thế nếu các cuộc đàm phán tiến triển.

Triều Tiên thông báo thử nghiệm tên lửa đa nòng cỡ 240 mm phiên bản nâng cấp. Triều Tiên ngày 24/9 cho biết đã thử nghiệm hệ thống tên lửa đa nòng có thể phóng theo loạt cỡ nòng 240mm phiên bản nâng cấp, sử dụng "hệ thống dẫn đường chính xác tự động".

Cuộc thử nghiệm tên lửa ngày 22/9. Ảnh: KCNA

Cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 22/9 dưới sự chỉ đạo của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế thứ 2 của Triều Tiên Ko Pyong Hyon và có sự giám sát của một số quan chức quân sự, trong đó có nguyên soái Pak Jong Chon. Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), "hệ thống dẫn đường chính xác tự động" đã được sử dụng cho hệ thống tên lửa có điều khiển cỡ nòng 240 mm phiên bản nâng cấp này. Các tên lửa được nâng cấp có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa 100 km ở chế độ bay theo quỹ đạo và các mục tiêu cách xa 115 km ở chế độ bay lượn kết hợp.

KCNA cho biết, cuộc thử nghiệm đã chứng minh độ chính xác và ưu thế vượt trội của tên lửa, trong khi các quan chức quân sự nước này cho rằng "việc phát triển các tên lửa có điều khiển với tầm bắn mở rộng đảm bảo sự thay đổi mạnh mẽ về khả năng sẵn sàng hỏa lực dọc biên giới phía Nam".

Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình nhưng không ngừng chiến sự. Trong bài phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Ukraine tại New York, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh sẵn sàng đàm phán để thiết lập hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine nhưng sẽ không ngừng chiến dịch quân sự trong thời gian đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 23/9 (Ảnh: Reuters)

Lý do phía Nga đưa ra là việc tạm dừng chiến dịch quân sự có thể tạo thêm thời gian để Ukraine bổ sung nguồn lực quân sự.

Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh vấn đề Ukraine tiếp tục là một trong những nội dung trọng tâm tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong khi các bên vẫn tìm kiếm những cơ chế ngoại giao nhằm hướng tới giải pháp cho cuộc xung đột.

Mỹ nói Nga và Ukraine đều quan tâm đến 1 lệnh ngừng bắn giới hạn. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 23/9 cho biết cả Nga và Ukraine cùng quan tâm lệnh ngừng bắn giới hạn về năng lượng, ngũ cốc và Biển Đen để mở thêm hướng đi mới cho đàm phán hòa bình giữa hai nước.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters)

Trong lúc một lệnh ngừng bắn toàn diện giữa Nga và Ukraine vẫn chưa thành hiện thực, những đề xuất ngừng giao tranh trên từng lĩnh vực cụ thể đang được nhắc đến nhiều hơn. Đây được xem là một hướng tiếp cận từng bước, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt toàn bộ xung đột vẫn còn nhiều trở ngại. Phát biểu với báo giới tại New York, Ngoại trưởng Rubio cho biết vấn đề ngừng bắn có giới hạn đã xuất hiện trong nhiều cuộc trao đổi gần đây của Mỹ với cả Nga và Ukraine. Theo ông, một thỏa thuận như vậy sẽ không thể chấm dứt cuộc chiến, nhưng có thể giảm bớt những tác động của xung đột và tạo nền tảng cho một thỏa thuận rộng hơn.

Theo ông Rubio, đây chính là nghịch lý của một thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng: cả hai bên đều coi lĩnh vực này là mục tiêu chiến lược. Ukraine sử dụng các cuộc tấn công nhằm vào ngành dầu khí để gây sức ép kinh tế với Nga, còn Nga nhắm vào lưới điện của Ukraine để gây sức ép lên hoạt động kinh tế. Vì vậy, việc thống nhất thế nào là một "lệnh ngừng bắn năng lượng" và cơ chế giám sát ra sao sẽ không đơn giản.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn Nga và Ukraine chấm dứt tấn công tàu ở Biển Đen. Văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24/9 thông báo, Tổng thống Tayyip Erdogan đã nói với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky rằng các cuộc tấn công của Nga và Ukraine nhắm vào tàu thương mại ở Biển Đen là điều khó hiểu và cần có các biện pháp để chấm dứt tình trạng này.

Là thành viên NATO và duy trì quan hệ tốt đẹp với cả Nga lẫn Ukraine kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine năm 2022, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần kêu gọi các bên tham chiến chấm dứt các cuộc tấn công ở Biển Đen.

Ankara cho biết họ đã gửi đề xuất tới Ukraine và Nga nhằm chấm dứt các cuộc tấn công - một số trong đó nhắm vào tàu thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ và gây thương vong cho công dân nước này - và hiện đang chờ phản hồi từ các bên. Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định cần tìm ra giải pháp để việc vận chuyển ngũ cốc từ khu vực này có thể diễn ra an toàn.

Pakistan không kích 10 cứ điểm ở Afghanistan sau các vụ UAV xâm nhập. Pakistan hôm 24/9 cho biết đã tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay và thiết bị bay không người lái nhằm vào 10 cứ điểm tại Afghanistan mà Islamabad cho là các cơ sở cất giữ và phóng máy bay không người lái vào lãnh thổ Pakistan trước đó. Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết các cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào những mục tiêu quân sự mà Pakistan xác định có liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào nước này từ Afghanistan. Ông nhấn mạnh cuộc tấn công đáp trả chỉ giới hạn trong phạm vi các mục tiêu quân sự.

Động thái của Pakistan diễn ra một ngày sau khi hệ thống phòng không nước này phát hiện và bắn hạ 8 máy bay không người lái được cho là xuất phát từ Afghanistan. Các diễn biến mới nhất tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa Pakistan và chính quyền Taliban tại Afghanistan. Trước đó, ngày 21/9, Pakistan cũng tiến hành các cuộc không kích tại hai tỉnh Kunar và Paktika của Afghanistan, tuyên bố tiêu diệt 28 tay súng và phá hủy các cơ sở huấn luyện. Phía Afghanistan cho biết các cuộc không kích khiến ít nhất 3 dân thường nước này thiệt mạng và thông tin này sau đó được Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Afghanistan xác nhận. Taliban đã lên tiếng phản đối các cuộc không kích của Pakistan và cáo buộc Islamabad tấn công lãnh thổ Afghanistan.

Tòa án Thái Lan giữ nguyên lệnh buộc cựu Thủ tướng Yingluck bồi thường. Tòa án Hành chính Tối cao Thái Lan mới đây đã bác kháng cáo của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, giữ nguyên lệnh buộc bà phải bồi thường 10 tỷ baht (tương đương gần 300 triệu USD) liên quan những thiệt hại trong chương trình trợ giá lúa gạo triển khai hơn một thập kỷ trước.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Ảnh: Reuters)

Theo phán quyết của Tòa án Hành chính Tối cao Thái Lan ngày 23/9, các tài liệu được phía cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra nộp bổ sung và viện dẫn không được xem là chứng cứ mới có khả năng làm thay đổi đáng kể những nội dung đã được xác định trong vụ án. Tòa án cũng bác bỏ lập luận cho rằng quá trình xét xử trước đó có sai sót hoặc vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng.

Trước đó, Tòa án Hành chính Tối cao xác định trên cương vị Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Chính sách Lúa gạo Quốc gia, bà Yingluck Shinawatra đã thiếu trách nhiệm trong giám sát và không kịp thời ngăn chặn các sai phạm trong những hợp đồng mua bán gạo theo hình thức chính phủ với chính phủ (thuộc chương trình trợ giá lúa gạo), gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo đó, bà bị buộc phải bồi thường 50% khoản tổn thất hơn 20 tỷ baht, tương đương khoảng 10 tỷ baht.

Anh thành lập Phi đội Tác chiến không gian số 3 để bảo vệ vệ tinh. Ngày 23/9, Bộ Quốc phòng Anh thông báo thành lập Phi đội Tác chiến Không gian số 3 thuộc Không quân Hoàng gia, với nhiệm vụ chuyên ứng phó với các mối đe dọa nhằm vào vệ tinh. Đơn vị mới sẽ phối hợp với hai phi đội hiện có, vốn phụ trách theo dõi hoạt động trong không gian và cảnh báo nguy cơ.

Phi đội số 3 sẽ bổ sung khả năng ứng phó trực tiếp (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Phi đội Tác chiến Không gian số 3 sẽ quy tụ các chuyên gia tinh nhuệ từ nhiều quân binh chủng, nhận nhiệm vụ bảo vệ vệ tinh và ứng phó với mọi hoạt động thù địch đe dọa đến lợi ích của nước này ngoài không gian. Trước đó, Anh đã vận hành Phi đội số 1 chuyên về tác chiến và Phi đội số 2 chuyên phát hiện và cảnh báo các mối đe dọa. Phi đội số 3 sẽ bổ sung khả năng ứng phó trực tiếp. Đơn vị này được trang bị các giải pháp tác chiến điện tử và công nghệ tiên tiến để làm gián đoạn, ngăn chặn đối phương, đồng thời đảm trách cả nhiệm vụ phòng thủ lẫn tác chiến chủ động.

Lãnh đạo công nghệ cảnh báo nguy cơ do AI "có thật và đang cận kề". Lãnh đạo nhiều công ty công nghệ cảnh báo rằng AI ngày càng mạnh có thể gây rủi ro an ninh nghiêm trọng nếu thiếu cơ chế quản lý phù hợp.

Clement Delangue, đồng sáng lập kiêm CEO của Hugging Face, và Dario Amodei, đồng sáng lập của Anthropic phát biểu trực tuyến trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc qua ngày 23/9 (Ảnh: Reuters)

Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 23/9, lãnh đạo một số công ty trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới đã cảnh báo về những rủi ro mà AI có thể gây ra đối với nhân loại, đồng thời kêu gọi các chính phủ tăng cường hợp tác để quản lý công nghệ đang phát triển nhanh chóng này. Cuộc họp về AI do Pháp triệu tập nhân dịp Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc, diễn ra trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều cảnh báo rằng các hệ thống AI có thể sớm đạt khả năng tự cải thiện và phát triển vượt khỏi tầm kiểm soát của con người.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei cho rằng nếu không được quản lý phù hợp, "AI có thể trở thành một rủi ro đối với toàn nhân loại".

Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman cũng cho rằng cần tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý AI: "Nếu AI phục vụ các giá trị dân chủ, những quyết định quan trọng nhất không thể chỉ được đưa ra bởi các phòng thí nghiệm ở San Francisco. Những quyết định đó phải được định hình thông qua các tiến trình dân chủ và bởi những chính phủ chịu trách nhiệm trước người dân của mình".