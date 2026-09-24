Triều Tiên chỉ trích Tuyên bố chung Nhật - Hàn - Mỹ

Liên quan Tuyên bố chung do các Ngoại trưởng Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đưa ra gần đây, trong đó tái khẳng định cam kết đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán, ngày 24/9, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui đã công bố một bài viết với tiêu đề "Ý chí sở hữu vũ khí hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là vĩnh cửu".

Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui. Ảnh: Jiji Press

Bài viết do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên đăng tải nêu rõ: "Triều Tiên một lần nữa khẳng định rõ ràng ý chí quyết tâm sở hữu vũ khí hạt nhân của đất nước là không thể đảo ngược trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào, và điều này sẽ không bao giờ thay đổi, kể cả sau 100 hay 1.000 năm nữa". Bà Choe chỉ trích Tuyên bố chung Nhật - Hàn - Mỹ là "thể hiện rõ bản chất đối đầu lỗi thời của ba nước, vốn vẫn thù địch với Triều Tiên, thông qua mục tiêu phi hạt nhân hóa phi thực tế".

Tuyên bố của Ngoại trưởng Triều Tiên được xem như một sự khẳng định lại việc chủ đề "phi hạt nhân hóa" sẽ không phải là một nội dung trong chương trình nghị sự của đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng, kể cả trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang rất mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên. Nó cũng được nhìn nhận như một cách thức nhằm nâng cao tiêu chuẩn cho đối thoại Mỹ - Triều và giành lợi thế nếu các cuộc đàm phán tiến triển.

Trước đó, tại hội đàm thượng đỉnh Hàn – Mỹ vừa diễn ra hôm 22/9 tại New York, Tổng thống Donald Trump một lần nữa nhắc lại mong muốn nối lại đối thoại với Triều Tiên. Hàn – Mỹ cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ, với vai trò "Người kiến ​​tạo hòa bình" của Mỹ và "Người tạo nhịp đập" của Hàn Quốc, để tìm cách khởi động đối thoại. Đặc biệt, Tổng thống Lee Jae Myung tuyên bố với báo giới rằng "Hàn Quốc và Mỹ sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên".