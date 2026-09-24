English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triều Tiên chỉ trích Tuyên bố chung Nhật - Hàn - Mỹ

Thứ Năm, 16:40, 24/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Triều Tiên tiếp tục có thái độ cứng rắn đối với các động thái của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời kiên định lập trường trở thành quốc gia sở hữu hạt nhân.

Liên quan Tuyên bố chung do các Ngoại trưởng Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đưa ra gần đây, trong đó tái khẳng định cam kết đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán, ngày 24/9, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui đã công bố một bài viết với tiêu đề "Ý chí sở hữu vũ khí hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là vĩnh cửu".

trieu tien chi trich tuyen bo chung nhat - han - my hinh anh 1
Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui. Ảnh: Jiji Press

Bài viết do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên đăng tải nêu rõ: "Triều Tiên một lần nữa khẳng định rõ ràng ý chí quyết tâm sở hữu vũ khí hạt nhân của đất nước là không thể đảo ngược trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào, và điều này sẽ không bao giờ thay đổi, kể cả sau 100 hay 1.000 năm nữa". Bà Choe chỉ trích Tuyên bố chung Nhật - Hàn - Mỹ là "thể hiện rõ bản chất đối đầu lỗi thời của ba nước, vốn vẫn thù địch với Triều Tiên, thông qua mục tiêu phi hạt nhân hóa phi thực tế".

Tuyên bố của Ngoại trưởng Triều Tiên được xem như một sự khẳng định lại việc chủ đề "phi hạt nhân hóa" sẽ không phải là một nội dung trong chương trình nghị sự của đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng, kể cả trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang rất mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên. Nó cũng được nhìn nhận như một cách thức nhằm nâng cao tiêu chuẩn cho đối thoại Mỹ - Triều và giành lợi thế nếu các cuộc đàm phán tiến triển.

Trước đó, tại hội đàm thượng đỉnh Hàn – Mỹ vừa diễn ra hôm 22/9 tại New York, Tổng thống Donald Trump một lần nữa nhắc lại mong muốn nối lại đối thoại với Triều Tiên. Hàn – Mỹ cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ, với vai trò "Người kiến ​​tạo hòa bình" của Mỹ và "Người tạo nhịp đập" của Hàn Quốc, để tìm cách khởi động đối thoại. Đặc biệt, Tổng thống Lee Jae Myung tuyên bố với báo giới rằng "Hàn Quốc và Mỹ sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên".

tong-thong-han-quoc-lee-jae-myung-de-xuat-noi-long-trung-phat-trieu-tien.-reuters.jpg

Hàn Quốc đề xuất nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề nghị Mỹ xem xét nới lỏng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên để đổi lấy việc Bình Nhưỡng nhất trí đóng băng chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, theo New York Times.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Triều Tiên thông báo thử nghiệm tên lửa đa nòng cỡ 240 mm phiên bản nâng cấp
Triều Tiên thông báo thử nghiệm tên lửa đa nòng cỡ 240 mm phiên bản nâng cấp

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay (24/9) cho biết đã thử nghiệm hệ thống tên lửa đa nòng có thể phóng theo loạt cỡ nòng 240mm phiên bản nâng cấp, sử dụng “hệ thống dẫn đường chính xác tự động”.

Triều Tiên thông báo thử nghiệm tên lửa đa nòng cỡ 240 mm phiên bản nâng cấp

Triều Tiên thông báo thử nghiệm tên lửa đa nòng cỡ 240 mm phiên bản nâng cấp

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay (24/9) cho biết đã thử nghiệm hệ thống tên lửa đa nòng có thể phóng theo loạt cỡ nòng 240mm phiên bản nâng cấp, sử dụng “hệ thống dẫn đường chính xác tự động”.

Mỹ - Hàn tái khẳng định hợp tác về bán đảo Triều Tiên
Mỹ - Hàn tái khẳng định hợp tác về bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 22/9 đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hai bên tái khẳng định hợp tác về nhiều vấn đề song phương và tình hình bán đảo Triều Tiên.

Mỹ - Hàn tái khẳng định hợp tác về bán đảo Triều Tiên

Mỹ - Hàn tái khẳng định hợp tác về bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 22/9 đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hai bên tái khẳng định hợp tác về nhiều vấn đề song phương và tình hình bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên thử tên lửa siêu vượt âm mới, gia tăng sức ép lên phòng thủ
Triều Tiên thử tên lửa siêu vượt âm mới, gia tăng sức ép lên phòng thủ

VOV.VN - Triều Tiên vừa tuyên bố thử nghiệm thành công một hệ thống tên lửa mới tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm, đánh dấu bước phát triển mới trong chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng. Đáng chú ý, phương tiện lướt siêu vượt âm được tích hợp trên tên lửa đạn đạo tầm ngắn, có thể tạo thêm thách thức cho các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Triều Tiên thử tên lửa siêu vượt âm mới, gia tăng sức ép lên phòng thủ

Triều Tiên thử tên lửa siêu vượt âm mới, gia tăng sức ép lên phòng thủ

VOV.VN - Triều Tiên vừa tuyên bố thử nghiệm thành công một hệ thống tên lửa mới tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm, đánh dấu bước phát triển mới trong chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng. Đáng chú ý, phương tiện lướt siêu vượt âm được tích hợp trên tên lửa đạn đạo tầm ngắn, có thể tạo thêm thách thức cho các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Nóng thế giới hôm nay 23/9: Triều Tiên hé lộ bước tiến vũ khí mới
Nóng thế giới hôm nay 23/9: Triều Tiên hé lộ bước tiến vũ khí mới

VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Triều Tiên hé lộ bước tiến vũ khí mới; Ông Zelensky để ngỏ khả năng đàm phán trực tiếp với ông Putin; Mỹ tính mở thêm hai căn cứ quân sự tại Greenland...

Nóng thế giới hôm nay 23/9: Triều Tiên hé lộ bước tiến vũ khí mới

Nóng thế giới hôm nay 23/9: Triều Tiên hé lộ bước tiến vũ khí mới

VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Triều Tiên hé lộ bước tiến vũ khí mới; Ông Zelensky để ngỏ khả năng đàm phán trực tiếp với ông Putin; Mỹ tính mở thêm hai căn cứ quân sự tại Greenland...

Ông Lee Jae Myung: “Hàn Quốc, Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vô điều kiện”
Ông Lee Jae Myung: “Hàn Quốc, Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vô điều kiện”

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, hiện đang có mặt tại New York để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc, tuyên bố “cả Hàn Quốc và Mỹ đều sẵn sàng tham gia đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên”, và đề xuất nới lỏng các lệnh trừng phạt nếu Bình Nhưỡng ngừng phát triển hạt nhân.

Ông Lee Jae Myung: “Hàn Quốc, Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vô điều kiện”

Ông Lee Jae Myung: “Hàn Quốc, Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vô điều kiện”

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, hiện đang có mặt tại New York để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc, tuyên bố “cả Hàn Quốc và Mỹ đều sẵn sàng tham gia đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên”, và đề xuất nới lỏng các lệnh trừng phạt nếu Bình Nhưỡng ngừng phát triển hạt nhân.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ