Nóng thế giới hôm nay 27/8: Mỹ tuyên bố phá hủy tàu đặt thủy lôi ở eo biển Hormuz

Mỹ tuyên bố tiêu diệt tàu đặt thủy lôi ở eo biển Hormuz.

Hôm 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định rằng toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ, đồng thời đe dọa sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu thuyền nào có ý định đặt thêm thủy lôi tại đây.

“Tôi vừa được hải quân Mỹ thông báo rằng tất cả thủy lôi tại vùng biển quốc tế thuộc eo biển Hormuz đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ. Iran đã được cảnh báo rằng bất kỳ tàu thuyền nào đặt thêm thủy lôi mới sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức và có hệ thống”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

CNN dẫn lời ông Trump tuyên bố thêm: “Thông qua Lực lượng Vũ trụ, chúng tôi đang giám sát từng cm của eo biển này, cũng như khu vực núi Pickaxe và ba cơ sở hạt nhân khác đã bị phá hủy trước đó. Chính sách “không khoan nhượng” đối với hành vi đặt thủy lôi đang được thực thi nghiêm ngặt”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần khẳng định hải quân Mỹ đã rà phá thủy lôi tại tuyến đường thủy có tầm quan trọng chiến lược này nhằm thể hiện tiến triển trong bối cảnh căng thẳng với Iran. Ông cũng khẳng định rằng Mỹ đang kiểm soát eo biển này.

Các loại thủy lôi chết người của Iran được rải khắp eo biển Hormuz. Ảnh: The Telegraph

Mỹ tiết lộ hướng lựa chọn chính trong vấn đề Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Truyền thông Mỹ dẫn lời Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định: “Mỹ không có kế hoạch nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn”, song “không loại trừ khả năng tiến hành các cuộc không kích nếu Iran tấn công trước”.

Thay vào đó, giới chức Mỹ nói rằng Washington sẽ tập trung gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran thông qua các biện pháp trừng phạt và phong tỏa hải quân, đồng thời ngày càng đưa nhiều dầu mỏ ra khỏi eo biển Hormuz.

Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz. Truyền thông Iran hôm 25/8 khẳng định nước này tiếp tục nhắc lại điều kiện tiên quyết phải có để mở lại eo biển Hormuz. Theo đó, Mỹ phải khôi phục thỏa thuận tạm thời về kết thúc chiến tranh với Iran, bao gồm cam kết đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại lưu thông qua vùng biển chiến lược này.

Cụ thể, các nguồn tin Iran cho biết, giới chức nước này đã gửi thông điệp liên quan tới Mỹ, thông qua nhà trung gian Pakistan với đại diện là Thống tướng Asim Munir, Tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan. Thông điệp của Iran nhấn mạnh eo Hormuz chỉ có thể được mở lại, sau khi Mỹ khôi phục hiệu lực của Bản ghi nhớ Islamabad ký hồi tháng 6, trong đó có điều khoản về đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này. Tuy nhiên, thông tin chưa được phía Pakistan xác nhận.

'Trừng phạt thứ cấp': Đòn bẩy mới của Mỹ nhằm gia tăng sức ép lên Iran. Mỹ đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Iran, đồng thời cảnh báo các quốc gia giao thương với Tehran, trong nỗ lực bóp nghẹt nền kinh tế Iran khi cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng vẫn chưa có lối thoát.

Theo truyền thông Qatar, ít nhất 60 thực thể tại Trung Đông, châu Á và châu Âu đã trở thành mục tiêu trong đợt trừng phạt mới. Đây là một phần trong chiến dịch gây sức ép kinh tế có nguy cơ tiếp tục làm gián đoạn thị trường năng lượng và tác động đến kinh tế toàn cầu.

Cuộc xung đột Mỹ - Israel bắt đầu ngày 28/2 đã khiến giá dầu tăng mạnh, đồng thời làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu do việc phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải trước đây vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt của thế giới.

Các cơ sở tình báo Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD vì bị Iran tấn công. Hãng tin NBC News ngày 25/8 dẫn 4 nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại nhiều tòa nhà và thiết bị được CIA và những cơ quan tình báo khác của Mỹ sử dụng. Theo các nguồn tin, mức độ tàn phá lần này vượt xa mọi thiệt hại mà các hoạt động tình báo Mỹ tại khu vực từng hứng chịu trước đây.

Theo các nguồn tin, những cuộc tấn công của Iran nhằm vào mạng lưới cơ sở và hệ thống thu thập thông tin tình báo do các cơ quan tình báo Mỹ vận hành tại các quốc gia trong khu vực. Chi phí sửa chữa hoặc thay thế những hạ tầng bị hư hại được dự báo lên tới hàng tỷ USD, đánh dấu tổn thất nghiêm trọng nhất trong lịch sử các cơ sở tình báo Mỹ.

Nga dội hỏa lực, phá hủy loạt mục tiêu của Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Nga oanh tạc bãi phóng tên lửa hành trình của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Moscow đã sử dụng 2 tên lửa hành trình Iskander và 7 máy bay không người lái (UAV) tấn công Geran-4 Seeker để bắn phá bãi phóng tên lửa của Ukraine.

"Mục tiêu đã bị đánh trúng", Bộ Quốc phòng Nga hôm 25/8 cho biết, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công đã gây ra một đám cháy lớn và "lượng lớn nhiên liệu bị rò rỉ, bốc cháy trên diện tích khoảng 40.000m2".

Quân đội Nga đã công bố hình ảnh do UAV ghi lại cho thấy ngọn lửa lớn bao trùm địa điểm phóng của Ukraine sau cuộc tấn công. Tuy nhiên, giới chức Nga không đề cập đến địa điểm chính xác cũng như thời gian diễn ra vụ việc.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng nói Ukraine đang dần thua trước Nga. Theo UkrMedia, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 25/8 tuyên bố rằng Kiev "đang dần thua" trong cuộc xung đột và chỉ còn vài tháng để lật ngược tình thế trước Nga.

"Ukraine đang thiếu tầm nhìn tổng thể về cách giành chiến thắng, đồng thời bị kìm hãm bởi sự bảo thủ và nạn tham nhũng. Chúng ta đang dần thua cuộc một cách chậm rãi", ông Fedorov nói với truyền thông Anh.

Tuy vậy, cựu Bộ trưởng khẳng định Kiev vẫn còn cơ hội chiến thắng, nhưng phải nhanh chóng đưa ra quyết định đúng đắn trong những tháng tới.

Mỹ vẫn duy trì tập trận chung với Nhật Bản và Hàn Quốc. Hôm 26/8, thông tin với Yonhap News, Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết đang "phối hợp chặt chẽ với Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc để chuẩn bị cho việc thực hiện cuộc tập trận chung Freedom Edge" năm nay.

Phía Mỹ cũng nhấn mạnh “cuộc tập trận chung đa lĩnh vực mang tính biểu tượng này sẽ tiếp tục củng cố các giá trị chung, tăng cường khả năng tương tác và thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng để đảm bảo hòa bình và ổn định trên toàn bộ khu vực Thái Bình Dương" và cho biết thêm "chi tiết về cuộc tập trận sẽ được công bố sau".

Theo giới quan sát, điều này cho thấy cam kết thực hiện Freedom Edge theo kế hoạch từ góc độ tăng cường hợp tác an ninh Mỹ - Nhật - Hàn và ba nước đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để thực hiện Freedom Edge vào tháng 9 tới.

Hàn Quốc điều tiêm kích khi máy bay Nga vào Vùng nhận dạng phòng không. Đây là vụ việc thứ hai trong vài tuần qua, giữa lúc quan hệ 2 nước đang xấu đi do Hàn Quốc trừng phạt Nga, trong khi Nga thắt chặt quan hệ với Triều Tiên.

Hàn Quốc đã điều động máy bay chiến đấu khi phát hiện nhiều máy bay quân sự Nga tiến vào Vùng nhận dạng phòng không (KADIZ) trên vùng biển phía Đông (Biển Nhật Bản). Quân đội Hàn Quốc đã phát hiện các máy bay này từ trước khi chúng vào vùng nhận dạng và lập tức triển khai tiêm kích để chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ. Phía Hàn Quốc cũng xác nhận các máy bay Nga chưa vi phạm không phận chủ quyền.

Vùng nhận dạng phòng không không phải là không phận chủ quyền mà là vùng đệm, nơi các quốc gia yêu cầu máy bay nước ngoài phải xác định danh tính vì mục đích an ninh. Máy bay quân sự thường phải thông báo trước khi tiến vào, dù không có nghĩa vụ pháp lý bắt buộc.