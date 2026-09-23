Nóng thế giới hôm nay 23/9: Triều Tiên hé lộ bước tiến vũ khí mới

Triều Tiên hé lộ bước tiến vũ khí mới

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/9 đưa tin, Cục Tên lửa Triều Tiên đã tiến hành thành công vụ thử một loại vũ khí mới hôm 20/9, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. KCNA không nêu cụ thể loại vũ khí được thử nghiệm, nhưng cho biết cuộc thử nghiệm có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao trình độ công nghệ của các hệ thống vũ khí Triều Tiên.

Ông Kim Jong Un đánh giá vụ thử là minh chứng cho công nghệ quốc phòng “siêu hiện đại”, đồng thời cho thấy bước tiến rõ rệt trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang nước này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng công nghệ vừa được thử nghiệm có ý nghĩa đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như định hướng phát triển trong tương lai của quân đội nước này.

Triều Tiên thử thành công hệ thống phóng tên lửa đa nòng mới. Ảnh: Reuters

Ukraine nêu điều kiện dừng tập kích các nhà máy lọc dầu Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã tìm kiếm một giải pháp hòa bình ngay từ khi xung đột bắt đầu và đã đưa ra hàng chục đề xuất ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự, bảo đảm an ninh và ngăn nguy cơ xảy ra các cuộc xung đột mới trong tương lai.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Nga cần ngừng tấn công hệ thống năng lượng, cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như hoạt động xuất khẩu lương thực của Ukraine. Theo ông, nếu điều này được thực hiện, Kiev cũng sẽ có những bước đi giảm leo thang tương ứng.

Ông Zelensky để ngỏ khả năng đàm phán trực tiếp với ông Putin. Trong cuộc trả lời phỏng vấn CBC News ngày 21/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga ở cấp lãnh đạo. Theo ông, vấn đề quan trọng nhất không phải là việc cuộc gặp có diễn ra hay không, mà là kết quả cụ thể có thể đạt được.

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không, ông Zelensky cho biết đây không phải điều ông mong muốn nhưng có thể cân nhắc nếu cuộc gặp mang lại giá trị thực tế.

Ukraine trình làng UAV Zorelit v5 đánh chặn Shahed phản lực. Công ty Vluchnyk của Ukraine vừa công bố mẫu máy bay không người lái (UAV) đánh chặn mới mang tên Zorelit v5, được phát triển để đối phó các UAV tấn công sử dụng động cơ phản lực. Theo nhà sản xuất, Zorelit v5 có thể đạt tốc độ tối đa 416 km/h và đánh chặn mục tiêu ngay trên đường bay.

Zorelit v5 có tầm hoạt động tối đa khoảng 47 km cho mỗi lần sạc. Khi bay ở tốc độ hành trình 200 km/h, UAV có thể hoạt động trong khoảng 17 phút. Mẫu UAV này được thiết kế để mang tải trọng từ 300 đến 600 gram. Bộ thiết bị tiêu chuẩn của Zorelit v5 gồm cụm camera gắn trên giá ổn định, mô-đun liên lạc ELRS với nhiều tùy chọn băng tần 150, 340, 500, 620, 750, 915 MHz và 2,4 GHz, cùng một số chuẩn liên kết khác.

Nga có thể sản xuất 14.000 Dan-T, Ukraine lo đối phó đòn “bão lửa”. Các nguồn tin của Ukraine cho biết, Nga có kế hoạch sản xuất tới 2.000 hệ thống Dan-T vào cuối năm 2026 và lên tới 14.000 hệ thống trong năm 2027. Kế hoạch sản xuất này có thể tạo thêm thách thức cho hệ thống phòng không Ukraine trong bối cảnh Nga mở rộng sử dụng các loại vũ khí đường không tầm xa, tốc độ cao và có chi phí được cho là thấp hơn một số loại tên lửa.

Quy mô sản xuất tiềm năng được các nguồn tin đánh giá là yếu tố đáng chú ý. Sự kết hợp giữa tốc độ cao, tầm hoạt động xa và khả năng triển khai với số lượng lớn có thể làm gia tăng áp lực lên mạng lưới phòng không Ukraine, vốn đang phải ứng phó với UAV tấn công dòng Shahed, cùng các loại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga.

Ukraine cắt đứt tuyến hậu cần của Nga tại bán đảo Kinburn. Ảnh: Reuters

Mỹ tuyên bố chặn 110 tàu liên quan lệnh phong tỏa Iran. Lực lượng Mỹ tại khu vực tối qua cho biết trong hơn 2 tháng qua, hải quân Mỹ đã chặn và yêu cầu chuyển hướng di chuyển đối với 110 tàu hàng các loại, liên quan lệnh phong tỏa hải quân đang áp đặt với Iran.

Thông báo chính thức của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) khẳng định quân đội Mỹ vẫn đang duy trì chặt chẽ phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran. Theo đó, mọi con tàu định cập bến hay rời các cảng của Iran đều bị ngăn chặn. Tính đến ngày 21/9, CENTCOM đã yêu cầu đổi hướng di chuyển tổng cộng 110 tàu liên quan lệnh phong tỏa.

Mỹ tính mở thêm hai căn cứ quân sự tại Greenland. Theo ba nguồn tin am hiểu vấn đề, Mỹ có kế hoạch mở lại một căn cứ quân sự cũ từ thời Chiến tranh Lạnh ở miền nam Greenland và thiết lập hiện diện quân sự tại một cơ sở ở bờ biển phía đông, hiện do lực lượng tuần tra bằng xe chó kéo Sirius của Đan Mạch sử dụng.

Hai địa điểm được đề cập là Narsarsuaq và Mestersvig. Narsarsuaq từng là nơi đặt căn cứ quân sự Bluie West One của Mỹ. Sau khi Washington đóng cửa căn cứ này vào những năm 1950, dân số tại đây giảm dần và hiện chỉ còn vài chục người. Trong khi đó, Mestersvig là một tiền đồn quân sự ở phía đông Greenland, hiện được lực lượng tuần tra bằng xe chó kéo Sirius, một đơn vị đặc nhiệm của Đan Mạch, sử dụng.

Mỹ đề xuất cơ chế cảnh báo sự cố AI với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã công bố đề xuất AI nói trên sau cuộc đàm phán kéo dài một ngày với các quan chức Trung Quốc tại New York. Theo ông, hai bên đã thảo luận việc mở một kênh đối thoại mới về AI, trong đó có cơ chế cảnh báo sự cố liên quan đến công nghệ này.

Theo ông Bessent, cơ chế này giống với mọi hoạt động xuyên biên giới và việc chuyển sang tình trạng minh bạch hơn giữa hai cường quốc AI hàng đầu thế giới là điều rất quan trọng.

Đề xuất dự kiến được Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình xem xét trong cuộc gặp tại Washington ngày 24/9. AI được cho là một trong những nội dung quan trọng của hội nghị, bên cạnh thương mại và các vấn đề song phương khác.

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ hóa chất chảy vào kênh sản xuất ma túy trái phép. Theo Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), các cơ quan chức năng Trung Quốc trong quá trình công tác gần đây đã phát hiện rủi ro medetomidine và axit tartaric có thể bị tuồn vào các kênh bất hợp pháp, phục vụ hoạt động sản xuất ma túy.

Thông báo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia về kiểm soát ma túy Trung Quốc nêu rõ các hóa chất cần được lưu ý gồm medetomidine, muối hydrochloride của medetomidine, các dạng đồng phân quay phải, quay trái và các muối hydrochloride tương ứng; cùng axit tartaric dạng cấu hình D và L.

Cơ quan này cũng công bố số đăng ký hóa chất quốc tế (CAS) và mã hàng hóa hải quan liên quan nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện, kiểm soát và quản lý việc lưu thông các mặt hàng nêu trên.