Nóng thế giới hôm nay 2/8: Hé lộ những mục tiêu Mỹ có thể nhắm tới tại Iran

Hé lộ những mục tiêu Mỹ có thể nhắm tới tại Iran. Mỹ đang lên kế hoạch tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Iran sớm nhất ngay trong cuối tuần này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tìm cách buộc Tehran chấp nhận một giải pháp chấm dứt xung đột. Theo hai quan chức Mỹ am hiểu kế hoạch, phạm vi cụ thể của chiến dịch cũng như các mục tiêu mà Mỹ sẽ nhắm tới hiện vẫn chưa được xác định. Hai quan chức này cũng lưu ý rằng kế hoạch không kích vẫn có thể bị hủy bỏ.

Một trong những kịch bản được xây dựng là chiến dịch ném bom kéo dài khoảng 2 tuần nhằm vào các trận địa tên lửa của Iran. Ngoài ra, Washington cũng đã lên phương án tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Tehran. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump vẫn tỏ ra thận trọng với lựa chọn này do lo ngại Tehran có thể đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của các quốc gia vùng Vịnh, gây thêm biến động cho thị trường năng lượng toàn cầu vốn đã chịu nhiều sức ép từ cuộc xung đột.

Quân đội Mỹ cũng đã chuẩn bị cho một loạt cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran, trong đó có khu vực Pickaxe Mountain ở phía nam thủ đô Tehran, dù kế hoạch không chỉ giới hạn ở địa điểm này. Theo các quan chức Mỹ, công tác chuẩn bị đã được đẩy nhanh trong vài ngày gần đây.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance phóng một tên lửa Tomahawk khi Mỹ bắt đầu chiến dịch nhằm vào Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters

Ông Trump cảnh báo xung đột với Iran sẽ còn kéo dài. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 cảnh báo giao tranh với Iran có thể sẽ còn kéo dài, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ giành chiến thắng khi các cuộc tấn công liên tiếp đang từng bước làm suy giảm năng lực đáp trả của Tehran.

“Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng. Mỹ đang đạt được những kết quả tích cực. Chúng tôi vẫn nỗ lực hành động một cách kiềm chế trong phạm vi có thể, nhưng Iran đang chịu những tổn thất rất nặng nề”, ông Trump nói. Tổng thống Mỹ tiếp tục nhận định lực lượng hải quân, không quân và năng lực phòng không của Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng. Dù vậy, ông cũng lưu ý Tehran vẫn còn một số năng lực quân sự nhất định, dù ở mức hạn chế.

Ngoại trưởng Iran: Mỹ bội hứa khiến xung đột kéo dài. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 31/7 khẳng định Iran thiện chí trong việc kết thúc xung đột, nhưng việc Mỹ không tuân thủ đã ngăn cản việc thực hiện thỏa thuận hòa bình.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Anh Ed Miliband, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bày tỏ sự không hài lòng về quyết định của Anh khi coi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là mối đe dọa quốc gia và chỉ trích sự can thiệp của Anh vào các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Ông Araghchi chỉ ra sự gây hấn của Mỹ và Israel là nguyên nhân chính gây bất ổn khu vực và lưu ý rằng Iran đã tham gia vào các hoạt động ngoại giao thiện chí trước khi Washington vi phạm các thỏa thuận trước đó. Ông cũng nhấn mạnh quyết tâm của Iran trong việc thiết lập các cơ chế với Oman để quản lý giao thông ở eo biển Hormuz, cảnh báo các bên thứ ba không được cản trở quá trình này.

Iran tuyên bố eo biển Hormuz không thể lưu thông. Iran chiều 31/8 thông báo eo Hormuz không thể lưu thông ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là do quân đội Mỹ tiếp tục các hành vi gây hấn trong khu vực. Đây là lần thứ 2 trong tháng 7, Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz.

Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran nêu rõ việc lưu thông qua eo Hormuz ở thời điểm hiện tại là không thể, do hành vi gây hấn của quân đội Mỹ vẫn đang diễn ra. Khi nào tình hình ổn định trở lại, tất cả những đề nghị xin lưu thông, sẽ được Tehran xem xét và cấp phép trở lại một cách nhanh chóng.

Houthi chặn 8 tàu dầu của Saudi Arabia, bác tin thu phí tàu thuyền qua Biển Đỏ. Lực lượng Houthi ở Yemen vừa thông báo đã chặn 8 tàu dầu của Saudi Arabia và buộc các phương tiện này phải đổi hướng di chuyển. Thông báo được người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree công bố đêm 31/7, trong một thông điệp ngắn trên truyền hình. Quan chức Houthi cho biết, 8 còn tàu này đã bị chặn và buộc phải quay đầu khi tìm cách tiến vào eo biển Bab el-Mandab. Tuy nhiên, thời gian cũng như bối cảnh cụ thể của hoạt động ngăn chặn không được đề cập. Các nguồn độc lập tại khu vực, cũng chưa xác thực thông tin này.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan điều phối hàng hải do lực lượng Houthi điều hành ở Yemen ngày 1/8 đã phủ nhận kế hoạch thu phí đối với các tàu thương mại đi qua eo biển Bab el-Mandeb. Thông báo của lực lượng Houthi khẳng định chưa có quyết định nào được đưa ra và việc đi lại qua tuyến đường thủy chiến lược này vẫn tự do.

Ông Trump khẳng định Israel hài lòng với kế hoạch hòa bình Gaza. Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Trại David ngày 31/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel “rất hài lòng” với khuôn khổ hòa bình do Mỹ thúc đẩy nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza. Ông gọi đây là “một bước đột phá lớn” và là cột mốc quan trọng trong việc triển khai Kế hoạch hòa bình 20 điểm của mình.

Ở chiều ngược lại, một quan chức Israel khẳng định lập trường của Tel Aviv không thay đổi, đó là lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ không rút khỏi các vị trí hiện nay cho đến khi Hamas thực hiện việc giải giáp thực chất. Đến nay, Chính phủ Israel vẫn chưa chính thức xác nhận nội dung thỏa thuận, trong khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia nước này đã công khai phản đối kế hoạch và kêu gọi tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời cuộc họp Nội các tại Trại David, bang Maryland, Mỹ, ngày 31/7/2026. Ảnh: Reuters

Nga tuyên bố không kích các cơ sở sản xuất tên lửa và UAV ở Kiev. Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/8 cho biết lực lượng nước này đã tiến hành đợt không kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng tại thủ đô Kiev, nơi được cho là sản xuất linh kiện tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và thiết bị tác chiến điện tử cho quân đội Ukraine. Các mục tiêu bị tấn công gồm Nhà máy Radio Kiev (Radioizmeritel), nơi sản xuất linh kiện cho tên lửa dẫn đường Neptune-MD, Grom-2 và các UAV FP-7, FP-9, đồng thời phát triển hệ thống dẫn đường quán tính cho UAV tầm xa. Nga cũng tuyên bố đã tập kích Nhà máy lắp ráp điện tử Kiev-1 (Burevestnik), nơi chế tạo linh kiện cho UAV tầm trung, tầm xa và phát triển các hệ thống radar phục vụ quân đội Ukraine.

Phía Ukraine hiện chưa bình luận về các thông tin trên.

Ông Trump nói thỏa thuận đất hiếm cho phép Mỹ lấy tài nguyên cần thiết từ Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận đất hiếm với Ukraine cho phép Mỹ lấy bất cứ thứ gì cần thiết từ quốc gia Đông Âu. Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại rằng đây là “một thỏa thuận khá tốt”.

“Ukraine rất giàu có, đất đai rất màu mỡ về đất hiếm, và chúng tôi đã ký một hợp đồng liên quan đến đất hiếm. Chúng tôi có thể vào đó bất cứ lúc nào chúng tôi muốn lấy hầu như bất cứ thứ gì chúng tôi muốn. Đó là một thỏa thuận khá tốt”, ông Trump nói với nhà báo người Mỹ Steve Gruber trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

Vào ngày 1/5/2025, chính phủ Ukraine đã công bố một thỏa thuận tài nguyên khoáng sản được ký kết với Mỹ. Thỏa thuận này đã vấp phải sự chỉ trích từ dư luận và các nhà lập pháp, những người cho rằng nó có thể hạn chế chủ quyền kinh tế của Kiev trong khi không cung cấp bất kỳ đảm bảo an ninh nào. Tuy nhiên, Verkhovna Rada (tức Quốc hội Ukraine) đã phê chuẩn thỏa thuận vào ngày 8/5, và Vladimir Zelensky đã ký văn bản phê chuẩn thành luật sau đó 2 tuần.

Tiêm kích tàng hình F-35B của Thủy quân Lục chiến Mỹ gặp nạn. Một tiêm kích tàng hình F-35B của Thủy quân Lục chiến Mỹ đã gặp nạn tại căn cứ không quân Miramar ở bang California sáng 31/7 (giờ địa phương), khiến phi công phải kích hoạt ghế phóng thoát hiểm và gây ra một vụ cháy lớn kèm cột khói dày đặc.

Giới chức Thủy quân Lục chiến Mỹ xác nhận lực lượng cứu hộ đã được điều động ứng phó với một sự cố hàng không cấp độ A xảy ra trên đường băng. Vụ rơi tiêm kích đã gây ra một đám cháy dữ dội tại khu vực phía đông đường băng của căn cứ Miramar. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cột khói đen bốc cao cùng phần xác máy bay bị cháy rụi.

Chiếc F-35B gặp nạn thuộc biên chế Không đoàn Không quân Thủy quân Lục chiến số 3. Phi công đã kịp thời sử dụng ghế phóng và được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn.

Tiêm kích F-35B của Mỹ cháy rụi sau khi rơi. Ảnh: Reuters

Cháy rừng lan rộng ở châu Âu: Hàng trăm nghìn người sơ tán. Các vụ cháy rừng tiếp tục lan rộng trên nhiều quốc gia châu Âu trong ngày 31/7. Đội cứu hỏa ở nhiều quốc gia đang nỗ lực chiến đấu với những đám cháy dữ dội ở Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Các đội phòng vệ dân sự đã kiểm soát thành công một số vụ cháy rừng lớn, hàng trăm nghìn người dân đã sơ tán khỏi nhà cửa để tránh hỏa hoạn.

Ủy ban châu Âu đang theo dõi sát sao các hoạt động cứu hộ cứu nạn trên toàn lục địa. Hạn hán nghiêm trọng và các đợt nắng nóng gia tăng góp phần làm mở rộng phạm vi đám cháy. Chính quyền địa phương tăng cường liên lạc và triển khai thêm máy bay chữa cháy. Các tổ chức môi trường dự đoán rủi ro khí hậu sẽ tiếp diễn trong những ngày hè sắp tới. Các đội cứu hộ đang nỗ lực bảo vệ nghiêm ngặt các khu dân cư để ngăn ngừa thương vong.