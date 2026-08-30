Nóng thế giới hôm nay 30/8: Iran cảnh báo cứng rắn với Mỹ, Hormuz vẫn là tâm điểm

Iran vẫn toàn quyền kiểm soát Hormuz, khẳng định sẽ báo thù cho cố lãnh tụ. Ngày 28/8, Iran tiếp tục tuyên bố vẫn đang toàn quyền kiểm soát eo biển chiến lược Hormuz - tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Tuyên bố của IRGC cho rằng việc Mỹ cố tình loan tin eo biển Hormuz đã mở thông trở lại, là nhằm chi phối giá dầu thô trên thị trường quốc tế, đồng thời che đậy thất bại của Washington trong cuộc chiến.

Eo biển Hormuz, nơi Mỹ và Iran cùng tuyên bố quyền kiểm soát (Ảnh: Reuters)

Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định biện pháp hạn chế với eo Hormuz sẽ tiếp tục được duy trì, chừng nào Mỹ chưa từ bỏ điều mà họ gọi là hành vi gây hấn chống Iran, cũng như thực thi các cam kết liên quan.

Trong tối 28/8, thời điểm tròn 6 tháng kể từ ngày Mỹ và Israel phát động cuộc chiến Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố rằng nước này sẽ không bao giờ tha thứ hay lãng quên sự kiện Đại giáo chủ Ali Khamenei bị liên quân Mỹ - Israel hạ sát trong ngày đầu xung đột. Ông Araghchi đồng thời khẳng định Mỹ đã thất bại trong tất cả các âm mưu chống lại Iran. Washington giờ đây không còn bất kỳ lựa chọn nào khác, ngoài phải chấp nhận đàm phán với Tehran.

Bên cạnh thông điệp cứng rắn với Mỹ và Israel, Ngoại trưởng Iran Araghchi cũng phát đi tín hiệu về mong muốn cải thiện quan hệ với các quốc gia trong khu vực. Ông khẳng định Iran muốn duy trì “quan hệ tốt đẹp với tất cả các quốc gia Hồi giáo, đặc biệt là các nước láng giềng”.

Xuất nhập khẩu của Iran giảm tới 35% do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 28/8 cho biết hoạt động xuất nhập khẩu của nước này đã giảm từ 25% đến 35% do các lệnh trừng phạt và sự bao vây cấm vận của Mỹ. Tổng thống Iran cho biết thêm rằng nếu các lệnh trừng phạt tiếp diễn, giá cả hàng hóa sẽ tăng lên do chi phí vận chuyển của các nhà nhập khẩu bị đội lên cao. Theo ông Pezeshkian, Iran đã bán được khoảng 90 triệu thùng dầu trong thời gian thực hiện biên bản ghi nhớ ký kết với Mỹ hồi tháng 6. Người đứng đầu Chính phủ Iran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước này và buộc Israel chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại Lebanon.

Theo thỏa thuận tạm thời, các lệnh trừng phạt ngân hàng và lệnh cấm vận đối với ngành hóa dầu lẽ ra phải được dỡ bỏ. Ông khẳng định rằng nếu Mỹ và Israel không thực hiện cam kết, Iran cũng sẽ không thực hiện cam kết của mình.

Mỹ giành quyền kiểm soát một phần năm trữ lượng dầu khổng lồ của Venezuela. Đây là thông báo ngày 28/8 của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, ông Trump không đưa ra nhiều chi tiết về thỏa thuận với quốc gia Nam Mỹ; chỉ cho biết Mỹ đã giành được quyền kiểm soát đa số đối với hơn 65 tỷ thùng trữ lượng dầu đã được kiểm chứng của Venezuela thông qua quan hệ đối tác với khu vực tư nhân.

Các giàn khoan dầu và máy bơm dầu tại Hồ Maracaibo, bang Zulia, Venezuela (Ảnh: Reuters)

Theo thông báo của ông chủ Nhà Trắng trên mạng xã hội Truth Social, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã phối hợp chặt chẽ với Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez để giàn xếp về thỏa thuận, cùng với khu vực tư nhân. Thông báo được đưa ra sau nhiều tuần đàm phán giữa Mỹ và Venezuela về một thỏa thuận cho phép các công ty Mỹ tiếp cận dài hạn các mỏ dầu của Venezuela và đảm bảo nguồn cung dầu thô cho nước Mỹ.

Một mô hình cho thuê đang được xem xét, trong đó các mỏ dầu có thể được bán đấu giá cho các nhà sản xuất Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận này có thể vấp phải những thách thức về mặt pháp lý và hiến pháp tại Venezuela, nơi nhà nước vẫn nắm quyền kiểm soát các hoạt động cốt lõi của ngành công nghiệp dầu khí. Thỏa thuận này đánh dấu sự gia tăng đáng kể vai trò của Washington trong ngành dầu khí Venezuela, trong bối cảnh chính quyền Trump nỗ lực khôi phục sản lượng dầu mỏ đang sa sút của quốc gia Nam Mỹ này và đảm bảo thêm nguồn dầu thô cho các nhà máy lọc dầu của Mỹ; qua đó giúp hạ giá xăng dầu tại thị trường nội địa.

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu đã được kiểm chứng lớn nhất thế giới nhưng chỉ khai thác được khoảng 1,25 triệu thùng mỗi ngày – mức thấp hơn nhiều so với tiềm năng thực tế.

Nepal đề xuất quốc tế hỗ trợ kỹ thuật để khắc phục hậu quả trận lũ quét. Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal khẳng định, nước này đang cần sự hỗ trợ của quốc tế trong một số lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới với Trung Quốc; đồng thời nhấn mạnh Nepal chưa cần các đội tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài.

Binh sĩ quân đội Nepal chuyển một người bị thương tới trung tâm cứu trợ sau các trận lũ quét và sạt lở đất tại Trishuli, huyện Nuwakot (Ảnh: Reuters)

Tính đến ngày 29/8, cảnh sát Nepal xác nhận, số người thiệt mạng trong trận lũ quét tại biên giới Trung Quốc đã tăng lên 626 người. Theo Ngoại trưởng Nepal, các lực lượng cứu hộ trong nước vẫn đang đảm nhiệm tốt công việc tìm kiếm, cứu nạn thông thường, vì vậy không cần thêm các đội nước ngoài thực hiện những nhiệm vụ tương tự. Tuy nhiên, với những lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật và chuyên môn đặc biệt, Nepal đang rất cần sự hỗ trợ quốc tế. Hiện Nepal đang đề nghị hai nước láng giềng là Ấn Độ và Trung Quốc hỗ trợ dựng các cây cầu dã chiến để sớm khôi phục giao thông và liên lạc tại khu vực bị ảnh hưởng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth bác thông tin ra tranh cử Tổng thống. Người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth vừa bác bỏ thông tin được hãng NBC News công bố, cho rằng ông có ý định tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2028. Trên mạng xã hội X, ông Hegseth nói: “Sai sự thật 100%. Chúng tôi đã nói với NBC điều đó, nhưng họ cứ bịa đặt dựa vào các "nguồn tin" ẩn danh. Nhiệm vụ duy nhất của tôi là: Làm cho Bộ Chiến tranh (tức Bộ Quốc phòng Mỹ) vĩ đại trở lại”.

Hôm 28/8, NBC News dẫn các nguồn tin cho biết ông Hegseth đã thảo luận với những người thân cận nhất về việc tranh cử tổng thống. Tờ Washington Post, cũng dẫn các nguồn tin, còn cho biết Tổng thống Donald Trump đã nói riêng với các nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa rằng ông muốn thấy Phó Tổng thống JD Vance trở thành ứng cử viên cho chức vụ cao nhất trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo.

Ba Lan đàm phán với Mỹ về việc xây dựng các căn cứ quân sự thường trực. Ba Lan đang đàm phán với Mỹ về việc thiết lập một số căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ nước Đông Âu này, nhằm duy trì sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ trong bối cảnh Lầu Năm Góc tiến hành rà soát lực lượng đồn trú tại châu Âu và cân nhắc điều chỉnh quân số trên khắp lục địa.

Tổ hợp tên lửa Patriot PAC-3 của Mỹ được triển khai trong một cuộc diễn tập tại Ba Lan (Ảnh: Reuters)

Phát biểu sau cuộc gặp với Thứ trưởng phụ trách chính sách của Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge Colby, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Paweł Zalewski cho biết, hai bên đang thảo luận về việc thiết lập một số căn cứ thường trực để triển khai binh sĩ Mỹ tại Ba Lan. Hiện, Mỹ và Ba Lan chưa thống nhất địa điểm hay kế hoạch triển khai cụ thể. Ngoài việc tìm kiếm sự hiện diện thường trực lớn hơn của quân đội Mỹ, Ba Lan còn muốn tiếp cận các năng lực quân sự mà nước này hiện đang thiếu như hệ thống trinh sát và chỉ huy.

Hồi tháng 6, Ba Lan đã chính thức đề xuất Mỹ thiết lập một căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết, Washington sẽ điều thêm khoảng 5.000 binh sĩ tới Ba Lan. Hiện tại, Ba Lan là nơi đóng quân của khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ, trong đó phần lớn lực lượng này được triển khai theo hình thức luân phiên.

Mỹ nêu tên các cơ quan bị tin tặc liên quan Trung Quốc tấn công. Giới chức Mỹ vừa điều chỉnh lại những tuyên bố về việc một số cơ quan chính phủ bị tin tặc Trung Quốc tấn công. Theo thông tin cập nhật, các cơ quan này chỉ nằm trong danh sách mục tiêu bị nhắm đến, chứ không phải tất cả đều bị xâm nhập. Theo đó, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Thượng viện, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Cơ quan Hàng không Vũ trụ NASA và nhiều tổ chức khác nằm “trong số các mục tiêu của nhóm tin tặc QTFY”. Mỹ cáo buộc đây là một nhóm tin tặc được Trung Quốc hậu thuẫn.

Sự điều chỉnh này có ý nghĩa quan trọng, vì nó thu hẹp phạm vi các vụ xâm nhập đã được xác nhận trong chiến dịch gián điệp mạng kéo dài nhiều năm mà Mỹ cáo buộc có liên quan tới Trung Quốc và nhắm vào các cơ quan chính phủ Mỹ, các nhà thầu quốc phòng và nhiều mục tiêu nhạy cảm khác.

Theo báo cáo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), từ năm 2018, tin tặc đã nhắm vào các mạng lưới liên bang của Mỹ, bao gồm hệ thống của NASA, Fed, Bộ Năng lượng, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Viện Y tế Quốc gia (NIH) và Thượng viện Mỹ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa lên tiếng trước động thái mới này nhưng từng cho rằng Mỹ đang lợi dụng vấn đề an ninh mạng để “bôi nhọ Trung Quốc”.

Cựu Bộ trưởng Ukraine Fedorov nhận vai trò cố vấn tại Bộ Quốc phòng Italy. Theo đó, ông Mykhailo Fedorov sẽ làm việc với vai trò cố vấn về đổi mới sáng tạo tại cơ quan này. Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto đã công bố lời mời này ngay sau khi ông Fedorov bị cách chức vào tháng 7, đồng thời ca ngợi ông là động lực thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực quân sự, góp phần giúp Ukraine giành lại thế chủ động trong cuộc chiến với Nga.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov (Ảnh: Reuters)

“Tôi rất vui khi ông Mykhailo Fedorov đồng ý đảm nhận vai trò cố vấn về đổi mới quốc phòng”, ông Crosetto phát biểu trong một thông báo đăng kèm bức ảnh chụp chung với ông Fedorov trên tài khoản mạng xã hội X của Bộ Quốc phòng Italy.

Ông Fedorov, 35 tuổi, bị cách chức chỉ 6 tháng sau khi được bổ nhiệm, sau khi khởi xướng các cải cách về quy trình mua sắm và huy động lực lượng - những động thái khiến ông nảy sinh mâu thuẫn với giới lãnh đạo quân sự và các đối thủ chính trị. Trong một bài đăng trên X, ông Fedorov đã cảm ơn ông Crosetto vì “sự ủng hộ cá nhân” cũng như lời mời đảm nhận vai trò cố vấn. “Trên cương vị này, tôi sẽ hỗ trợ Italy áp dụng các công nghệ tác chiến hiện đại, tăng cường năng lực quốc phòng và thích ứng với những thách thức an ninh toàn cầu mới nổi”, ông cho biết.

Trung Quốc lần đầu thiết lập liên lạc laser tốc độ cao Trái Đất - Mặt Trăng. Kết nối này vượt khoảng cách hơn 400.000 km. Thành tựu đánh dấu bước tiến quan trọng, đưa công nghệ thông tin liên lạc laser không gian của Trung Quốc từ quỹ đạo Trái Đất tầm thấp tiến vào không gian Trái Đất - Mặt Trăng. Đây là kết quả đạt được trong khuôn khổ nhiệm vụ thử nghiệm thông tin liên lạc laser Trái Đất - Mặt Trăng.

Sơ đồ minh họa hệ thống liên lạc laser hai chiều Trái Đất - Mặt Trăng (Ảnh: Chinanews)

Thông tin liên lạc laser sử dụng chùm laser để truyền dữ liệu, có ưu thế về băng thông lớn, tốc độ nhanh, khả năng định hướng cao và tính bảo mật tốt hơn so với một số hình thức truyền dẫn truyền thống. Tuy nhiên, trong môi trường không gian sâu, kỹ thuật này phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là việc duy trì độ chính xác của chùm tia trong phạm vi hàng trăm nghìn km, thu nhận tín hiệu cực yếu và bảo đảm tốc độ truyền dữ liệu. Theo các nhà nghiên cứu, thử nghiệm vừa diễn ra tương đương với đưa một chùm sáng rất mảnh, từ khoảng cách hơn 400.000 km, đi chính xác qua một “lỗ kim” đang chuyển động với tốc độ cao.

Giới chức khoa học Trung Quốc cho rằng các đột phá trên sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật quan trọng cho kế hoạch đưa người lên Mặt Trăng, xây dựng trạm nghiên cứu khoa học trên Mặt Trăng và triển khai các nhiệm vụ thăm dò không gian sâu trong tương lai.