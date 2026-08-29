Iran nói vẫn toàn quyền kiểm soát Hormuz, khẳng định sẽ báo thù cho cố lãnh tụ

Tuyên bố Iran vẫn đang toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz, được Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra tối 28/9, ít giờ sau quân đội Mỹ thông báo đã dọn sạch thủy lôi tại tuyến hàng hải này và eo biển Hormuz vẫn đang mở.

Đối đầu toàn diện Mỹ - Iran. Đồ họa minh họa: ChatGPT.

Tuyên bố của IRGC cho rằng việc Mỹ cố tình loan tin eo biển Hormuz đang mở, là nhằm chi phối giá dầu thô trên thị trường quốc tế, đồng thời che đậy thất bại của Washington trong cuộc chiến.

Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định biện pháp hạn chế với eo Hormuz sẽ tiếp tục được duy trì, chừng nào Mỹ chưa từ bỏ điều mà họ gọi là hành vi gây hấn chống Iran, cũng như thực thi các cam kết liên quan.

Cũng trong tối qua, tròn 6 tháng kể từ ngày Mỹ và Israel phát động cuộc chiến Iran hôm 28/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố rằng nước này sẽ không bao giờ tha thứ hay lãng quên sự kiện Đại giáo chủ Ali Khamenei bị liên quân Mỹ - Israel hạ sát trong ngày đầu xung đột. Ông Araghchi đồng thời khẳng định Mỹ đã thất bại trong tất cả các âm mưu chống lại Iran. Washington giờ đây không còn bất kỳ lựa chọn nào khác, ngoài phải chấp nhận đàm phán với Tehran.

Liên quan động thái của Mỹ, truyền thông khu vực sáng 29/8 cho biết, nhiều nhân viên ngoại giao Mỹ và thân nhân, đã bắt đầu quay trở lại các cơ quan đại diện của Washington ở Trung Đông. Trong ngày hôm qua, Đại sứ quán Mỹ tại các nước Qatar, Kuwait và Bahrain, thông báo cho phép gia đình các nhân viên ngoại giao quay trở lại khu vực. Tuy nhiên, với trường hợp ở Kuwait và Bahrain, chỉ những người trên 18 tuổi mới được phép quay trở lại.

Trước đó, nhiều báo cáo đáng tin cậy khẳng định Mỹ đã rút hầu như toàn bộ nhân viên ngoại giao và thân nhân ra khỏi các cơ quan đại diện ở loạt nước vùng Vịnh, nhằm đảm bảo an toàn trước các đòn tấn công trả đũa dồn dập của Iran nhắm vào các quốc gia này.